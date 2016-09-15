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Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı"

2 yıl
29,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Asustor AS6104T 4 yuvalı NAS'ını görünüm anlamında ele alıyor, donanım detaylarına iniyor, temel özellikleri ardından sunduğu ek fonksiyonlardan bahsediyoruz.
Asustor NAS ürünlerini bireysel, ev içi, tecrübeli kullanıcı ve işletme kategorileri altında sınıflandırmış, AS6104T ise ev içi-tecrübeli kullanıcı aralığına hitap eden bir NAS. Bir üst segmentteki, abisi diyebileceğimiz AS6204T’ye kıyasla en büyük farkı ekranının bulunmayışı oluyor, kendi segmentindeki küçük kardeşlerinden AS3204T’ye kıyasla da hız ve kullanışlılık anlamında önemli artılara sahip.

Kutusunun içerisinden ürünün kendisi, güç kablosu ve normal boyutlarda 90W’lık bir adaptör, 2 RJ-45 LAN kablosu, tüm 2.5 ve 3.5 inç disk kurulumu için yeterli vida çıkıyor, e tabii bir de kurulum CD’si var.

AS6104T içerisine 4 adet 2.5 veya 3.5 inçlik Hard Disk veya SSD takabileceğiniz, kasası metal, ön paneli dirayetli plastikten bir yapıya sahip. 18.5cm boy, 17cm en ve 23cm uzunluğunda, 2.9Kg ağırlığında, dört yuvalılar için normal boyutlarda bir NAS. Ön yüzünün solunda açma kapama butonu ve durum LED’i var, gece moduyla bu LED’leri kapatabiliyorsunuz. NAS’ı açtıktan bir süre sonra bip sesiyle beraber kullanıma hazır oluyor. Alt köşede 1. ve 2. ağ durum göstergeleri var, hemen altındaki USB 3.0 portundan harici depolama aygıtlarınızı, hatta taşınabilir optik sürücünüzü bağlayıp içeriğine erişebiliyorsunuz, butona basınca da içerisindeki verileri NAS’a yedekliyor, hayli pratik ve sorunsuz çalışıyor.

Üstteki parlak yüzeye anlam veremediniz belki, AS6204T modelinde burada siyah-beyaz bir bilgi ekranı var, bir bakıma aynı kasanın ekransız versiyonu diyilebilir AS6104T için.

Disk yuvaları hotswap, yani anında takılabilir, değiştirilebilir tarzda, alttaki butona bastırıyorsunuz, mandal dışarı çıkıyor, tutup çekiyorsunuz, kutusunun içerisinden çıkan vidalarla 2.5 inç, 3.5 inç Hard Disk veya SSD’nizi sabitliyor ve yine mandalı bastırarak içeri itiyorsunuz, bu kadar basit, bu işlemi cihaz çalışır haldeyken de yapabilirsiniz. Her yuvanın üzerinde durum gösterge LED’i var. AS6104T’nin maksimum toplam kapasitesi ise 40TB.

Cihazın arkasında güç girişi, özellikle ağdaki kopmalara ve tek hattan aşırı yüklenmeye karşı önlem niteliğinde iki RJ-45 portu, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 E-Sata, 4K 30 kare/saniye çıkış alınabilen bir HDMI 1.4b portu ve bir tane de optik ses çıkışı var, giriş çıkış anlamında dara düşmezsiniz. Soğutma için 12cm’lik bir fan kullanılmış, çok ama çok sessiz bir fan, varlığıyla yokluğu gürültü anlamında bir, yoğun kullanımda dahi duyulmuyor.

Donanıma inelim, NAS’lar depolama, yedekleme birimi olmaktan öte dosya, medya sunucusu, oynatıcısı ve kendi arayüzleri üzerinde birçok fonksiyon sunan cihazlar artık. Asustor AS6104T içerisinde Intel Celeron Braswell N3050 1.6GHz’lik bir işlemci barındırıyor, Turbo hızıyla 2.16GHz’e kadar çıkabiliyor. 2GB SO-DIMM DDR3L çift kanal RAM eşlik ediyor bu işlemciye ve çift slot üzerinden 8GB’a kadar destek veriyor, sol kapağı açıp kendiniz kolayca yükseltme yapabiliyorsunuz.
NAS en temelde dosya güvenliği sunmalı, bu tarafta cihaz yerleşik, donanımsal bir AES-NI şifreleme motoruna sahip, AES kişisel olsun ticari ve kritik verilerin şifrelenmesi olsun kullanım alanı yaygın ve sıklıkla kullanılan bir algoritma, AES-NI ise Intel Xeon ve Intel Core işlemcilerin desteklediği, şifreleme süreci ve sonrasını hızlandıran yeni bir şifreleme komut seti aslında. AS6104T’ye attığınız her veri otomatik olarak AES-NI şifreleme motorundan geçip şifrelenmiş oluyor, şifrelenmiş veriler için RAID5 kurulumunda çift hat üzerinden 10GB’lık bir aktarımda sıralı 224MB/saniye okuma ve 188MB/saniye yazma hızı sunuyor, kullandığınız depolama birimlerine göre, RAID kurulumuna göre alacağınız hız değişir tabii ama cihazın potansiyeli bu şekilde.

