Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda

Asus'un oyuncular için hazırladığı ROG serisi GR8 masaüstü oyun bilgisayarı, neredeyse kitap büyüklüğündeki ölçüleri ve tasarımı ile hayli dikkat çekiyor. Bilgisayarın merak edilen tüm detaylarını bu videomuzda konuştuk.

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