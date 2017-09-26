Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi

Asus'un ZenFone 4 ailesindeki en iddialı modeli olan ZenFone 4 Pro sahip olduğu özelliklerle rakiplerine meydan okuyor. Dünyada ilk defa kullanılan özellilkere de sahip telefonun detayları videomuzda.

Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 4 Pro, sahip olduğu özelliklere rakiplerine meydan okuyor. Dünyanın ilk 802.11ad WiFi destekli telefonu olan ZenFone 4 Pro'nun tüm detayları videomuzda.