Kurulum gayet basit, cihaz açık ya da kapalı sürücülerinizi takıyorsunuz, kullanacağınız ağa RJ-45 kablosuyla bağlıyorsunuz, ardından bilgisayar veya akıllı cep telefonunuz üzerinden kolay kurulum arayüzüyle yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlıyorsunuz, birkaç adımdan ibaret ama önemli bir not geçeyim, taktığınız disk kurulum esnasında formatlanıyor, formatlanacağı bilgisi veya uyarısı biraz daha belirginleştirilebilirmiş.

Kurulum ardından Asustor Control Center veya NAS’ın ağdaki IP’sini biliyorsanız eğer tarayıcı üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz, AiMaster ile telefondan da ulaşılabiliyor. Cihaz ADM, yani Asustor Data Master adlı bir işletim sistemine sahip, renkli ve kullanımı kolay bir arayüz. Erişim denetiminden kullanıcı ve yetkilerini, paylaşılan dosyaları belirleyebiliyor, etkinlik monitöründen de kaynak kullanımını takip edebiliyorsunuz. NAS’ın temel fonksiyonlarından yedekleme kısmında uzak NAS’tan kendi NAS’ınıza, kendi NAS’ınızdan bir FTP sunucusuna yedekleme gibi seçenekler var, öndeki tek tuşla yedekleme ayarları da buradan yapılıyor, mesela ben flash belleğimdeki dosyalarımı belirlediğim bir klasöre yedekliyorum, gayet pratik. Dosya yöneticisinde adı üstünde istediğiniz gibi dosya yönetimi yapabiliyorsunuz, dosyayı tutup atmak istediğiniz dosyanın üzerine bırakmanız yeterli, kopyalanacak dosyalar sıraya alınıyor ve teker teker atılıyor, direkt bu arayüzden mesela video oynatabiliyorsunz. Yedekleme sadece NAS ile sınırlı değil, uygulama merkezinden Google Drive, Dropbox hesabınızı yedeklemeye yarayan uygulamayla hesabınıza yüklediğiniz şeyler otomatik olarak NAS’ınıza da yedekleniyor.0pp Kurumsal anlamda Citrix ve WMware destekli olduğunu ekleyelim.

Uygulama merkezi beklediğimin aksine gayet zengin, Asustor’un kendi uygulamaları haricinde 3. parti uygulamalar da bulunuyor. Asustor uygulamaları arasında yedekleme, senkronizasyon, mail sunucusu, bilgisayar açmadan torrent destekli indirme yöneticisi gibi uygulamalar var. 3. parti geliştiriciler tarafında da ufak çaplı bir Minecraft sunucusu kurmanızı sağlayan Bukkit, bilgisayarınız, dizüstünüz ve telefonunuzu otomatik yedekleyen yapan CrashPlan, Torrent için uTorrent gibi faydalı uygulamalar var.
Ben şahsen ev içerisinde yatar vaziyette telefonundan, tabletinden, dizüstüsünden dizi-film-anime izleyen biri olarak özellikle AiData uygulamalasını kullandım, depoladığım video içerikleri router’ımın 5GHz kanalından sıkıntısız aktardım. AiDownload da sık sık kullandığım uygulamalar arasında, bilgisayarı açmadan torrent akışı sağlamak gayet konforlu, içerisindeki arama motoru da gayet iyi çalışıyor, istediğim içeriğe alternatifleriyle beraber istediğim şekilde ulaşabildim, şunu da ekleyeyim, NAS’ı neredeyse hep telefondan kontrol ettim ve açıkçası sade, kullanışlı arayüz bilgisayarın başına geçme zahmetinden kurtarıyor diyebilirim.

