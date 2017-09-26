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Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi

1 yıl
14,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ZenFone 4 ailesindeki en iddialı modeli olan ZenFone 4 Pro sahip olduğu özelliklerle rakiplerine meydan okuyor. Dünyada ilk defa kullanılan özellilkere de sahip telefonun detayları videomuzda.
Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 4 Pro, sahip olduğu özelliklere rakiplerine meydan okuyor. Dünyanın ilk 802.11ad WiFi destekli telefonu olan ZenFone 4 Pro'nun tüm detayları videomuzda. 

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RichesMen 1 yıl en beğenilen
çerçeveye bayıldım biraz daha kalınlaştırsalar ekrana gerek kalmayacak. sene 2017 sonu halen bu telefonlar var bir de amiral gemisi :D
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ironman 1 yıl

2500 Lira dan piyasaya girmesi beklenir

Zefone 4 de 2000 e düşer formül bu
3800 ve yukarısına girerse piyasaya kimde almaz..
Özellikler fena değil ama abrtacak kadar değil
HTC U11 bile 2500 den gidiyorsa gerisini düşünün artık
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DH Misafiri 1 yıl
kutusunu acmadigim telefona verdigim parayi asus orjinal magazadan binbir guclukle 1 ayda geri alabildim. babamin telefonu ise 1 ay dolmadan cami kirildi. her yonden kotudur asus sakin almayin.
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El_domingo 1 yıl
hem saf android deneyimi hemde fiyat avantından dolayı...xiaomi a1 incellemeside bekliyoruz..
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WarSaw 1 yıl
2500tl veririm
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arrivederci 1 yıl
Tasarımı apple'dan araklayıp apple'dan pahalıya satmak...
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DH Misafiri 1 yıl
gerçekten performanslı bir telefon donanımsal anlamda tasarım oalrak önden bakınca klasik olmuş dar bir görüş açısı sunuyor % 70 ekran gövde oranı neden dedirityor belki gelecek sene tasarımını yeniler 1 sene kayıp yaşarsa batmazlar diye düşünüyorum
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grafman09 1 yıl
Tasarım olarak fark yok, xiaomi ve sharp ın başlattığı çerçevesiz tasarımı benimseyen lg, samsung, apple onlarda birbirlerini takip ediyorlar. Artık katlanır modelleri bekliyoruz. Bütçemize uygun bir şekilde..
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sedatkuran 1 yıl
6 GB RAM LE NAPACAK BU TELEFONLAR BLENDER Mİ ÇALIŞTIRACAN.. 750TL BİR TELEFON ALIRIM KALAN PARAYLADA SON SİSTEM KASA TOPLARIM.
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petetong 1 yıl
5 bin tl yav he he :)
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aceleciburak 1 yıl
2018 ve sonrası 802.11ax popüler olacakken bu saatten sonra ad yi ön plana çıkarmanın asus a nasıl bir yararı olmuş hiç anlayamadım.
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