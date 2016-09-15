Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı"

Bu videoda Asustor AS6104T 4 yuvalı NAS'ını görünüm anlamında ele alıyor, donanım detaylarına iniyor, temel özellikleri ardından sunduğu ek fonksiyonlardan bahsediyoruz.

Asustor NAS ürünlerini bireysel, ev içi, tecrübeli kullanıcı ve işletme kategorileri altında sınıflandırmış, AS6104T ise ev içi-tecrübeli kullanıcı aralığına hitap eden bir NAS. Bir üst segmentteki, abisi diyebileceğimiz AS6204T’ye kıyasla en büyük farkı ekranının bulunmayışı oluyor, kendi segmentindeki küçük kardeşlerinden AS3204T’ye kıyasla da hız ve kullanışlılık anlamında önemli artılara sahip.



Kutusunun içerisinden ürünün kendisi, güç kablosu ve normal boyutlarda 90W’lık bir adaptör, 2 RJ-45 LAN kablosu, tüm 2.5 ve 3.5 inç disk kurulumu için yeterli vida çıkıyor, e tabii bir de kurulum CD’si var.



AS6104T içerisine 4 adet 2.5 veya 3.5 inçlik Hard Disk veya SSD takabileceğiniz, kasası metal, ön paneli dirayetli plastikten bir yapıya sahip. 18.5cm boy, 17cm en ve 23cm uzunluğunda, 2.9Kg ağırlığında, dört yuvalılar için normal boyutlarda bir NAS. Ön yüzünün solunda açma kapama butonu ve durum LED’i var, gece moduyla bu LED’leri kapatabiliyorsunuz. NAS’ı açtıktan bir süre sonra bip sesiyle beraber kullanıma hazır oluyor. Alt köşede 1. ve 2. ağ durum göstergeleri var, hemen altındaki USB 3.0 portundan harici depolama aygıtlarınızı, hatta taşınabilir optik sürücünüzü bağlayıp içeriğine erişebiliyorsunuz, butona basınca da içerisindeki verileri NAS’a yedekliyor, hayli pratik ve sorunsuz çalışıyor.



Üstteki parlak yüzeye anlam veremediniz belki, AS6204T modelinde burada siyah-beyaz bir bilgi ekranı var, bir bakıma aynı kasanın ekransız versiyonu diyilebilir AS6104T için.



Disk yuvaları hotswap, yani anında takılabilir, değiştirilebilir tarzda, alttaki butona bastırıyorsunuz, mandal dışarı çıkıyor, tutup çekiyorsunuz, kutusunun içerisinden çıkan vidalarla 2.5 inç, 3.5 inç Hard Disk veya SSD’nizi sabitliyor ve yine mandalı bastırarak içeri itiyorsunuz, bu kadar basit, bu işlemi cihaz çalışır haldeyken de yapabilirsiniz. Her yuvanın üzerinde durum gösterge LED’i var. AS6104T’nin maksimum toplam kapasitesi ise 40TB.



Cihazın arkasında güç girişi, özellikle ağdaki kopmalara ve tek hattan aşırı yüklenmeye karşı önlem niteliğinde iki RJ-45 portu, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 E-Sata, 4K 30 kare/saniye çıkış alınabilen bir HDMI 1.4b portu ve bir tane de optik ses çıkışı var, giriş çıkış anlamında dara düşmezsiniz. Soğutma için 12cm’lik bir fan kullanılmış, çok ama çok sessiz bir fan, varlığıyla yokluğu gürültü anlamında bir, yoğun kullanımda dahi duyulmuyor.



Donanıma inelim, NAS’lar depolama, yedekleme birimi olmaktan öte dosya, medya sunucusu, oynatıcısı ve kendi arayüzleri üzerinde birçok fonksiyon sunan cihazlar artık. Asustor AS6104T içerisinde Intel Celeron Braswell N3050 1.6GHz’lik bir işlemci barındırıyor, Turbo hızıyla 2.16GHz’e kadar çıkabiliyor. 2GB SO-DIMM DDR3L çift kanal RAM eşlik ediyor bu işlemciye ve çift slot üzerinden 8GB’a kadar destek veriyor, sol kapağı açıp kendiniz kolayca yükseltme yapabiliyorsunuz.

NAS en temelde dosya güvenliği sunmalı, bu tarafta cihaz yerleşik, donanımsal bir AES-NI şifreleme motoruna sahip, AES kişisel olsun ticari ve kritik verilerin şifrelenmesi olsun kullanım alanı yaygın ve sıklıkla kullanılan bir algoritma, AES-NI ise Intel Xeon ve Intel Core işlemcilerin desteklediği, şifreleme süreci ve sonrasını hızlandıran yeni bir şifreleme komut seti aslında. AS6104T’ye attığınız her veri otomatik olarak AES-NI şifreleme motorundan geçip şifrelenmiş oluyor, şifrelenmiş veriler için RAID5 kurulumunda çift hat üzerinden 10GB’lık bir aktarımda sıralı 224MB/saniye okuma ve 188MB/saniye yazma hızı sunuyor, kullandığınız depolama birimlerine göre, RAID kurulumuna göre alacağınız hız değişir tabii ama cihazın potansiyeli bu şekilde.



Kurulum gayet basit, cihaz açık ya da kapalı sürücülerinizi takıyorsunuz, kullanacağınız ağa RJ-45 kablosuyla bağlıyorsunuz, ardından bilgisayar veya akıllı cep telefonunuz üzerinden kolay kurulum arayüzüyle yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlıyorsunuz, birkaç adımdan ibaret ama önemli bir not geçeyim, taktığınız disk kurulum esnasında formatlanıyor, formatlanacağı bilgisi veya uyarısı biraz daha belirginleştirilebilirmiş.