AS6104T, HDMI 1.4B yani 4K 30kare/saniye ve 7.1 Dolby Surround ses çıkışıyla aynı zamanda bir medya oynatıcısı, mesela KODİ ile NAS’ınızdaki 4K video içerikleri televizyonunuzdan tüketmek mümkün, HDMI’dan TV’nize bağlamanız yeterli. Plex ile de cihazlarınız arasında medya akışı sağlayabiliyorsunuz, desteği var. Optik ses çıkışından Soundsgood ve iTunes sunucusu olarak kullanmak da mümkün. Kablosuz klavye ve fare bağlayabildiğiniz bir NAS bu, kontrolcü desteği geniş ama isterseniz AiRemote ile telefonunuzu bir kontrolcü haline getirebiliyorsunuz.
Ben NAS’ı çoğunlukla iş ile ilgili dosyalarımı hızlıca yedeklemek, Google Drive hesabımı NAS ile senkronize etmek, arşivimi saklamak ve bilgisayar açmadan torrent dosyası indirmek için kullanıyorum. Telefona, dizüstüne, televizyona video akışı sağlamak, orta hızda çalışan tarayıcısıyla internete girmek, güvenlik kamerası bağlayıp kaydını NAS’a almak ki 4 kamera lisansıyla geliyor, FTP sunucusu haline getirip belirli kişilerle dosya paylaşımı yapma gibi yetenekleri de var tabii, bir NAS’a göre güçlü donanımı, cihaz olarak maksimum 27.5W güç tüketimi ve uygulama merkezindeki yelpazenin genişliği bir sürü ihtimali, fonksiyonu mümkün kılıyor ama en nihayetinde Asustor AS6104T bir NAS’ın yapabildiği her şeyi yapabilen, üstüne başka cihazların fonksiyonlarını getiren, Intel Braswell işlemcisi ve 2GB RAM ile güçlü, depolama tarafında AES-NI ile hızlı ve güvenli bir çözüm, sadece bir NAS olmayışı doğal olarak fiyatını profesyonel tüketici sınıfına çekmiş, zira küçük çaplı ofis kullanımına da yatkın bir cihaz.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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:::LOSTPLANET::: 2 yıl en beğenilen
Pc'de indirme merakına başladığımdan ve bu cihazların varlığını öğrendiğimden bu zamana kadar hep bir hayalim olmuştur pcden bağımsız 7/24 çalışan torrent indirmek ve seed edebilmek.
Taki bayram başlamadan önceki 2-3 günde araştırmalarım sonucu WD mycloud 4tb NAS cihazı aldım.Ürünün eksik yönlerini biliyordum o sebeple hayal kırıklığı oluşturmadı bende.
Zaten amacım raid yapmak değildi.Dışarıdayken bir torrenti cep telefonumdan NAS'a eklemek ve ben eve gelmeden onu indirmiş olmaktı.Lakin bu WD mybook bulut tabanlı cihazda 3. parti uygulama kurma özelliği, cihaz firmware'i ile kaldırılmış üretici tarafından.
O özelliğin olmaması dışında ev dışından çok kolayca müziklerime , belgelerime , fotoğraflarıma ve videolarıma ulaşabiliyorum.Evde ise akıllı tvden çok kolay takılmadan hızlı bir şekilde film izleyebildim arada 1 oda mesafe olmasına rağmen.
NAS cihazı alacaksanız bütçeniz minimum 1500 liradan aşağı olmamalı.O da boş hddsiz olarak gelen bir cihaz oluyor genelde.Ev ortamına yönelik yarı profesyonel NAS cihazlarında torrent istemcisi , cihazın açılış kapanış saatlerini ayarlama , hatta hatta küçük bir web sunucusu bile olabiliyor.Bir filminiz var ve bunu arkadaşlarınıza göstermek mi istiyorsunuz? 1080p bir filmi, Nas cihazı bunu kodlayıp 720p olarak hızlı bir şekide bulut üzerinden tabletinize vs aktarabiliyor.
Raid seçeneklerini arıyorsanız o zaman 4ten aşağı yuvalı sistemleri tercih etmeyin.İçine koyacağınız hddlerin 7200 rpmden düşük olması uzun ömürlü olması açısından önemli bir konu.7/24 çalışmak için tasarlanmış wd red gibi ürün serilerini tercih ediniz.
Hiç bilmeyenler için belirtmek istiyorum: Nas cihazları ağ tabanlı hddlerdir.Yani alayım usb 3.0'dan bağlayayım ohh miss saniyede 600-700mb dosya aktarayım olayı maalesef yok.Ethernet kablosunun son nimetlerine bağlısınız.Gigabit kablo kullanmanız aynı zamanda router modeminizin , PC'nizdeki ethernet kartı/anakarttaki ağ yuvasının da gigabit olması gerekiyor.Aksi halde saniyede 100mb ile sınırlısınız.
Asustor çok iyi nas markalarından birisidir.İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı marka ve modellere de bakın ve karar verin.
Üst seviye özellikler istiyorsanız WD ve Seagate'in bulut NAS cihazlarından UZAK DURUN !!!!
Bugün tekli 10tb hddler çıktı.Fakat bu hddlerin fiyatı ev kullanıcısı için şimdilik çok yüksek.Türkiye fiyatı 1800 lira.Nas cihazlarının alabileceğimiz modellerinde 8TB'a kadar desteklediği yazıyor.Ama daha yüksek fiyatlı NAS cihazlarında ise 10TB üstü var.
2TB , çok kolay bir şekilde dolar.Bluray film arşivliyorsanız unutun.4TB daha ideal.4TB'lık hddlerden 3 tane alsanız 12 TB alanınız olur.O da en fazla 550 tl'den 1650 tl yapar. Hem hddler ayrı olduğu için verileriniz daha güvende olur hem de daha ucuz bir çözüm.
Geriye kalan tek sorun boş hdd'siz NAS cihazının ölüsünün 1200-1500 liradan kapıyı açması.
Pc'de indirme merakına başladığımdan ve bu cihazların varlığını öğrendiğimden bu zamana kadar hep bir hayalim olmuştur pcden bağımsız 7/24 çalışan torrent indi...
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DH Misafiri 11 ay
Arkadaşlar Merhaba
Asustor 1002T kurulup yaptim kullanici adi ve şifre Admin Admin diye kabul etmiyor bildiğiniz bir şifre varmi acaba ?
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eraycelik80 11 ay DH Misafiri
root
admin
Yada
admin
admin
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RaDReS 2 yıl
harika bir cihaz ama fiyat çok yüksek openelec+ortalama bir donanım ile ev içi birçok işimi hali hazırda hallediyorum ama şıklık ve kullanım kolaylığı açısından kusursuza yakın olmuş fiyatı biraz düşünce kesinlikle alacaklarım listesinde...
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Asustor_destek 2 yıl RaDReS
RaDReS

