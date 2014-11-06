Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda

dreek konsolda sadece oyun oynarsın vs iki konsol yerine birini alıp artan diğer paraya notebook alınabilir seçenek çok
ereyon.com.tr/...
ps4 + xbox one fiyatı 899 usd
Demişsin.
Artan paraya alacağın notebook seni tatmin edecek mi peki?
İlk biz yaptık pazarın kaymağı bizde mantığı, ahhhh ABD mantıklı eğitim kurumlarından çıkma yöneticiler anlamadılar halen. Bakkal mantığı ile yürütemezsin efektif, komponent vb. kelimeler kullanarak nereye kadar yöneticilik yapacaksınız. Yıl sonu bilançolarda, bu seneki mali güvensizlik, istikrarsız kur politikası...Banahelerle 3 yıllık daha sözleşmeyi zor alırsınız.
Mali gücü belli olan(TiK- Türkiye İstatistik Kurumu- bi bakın alım gücü ne durumda halkın) kitlenin ihtiyacına göre fiyat politikası belirleyin. Hadi bu ROQ u yaptın, millet özendi, bu bileşenlere rağmen alasımız geldi, düzgün fiyat ölçümlendirmesi ile sen sat bizde alalım. Gösteriririm ama elletmem olmuyor, bu başka bir iş pazarlama dinamiği.