Kurulum ardından Asustor Control Center veya NAS’ın ağdaki IP’sini biliyorsanız eğer tarayıcı üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz, AiMaster ile telefondan da ulaşılabiliyor. Cihaz ADM, yani Asustor Data Master adlı bir işletim sistemine sahip, renkli ve kullanımı kolay bir arayüz. Erişim denetiminden kullanıcı ve yetkilerini, paylaşılan dosyaları belirleyebiliyor, etkinlik monitöründen de kaynak kullanımını takip edebiliyorsunuz. NAS’ın temel fonksiyonlarından yedekleme kısmında uzak NAS’tan kendi NAS’ınıza, kendi NAS’ınızdan bir FTP sunucusuna yedekleme gibi seçenekler var, öndeki tek tuşla yedekleme ayarları da buradan yapılıyor, mesela ben flash belleğimdeki dosyalarımı belirlediğim bir klasöre yedekliyorum, gayet pratik. Dosya yöneticisinde adı üstünde istediğiniz gibi dosya yönetimi yapabiliyorsunuz, dosyayı tutup atmak istediğiniz dosyanın üzerine bırakmanız yeterli, kopyalanacak dosyalar sıraya alınıyor ve teker teker atılıyor, direkt bu arayüzden mesela video oynatabiliyorsunz. Yedekleme sadece NAS ile sınırlı değil, uygulama merkezinden Google Drive, Dropbox hesabınızı yedeklemeye yarayan uygulamayla hesabınıza yüklediğiniz şeyler otomatik olarak NAS’ınıza da yedekleniyor.0pp Kurumsal anlamda Citrix ve WMware destekli olduğunu ekleyelim.



Uygulama merkezi beklediğimin aksine gayet zengin, Asustor’un kendi uygulamaları haricinde 3. parti uygulamalar da bulunuyor. Asustor uygulamaları arasında yedekleme, senkronizasyon, mail sunucusu, bilgisayar açmadan torrent destekli indirme yöneticisi gibi uygulamalar var. 3. parti geliştiriciler tarafında da ufak çaplı bir Minecraft sunucusu kurmanızı sağlayan Bukkit, bilgisayarınız, dizüstünüz ve telefonunuzu otomatik yedekleyen yapan CrashPlan, Torrent için uTorrent gibi faydalı uygulamalar var.

Ben şahsen ev içerisinde yatar vaziyette telefonundan, tabletinden, dizüstüsünden dizi-film-anime izleyen biri olarak özellikle AiData uygulamalasını kullandım, depoladığım video içerikleri router’ımın 5GHz kanalından sıkıntısız aktardım. AiDownload da sık sık kullandığım uygulamalar arasında, bilgisayarı açmadan torrent akışı sağlamak gayet konforlu, içerisindeki arama motoru da gayet iyi çalışıyor, istediğim içeriğe alternatifleriyle beraber istediğim şekilde ulaşabildim, şunu da ekleyeyim, NAS’ı neredeyse hep telefondan kontrol ettim ve açıkçası sade, kullanışlı arayüz bilgisayarın başına geçme zahmetinden kurtarıyor diyebilirim.



AS6104T, HDMI 1.4B yani 4K 30kare/saniye ve 7.1 Dolby Surround ses çıkışıyla aynı zamanda bir medya oynatıcısı, mesela KODİ ile NAS’ınızdaki 4K video içerikleri televizyonunuzdan tüketmek mümkün, HDMI’dan TV’nize bağlamanız yeterli. Plex ile de cihazlarınız arasında medya akışı sağlayabiliyorsunuz, desteği var. Optik ses çıkışından Soundsgood ve iTunes sunucusu olarak kullanmak da mümkün. Kablosuz klavye ve fare bağlayabildiğiniz bir NAS bu, kontrolcü desteği geniş ama isterseniz AiRemote ile telefonunuzu bir kontrolcü haline getirebiliyorsunuz.

Ben NAS’ı çoğunlukla iş ile ilgili dosyalarımı hızlıca yedeklemek, Google Drive hesabımı NAS ile senkronize etmek, arşivimi saklamak ve bilgisayar açmadan torrent dosyası indirmek için kullanıyorum. Telefona, dizüstüne, televizyona video akışı sağlamak, orta hızda çalışan tarayıcısıyla internete girmek, güvenlik kamerası bağlayıp kaydını NAS’a almak ki 4 kamera lisansıyla geliyor, FTP sunucusu haline getirip belirli kişilerle dosya paylaşımı yapma gibi yetenekleri de var tabii, bir NAS’a göre güçlü donanımı, cihaz olarak maksimum 27.5W güç tüketimi ve uygulama merkezindeki yelpazenin genişliği bir sürü ihtimali, fonksiyonu mümkün kılıyor ama en nihayetinde Asustor AS6104T bir NAS’ın yapabildiği her şeyi yapabilen, üstüne başka cihazların fonksiyonlarını getiren, Intel Braswell işlemcisi ve 2GB RAM ile güçlü, depolama tarafında AES-NI ile hızlı ve güvenli bir çözüm, sadece bir NAS olmayışı doğal olarak fiyatını profesyonel tüketici sınıfına çekmiş, zira küçük çaplı ofis kullanımına da yatkın bir cihaz.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.