harika bir cihaz ama fiyat çok yüksek openelec+ortalama bir donanım ile ev içi birçok işimi hali hazırda hallediyorum ama şıklık ve kullanım kolaylığı açısından kusursuza yakın olmuş fiyatı biraz düşünce kesinlikle alacaklarım listesinde...

Merhabalar,
Cihaz ile ilgili düşünceleriniz için teşekkürler. Ev kullanıcılar için 2 slotlu AS-3102T modelimiz var. Bu model daha uygun fiyatlarda ev kullanıcılarına hitap ediyor.
AS3102T
4K Multimedya Oynatma ve Donanım Şifreleme özellikleri ile Güçlü ve Ekonomik Bir NAS
En son Intel Celeron işlemcilerle desteklenen
Dahili HDMI multimedia çıkışı (4K, 1080P ve HD çok kanallı ses)
Aletsiz kurulum için El vida tasarımı
Şık elmas plaka kapak tasarımı
Özel donanım şifreleme motoruyla donatılmıştır

asustor.com/...
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DH Misafiri 2 yıl
benim film arşivim var 35 tb. Bu arşivimi NAS'a yüklesem aynı anda evdeki bir kaç kişi buradan film izlese telefen, tablet, pc vb. bunu destekler mi? ya da bu dediğimi yapacak başka bir alternatif var mı?
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Asustor_destek 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

benim film arşivim var 35 tb. Bu arşivimi NAS'a yüklesem aynı anda evdeki bir kaç kişi buradan film izlese telefen, tablet, pc vb. bunu destekler mi? ya da bu dediğimi yapacak başka bir alternatif var mı?

Merhabalar,
Evet destekler. Bunun için birkaç yolu deneyebilirsiniz. Öncelikle nas cihazlarımızda HDMI özelliği mevcut olmasından dolayı direkt TV nize bağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra
DLNA yapısı kurarak ağdan izleme işlemi yapabilirsiniz.
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Asustor_destek 2 yıl
Merhaba Yalionur
Öncelikle ASUSTOR inceleme videosuna ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Tabiki Bu modelde 8TB*4 adet disk kullanarak Raid yapısını kullanabilirsiniz. Genellikle Raid5 yapısı ile kullanılıyor. Asustor'a özel bir özelliği ile isterseniz 3 disk ile RAID5 kurup kullanırken, kalan slotu MYARCHIVE özelliği ile harici disk gibi raid dışında kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz anda dosyalarını harici disk gibi taşıyabilirsiniz. özellikle büyük boyutlu dosyalar kullanan kullanıcılar için ideal bir özellik. My archive özelliği ile diski herhangi bir bilgisayara E-sata portundan takarak dosya transferi yapabilirsiniz. yada sık arşiv yapıyorsanız dolan disklerin yerine yeni disk takarak ta yönetebilirsiniz.
Saygılarımla,
Asustor_destek Ekibi
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wisecolt 2 yıl
Videolariniz donuyor.
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mserifoglu 2 yıl
Bu markanın 2 disk yuvalı AS-202TE modelini 1,5 yıldan beridir ağa film paylaşmak amacıyla kullanıyorum. Marka cihazın işletim sistemini(Asustor Data Master) bir kaç ayda bir güncelliyor. Bir ara verdikleri güncelleme sonucu cihaz elektrik kesilip geldiğinde kendini açmıyordu. Uzun süre bu sorun devam etti ama sonunda neyse ki düzelttiler. Cihaz torrent/ftp/http download yapabiliyor. Torrent ile ilgilenmediğim için torrent download denemedim fakat ücretli bir ftp/http downlod sitesi ile yaptığım ftp indirmeleri büyük dosyalarda bazen kafasına göre kesiliyor veya iptal oldu/hata oluştu gibi göstermesine rağmen inmiş oluyor. Gerçi ilk aldığımda ftp downloadı hiç başlatamıyordu sonra ki güncellemelerle bunu da düzelttiler ama yine de tam verimli sayılmaz. Son olarak cihaz da surveillance desteği var yani ağa bağlı ip kameraları diske kaydedebiliyor. Aliexpresten aldığım ptz destekli ip kamera elime ulaştığımda bu konuda ki yeteneğini de denemiş olacağım. Bunlar haricinde içine atılan film,müzik vb. gibi dosyaları ağa bağlı pc, tablet ve tv ye paylaştırmakta gayet başarılı. Ev için almayı düşünenler ilk tecrübelerini edinmek için nispeten daha uygun fiyatlı 2 diskli modeller ile bu başlayabilirler. Zira asustor modelleri synology, qnap gibi markaların modellerine göre biraz daha f/p oranı yüksek cihazlar olarak öne çıkıyor.
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Asustor_destek 2 yıl mserifoglu
Merhabalar
Asustor'a ilginizden dolayı teşekkür ederim. Yazdığınız gibi AS-202TE modeli ASUS'un HDMI destekli ilk modellerindendi. Yazılım versiyonları dünyadaki kullanıcılardan gelen bilgilere göre hızlıca gelişmektedir. günümüzde AS-1XXX,AS-31XXX,AS-61XX ve AS-7XXX modelleriyle ADM sürümü daha kararlı çalışmaktadır. ASUS'un en büyük gücü NAS cihazlarında Geri dönüş oranının çok düşük olmasıdır.
ASUS'un müşterilerine bu cihazları almalarıyla fabrika çıkışlı 4 IP kanal Kamera lisansını ücretsiz olarak vermesidir. Bu sayede kullanıcılar kurmak istediklri IP kameralar için ayrıca NVR cihazı almalarına gerek kalmadan Asustor NAS cihazı üzerinden ekleyebilecekler. Buna Bağlı olarak ücretsiz 4 IP kanal lisans hediyesi ile birlikte Asustor NAS modellerine göre Kamera destek sayıları değişebiliyor
AS-1XXX serisi toplam 8 IP kamera (4 adet ücretsiz)
AS-31XX serisi toplam 8 IP kamera (4 adet ücretsiz)
AS-61XX serisi toplam 25 IP kamera (4 adet ücretsiz)
AS-7XXX serisi toplam 49 IP kamera (4 adet ücretsiz)

