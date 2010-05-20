Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

BenQ, 14 inç'lik dizüstü bilgisayarı Joybook R48'i tanıttı

BenQ, Joybook serisine 14 inç'lik yeni modeli R48'i ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
1
1
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BenQ, Joybook serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlara bir yenisini daha ekledi. BenQ'nun Joybook R48 olarak tanımladığı dizüstü bilgisayarda 16:9 görüntü oranına sahip 1366x768 çözünürlükül 14 inç'lik LCD ekran kullanılıyor. Intel'in Core i3 işlemcilerinden güç alan bilgisayarda, 4 GB DDR3'e kadar sistem belleği ve 500 GB'ye kadar sabit disk desteği yer alıyor. BenQ Joybook R48'te grafik işlemleri Dx 11 destekli ATI Mobility Radeon HD 5450'ye emanet edilmiş. BenQ, 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarında 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı, 1.3 mp kamera gibi bileşenlere de yer veriyor.

BenQ'nun 14 inç'lik Intel Core i3 işlemcilerle donatılan yeni dizüstü bilgisayarı Joybook R48'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
r48 miş r45 in kaasını boyamış ana kartta bikaç değişiklik yapmış ve piyasaya sürecek benq bilgisayarı satıyor sonrada ortadan kayboluyor ne teknik destek ne bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim