Redmi Note 14S Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Redmi Note 14S Türkiye fiyatı
- Redmi Note 14S 12 GB RAM: 19.999 TL
- Redmi Note 14S 8 GB RAM: 17.999TL
Redmi Note 14S, Türkiye’de gece yarısı siyahı, kozmik mor ve okyanus mavisi renk seçenekleriyle satılıyor. Telefonun genel özelliklerine baktığımızda ise bizleri öncelikle 6,67 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekran karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekrana ise Helio G99 Ultra yongası hayat veriyor.
Kamera tarafında arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro sensör yer alırken, ön tarafta 16 MP özçekim kamerası bulunuyor. 5.000 mAh bataryayla gelen Redmi Note 14S, ekran altı parmak izi okuyucusu, Bluetooth 5.2, WiFi 5, IP64 sertifikası ve NFC gibi özellikler barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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