Son Olarak Asustor NAS modellerinde (Veri depolama+ Multimedy+ Kamera Ekleme kayıt alma) özellikleriyle rakiplerine göre çok uygun fiyatlarla pazarda satışı yapılmaktadır.
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SuSeL 2 yıl
Satın alınabilecek online site var mı?
Aramalarda satış kanalı bulamadım ben.
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Asustor_destek 2 yıl SuSeL
Merhabalar,
Öncelikle Asustor'un incelemesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim
Bu gibi ürünler kurulum ve teknik destek gerektiren ürünler olmasından dolayı daha çok satışlarımız Bayilerimiz üzerinden yapılmaktadır.
İletişim numaranızı verebilirseniz adresinize uygun bir bayimizden yardımcı olmaya çalışırız.
Saygılarımla
Austor_destek Ekibi
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Tugrul_512bit 2 yıl
Bunlardan 2 tane alınıp internet kafe açılabilir mi?
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Asustor_destek 2 yıl Tugrul_512bit
Merhabalar
Öncelikle Asustor incelemesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.
Sorunuzu daha geniş bir şekilde açabilirseniz. memnuniyetle yardımcı olabilirim.
mevcut sorunuzdan anladığım kadarıyla; NAS cihazları internet kafelerde çokça kullanılıyor. kullanım amacı daha çok kafe sashiplerinin büyük ölçekli dosyalarını NAS üzerinde yedeklemesidir.
Özellikle oyunların ISO dosya kalıplarını yada bilgisayarlarının imaj dosyalarını yedeklemek için NAS cihazlarını kullanmaktadırlar.
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:::LOSTPLANET::: 2 yıl en beğenilen
Pc'de indirme merakına başladığımdan ve bu cihazların varlığını öğrendiğimden bu zamana kadar hep bir hayalim olmuştur pcden bağımsız 7/24 çalışan torrent indirmek ve seed edebilmek.
Taki bayram başlamadan önceki 2-3 günde araştırmalarım sonucu WD mycloud 4tb NAS cihazı aldım.Ürünün eksik yönlerini biliyordum o sebeple hayal kırıklığı oluşturmadı bende.
Zaten amacım raid yapmak değildi.Dışarıdayken bir torrenti cep telefonumdan NAS'a eklemek ve ben eve gelmeden onu indirmiş olmaktı.Lakin bu WD mybook bulut tabanlı cihazda 3. parti uygulama kurma özelliği, cihaz firmware'i ile kaldırılmış üretici tarafından.
O özelliğin olmaması dışında ev dışından çok kolayca müziklerime , belgelerime , fotoğraflarıma ve videolarıma ulaşabiliyorum.Evde ise akıllı tvden çok kolay takılmadan hızlı bir şekilde film izleyebildim arada 1 oda mesafe olmasına rağmen.
NAS cihazı alacaksanız bütçeniz minimum 1500 liradan aşağı olmamalı.O da boş hddsiz olarak gelen bir cihaz oluyor genelde.Ev ortamına yönelik yarı profesyonel NAS cihazlarında torrent istemcisi , cihazın açılış kapanış saatlerini ayarlama , hatta hatta küçük bir web sunucusu bile olabiliyor.Bir filminiz var ve bunu arkadaşlarınıza göstermek mi istiyorsunuz? 1080p bir filmi, Nas cihazı bunu kodlayıp 720p olarak hızlı bir şekide bulut üzerinden tabletinize vs aktarabiliyor.
Raid seçeneklerini arıyorsanız o zaman 4ten aşağı yuvalı sistemleri tercih etmeyin.İçine koyacağınız hddlerin 7200 rpmden düşük olması uzun ömürlü olması açısından önemli bir konu.7/24 çalışmak için tasarlanmış wd red gibi ürün serilerini tercih ediniz.
Hiç bilmeyenler için belirtmek istiyorum: Nas cihazları ağ tabanlı hddlerdir.Yani alayım usb 3.0'dan bağlayayım ohh miss saniyede 600-700mb dosya aktarayım olayı maalesef yok.Ethernet kablosunun son nimetlerine bağlısınız.Gigabit kablo kullanmanız aynı zamanda router modeminizin , PC'nizdeki ethernet kartı/anakarttaki ağ yuvasının da gigabit olması gerekiyor.Aksi halde saniyede 100mb ile sınırlısınız.
Asustor çok iyi nas markalarından birisidir.İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı marka ve modellere de bakın ve karar verin.
Üst seviye özellikler istiyorsanız WD ve Seagate'in bulut NAS cihazlarından UZAK DURUN !!!!
Bugün tekli 10tb hddler çıktı.Fakat bu hddlerin fiyatı ev kullanıcısı için şimdilik çok yüksek.Türkiye fiyatı 1800 lira.Nas cihazlarının alabileceğimiz modellerinde 8TB'a kadar desteklediği yazıyor.Ama daha yüksek fiyatlı NAS cihazlarında ise 10TB üstü var.
2TB , çok kolay bir şekilde dolar.Bluray film arşivliyorsanız unutun.4TB daha ideal.4TB'lık hddlerden 3 tane alsanız 12 TB alanınız olur.O da en fazla 550 tl'den 1650 tl yapar. Hem hddler ayrı olduğu için verileriniz daha güvende olur hem de daha ucuz bir çözüm.
Geriye kalan tek sorun boş hdd'siz NAS cihazının ölüsünün 1200-1500 liradan kapıyı açması.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Hobar 2 yıl :::LOSTPLANET:::
:::LOSTPLANET:::
Pc'de indirme merakına başladığımdan ve bu cihazların varlığını öğrendiğimden bu zamana kadar hep bir hayalim olmuştur pcden bağımsız 7/24 çalışan torrent indirmek ve seed edebilmek.
Taki bayram başlamadan önceki 2-3 günde araştırmalarım sonucu WD mycloud 4tb NAS cihazı aldım.Ürünün eksik yönlerini biliyordum o sebeple hayal kırıklığı oluşturmadı bende.
Zaten amacım raid yapmak değildi.Dışarıdayken bir torrenti cep telefonumdan NAS'a eklemek ve ben eve gelmeden onu indirmiş olmaktı.Lakin bu WD mybook bulut tabanlı cihazda 3. parti uygulama kurma özelliği, cihaz firmware'i ile kaldırılmış üretici tarafından.
O özelliğin olmaması dışında ev dışından çok kolayca müziklerime , belgelerime , fotoğraflarıma ve videolarıma ulaşabiliyorum.Evde ise akıllı tvden çok kolay takılmadan hızlı bir şekilde film izleyebildim arada 1 oda mesafe olmasına rağmen.
NAS cihazı alacaksanız bütçeniz minimum 1500 liradan aşağı olmamalı.O da boş hddsiz olarak gelen bir cihaz oluyor genelde.Ev ortamına yönelik yarı profesyonel NAS cihazlarında torrent istemcisi , cihazın açılış kapanış saatlerini ayarlama , hatta hatta küçük bir web sunucusu bile olabiliyor.Bir filminiz var ve bunu arkadaşlarınıza göstermek mi istiyorsunuz? 1080p bir filmi, Nas cihazı bunu kodlayıp 720p olarak hızlı bir şekide bulut üzerinden tabletinize vs aktarabiliyor.
Raid seçeneklerini arıyorsanız o zaman 4ten aşağı yuvalı sistemleri tercih etmeyin.İçine koyacağınız hddlerin 7200 rpmden düşük olması uzun ömürlü olması açısından önemli bir konu.7/24 çalışmak için tasarlanmış wd red gibi ürün serilerini tercih ediniz.
Hiç bilmeyenler için belirtmek istiyorum: Nas cihazları ağ tabanlı hddlerdir.Yani alayım usb 3.0'dan bağlayayım ohh miss saniyede 600-700mb dosya aktarayım olayı maalesef yok.Ethernet kablosunun son nimetlerine bağlısınız.Gigabit kablo kullanmanız aynı zamanda router modeminizin , PC'nizdeki ethernet kartı/anakarttaki ağ yuvasının da gigabit olması gerekiyor.Aksi halde saniyede 100mb ile sınırlısınız.
Asustor çok iyi nas markalarından birisidir.İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı marka ve modellere de bakın ve karar verin.
Üst seviye özellikler istiyorsanız WD ve Seagate'in bulut NAS cihazlarından UZAK DURUN !!!!
Bugün tekli 10tb hddler çıktı.Fakat bu hddlerin fiyatı ev kullanıcısı için şimdilik çok yüksek.Türkiye fiyatı 1800 lira.Nas cihazlarının alabileceğimiz modellerinde 8TB'a kadar desteklediği yazıyor.Ama daha yüksek fiyatlı NAS cihazlarında ise 10TB üstü var.
2TB , çok kolay bir şekilde dolar.Bluray film arşivliyorsanız unutun.4TB daha ideal.4TB'lık hddlerden 3 tane alsanız 12 TB alanınız olur.O da en fazla 550 tl'den 1650 tl yapar. Hem hddler ayrı olduğu için verileriniz daha güvende olur hem de daha ucuz bir çözüm.
Geriye kalan tek sorun boş hdd'siz NAS cihazının ölüsünün 1200-1500 liradan kapıyı açması.

