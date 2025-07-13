Fiyat/Performans Klima Tavsiyeleri

Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Ancak piyasadaki marka ve modeller arasında fazlaca kafa karıştıracak detay bulunuyor.

Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Ancak piyasadaki marka ve modeller arasında fazlaca kafa karıştıracak detay bulunuyor. Bu içeriğimizde size fiyat performans olarak başarılı bulduğumuz klimalardan bir derleme yaptık.

Kaira DTXR, Midea Prime platformu üzerinde çalışırken Daikin teknik servis desteği sunuyor. Dahili Wi-Fi modülüyle uzaktan kontrol kolaylığı sağlıyor. Rota ve Bosch da aynı platformu kullanıyor fakat Rota’da Wi-Fi modülü opsiyonel, Bosch’ta ise hiç yok.

TCL Elite Plus market satış yapısıyla ulaşılabilirliği artırırken algoritma sorunları ve taşeron servis ağı nedeniyle servis sonrası deneyim konusunda başarsız olabilir. Midea Xtreme Save verimlilik ve performans açısından benzer rakiplerinin ötesine geçse bile kurulum ve ve tutarsız fiyat koşullarına dikkat edilerek tercih edilmeli.

00:00 - Giriş

00:42 - Kaira

03:25 - Rota

04:58 - Bosch

05:59 - TCL

07:43 - Midea

10:05 - Kapanış