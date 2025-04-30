Redmi Note 14S Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Çin’in teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz mart ayının ortalarında fiyat-performans odaklı Redmi Note 14S modelini tanıtmıştı. Şimdi bu tanıtımın üzerinden çok geçmeden Redmi Note 14S’in Türkiye fiyatı resmen açıklandı ve satışa sunuldu.

Redmi Note 14S Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Redmi Note 14S, 12 GB RAM ve 512 GB depolama veya 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip iki varyant ile Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatlandırma ise şöyle:

Redmi Note 14S 12 GB RAM: 19.999 TL

Redmi Note 14S 8 GB RAM: 17.999TL

Redmi Note 14S, Türkiye’de gece yarısı siyahı, kozmik mor ve okyanus mavisi renk seçenekleriyle satılıyor. Telefonun genel özelliklerine baktığımızda ise bizleri öncelikle 6,67 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekran karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekrana ise Helio G99 Ultra yongası hayat veriyor.

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Kamera tarafında arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro sensör yer alırken, ön tarafta 16 MP özçekim kamerası bulunuyor. 5.000 mAh bataryayla gelen Redmi Note 14S, ekran altı parmak izi okuyucusu, Bluetooth 5.2, WiFi 5, IP64 sertifikası ve NFC gibi özellikler barındırıyor.

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