Hocam aynı cihazın 3tb olanı var. Ben de uygulama yükleniyor sanarak aldım ama uygulama yükleme iki diskli versiyonda varmış. Ama ürüne wd nin tavsiye ettiği şekilde olmasa da transmission veya qbittorrent kurulabiliyor. Zaten transmission ve medya sunucusu olduktan sonra diğer uygulamalara çok da gerek yok. Diğerleri 500 liraya boş kutu satarken wd de 3tb diskli olarak aldım.
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Asustor_destek 2 yıl :::LOSTPLANET:::
Sayın Lostplanet
Etkili bilgilendirmeniz ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. AS-6104T modeli daha çok verisi olan kullanıcı grubuna hitap eden bir modelimizdir. Türkiye'de pazarda yaklaşık 16 modelin daha satışı yapılmaktadır.
Ev kullanıcılarına uygun 4K destekli AS-3102T modeli çok uygun fiyatlarla kullanıcılara ulaştırmaya çalışıyoruz. Günümüz teknolojisinde özellikle kişisel veri artışı gün geçtikçe artıyor. Güvenlik ve virüs tehditlerine karşı harici disklerin zaaflığı kullanıcıları NAS cihazlarına yönlendirmektedir. sizinde değindiğiniz gibi son veya ofis kullanıcılar için belirtmiş olduğunuz bütçeleri veri kaybı yaşamak istemiyorlarsa vermeleri çok mantıklı görünüyor. sonrasında felaket durumlarında data kurtarmalarda eğer veriler çok önemli ise bu bütçenin en az 3-4 katını ödeyerek verilerini kurtarma işlemi yapmaktadırlar.
Saygılarımla
Asustor_desktek ekibi
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yalionur 2 yıl
Merhaba. Bu cihazı diyelim ki aldık. İçine de 8tbx4 disk taktık.
1- Raid yapılabiliyor mu
2- yeni nesil lg tv üzerinden, dlna ile nasıl bağlantı kuracağız?
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:::LOSTPLANET::: 2 yıl yalionur
yalionur

