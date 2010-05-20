BenQ, 14 inç'lik dizüstü bilgisayarı Joybook R48'i tanıttı

BenQ, Joybook serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlara bir yenisini daha ekledi. BenQ'nun Joybook R48 olarak tanımladığı dizüstü bilgisayarda 16:9 görüntü oranına sahip 1366x768 çözünürlükül 14 inç'lik LCD ekran kullanılıyor. Intel'in Core i3 işlemcilerinden güç alan bilgisayarda, 4 GB DDR3'e kadar sistem belleği ve 500 GB'ye kadar sabit disk desteği yer alıyor. BenQ Joybook R48'te grafik işlemleri Dx 11 destekli ATI Mobility Radeon HD 5450'ye emanet edilmiş. BenQ, 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarında 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı, 1.3 mp kamera gibi bileşenlere de yer veriyor.

BenQ'nun 14 inç'lik Intel Core i3 işlemcilerle donatılan yeni dizüstü bilgisayarı Joybook R48'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı