Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un ZenFone 4 ailesindeki en iddialı modeli olan ZenFone 4 Pro sahip olduğu özelliklerle rakiplerine meydan okuyor. Dünyada ilk defa kullanılan özellilkere de sahip telefonun detayları videomuzda.
Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 4 Pro, sahip olduğu özelliklere rakiplerine meydan okuyor. Dünyanın ilk 802.11ad WiFi destekli telefonu olan ZenFone 4 Pro'nun tüm detayları videomuzda.
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2500 Lira dan piyasaya girmesi beklenir
Zefone 4 de 2000 e düşer formül bu
3800 ve yukarısına girerse piyasaya kimde almaz..
Özellikler fena değil ama abrtacak kadar değil
HTC U11 bile 2500 den gidiyorsa gerisini düşünün artık