Merhaba. Bu cihazı diyelim ki aldık. İçine de 8tbx4 disk taktık.

1- Raid yapılabiliyor mu

2- yeni nesil lg tv üzerinden, dlna ile nasıl bağlantı kuracağız?

Evet raid yapılabiliyor.Nas cihazının en büyük özelliklerinden birisi de budur. Raidin çeşitlerini yapabilirsiniz.

Dlna için NAS cihazınızın ayarlarından Dlna özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.Bazı NAS cihazlarında Dlna yoktur buna ayrıca dikkat ediniz.LG Tv'nizi ev ağınıza dahil edin.Ardından tvyi açıp kaynak (source) kısmına girdiğinizde NAS cihazınızın ismini göreceksiniz.

Gerisi seçip film klasörlerinize bakıp filmi oynat demek
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Asustor_destek 2 yıl yalionur
Merhaba Yalionur
Öncelikle ASUSTOR inceleme videosuna ilginizden dolayı teşekkür ederim.
1-Tabiki Bu modelde 8TB*4 adet disk kullanarak Raid yapısını kullanabilirsiniz. Genellikle Raid5 yapısı ile kullanılıyor. Asustor'a özel bir özelliği ile isterseniz 3 disk ile RAID5 kurup kullanırken, kalan slotu MYARCHIVE özelliği ile harici disk gibi raid dışında kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz anda dosyalarını harici disk gibi taşıyabilirsiniz. özellikle büyük boyutlu dosyalar kullanan kullanıcılar için ideal bir özellik. My archive özelliği ile diski herhangi bir bilgisayara E-sata portundan takarak dosya transferi yapabilirsiniz. yada sık arşiv yapıyorsanız dolan disklerin yerine yeni disk takarak ta yönetebilirsiniz.

2-Asustor NAS cihazlarındaki ADM yazılım özelliği ile yeni nesil LED Tv lerinizde direkt HDMI üzerinden takıp Multimedya keyfini yaşayabilirsiniz. Asustor NAS HDMI desteği ile kullanıcılara aynı anda NAS'a erişim için 2 farklı ekran seçeneği sunmaktadır. Örneğin cihazınız sadece TV nize bağlı ise sadece Tv'nizin HDMI portunu seçenerek Asustor arayüzüne erişebilirsiniz. Buradan cihaza kablosuz klavye mouse takarak arayüzü yönetebilirsiniz.


Saygılarımla,
Asustor_destek Ekibi
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