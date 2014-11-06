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Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda

4 yıl
65,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyuncular için hazırladığı ROG serisi GR8 masaüstü oyun bilgisayarı, neredeyse kitap büyüklüğündeki ölçüleri ve tasarımı ile hayli dikkat çekiyor. Bilgisayarın merak edilen tüm detaylarını bu videomuzda konuştuk.
 

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rudolfo3639 4 yıl
fiyat iyi 100tl de chip para var değerlendirilebilir
ereyon.com.tr/...
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umut_baris 4 yıl
dreek

konsolda sadece oyun oynarsın vs iki konsol yerine birini alıp artan diğer paraya notebook alınabilir seçenek çok

ps4 + xbox one fiyatı 899 usd

Demişsin.

Artan paraya alacağın notebook seni tatmin edecek mi peki?
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VezHack 4 yıl
Güzel görünüyor.
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Troll King 4 yıl
erdi reyiz halkın sesi fiyatı öğrenince adamı köşeye sıkıştıracak karşılaştırmalar yaptı helal
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TAG Heuer 4 yıl
Bu kasayı inceleyen kim yardım lazım elimde 10 adet var win8 kuramıyorum içinde kurulumu geliyor ? Benimle irtibata geçebilir mi bilen biri varsa
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erkanuya1 4 yıl
Ben o fiyata birak bilgisayari canavar toplarim ozeliklerine gore para cok fazla dolar yerine tl olursa alici bulur
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SUPER-TANKS 4 yıl
güzel görünüyor
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım ROG serisinden aşina olduğumuz üzere muazzam,donanım şu an idare eder ama insan yinede düşünmeden edemiyor,fiyatta uçuk olmuş,fakat yine de on numara ürün,helal olsun Asus
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Salvatuon 4 yıl
Şu kasada bu fiyata dahil GTX970 olsa ne iyi olurdu
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llllxefsanexllll 4 yıl
güzel görünüyor.
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zokorro 4 yıl
Yapma boyle seyler asus, yaptın bari insan için yap 3-5 tane satıcanda bundan ne olacak. Hızlı bileşen koy, bide güzel fiyat sat gitsin. Almayanı döverler.
İlk biz yaptık pazarın kaymağı bizde mantığı, ahhhh ABD mantıklı eğitim kurumlarından çıkma yöneticiler anlamadılar halen. Bakkal mantığı ile yürütemezsin efektif, komponent vb. kelimeler kullanarak nereye kadar yöneticilik yapacaksınız. Yıl sonu bilançolarda, bu seneki mali güvensizlik, istikrarsız kur politikası...Banahelerle 3 yıllık daha sözleşmeyi zor alırsınız.
Mali gücü belli olan(TiK- Türkiye İstatistik Kurumu- bi bakın alım gücü ne durumda halkın) kitlenin ihtiyacına göre fiyat politikası belirleyin. Hadi bu ROQ u yaptın, millet özendi, bu bileşenlere rağmen alasımız geldi, düzgün fiyat ölçümlendirmesi ile sen sat bizde alalım. Gösteriririm ama elletmem olmuyor, bu başka bir iş pazarlama dinamiği.
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