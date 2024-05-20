Microsoft, Copilot Plus PC markasını tanıttı: Yapay zekalı laptoplara 16 GB RAM şartı geliyor

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Microsoft, yapay zekayı dizüstü bilgisayarlara entegre etmek için "Copilot Plus PC" markasını duyurdu. Bu markayla piyasaya çıkan Windows bilgisayarlar, yerleşik yapay zeka donanımına ve işletim sistemi genelinde yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, şirketin genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, Microsoft'un tüm büyük dizüstü bilgisayar ortaklarının Copilot Plus PC'leri sunacağını söyledi. Microsoft ayrıca Surface serisine Snapdragon X işlemcili iki dizüstü bilgisayar ekledi. Nadella, Intel ve AMD işlemcili dizüstü bilgisayarların da bu yapay zeka özelliklerini sunacağını söyledi.

Yapay zeka yetenekleri, dizüstü bilgisayarlarda bulunan nöral işlem birimleri sayesinde mümkün olacak. Şirket ayrıca, “Recall” isminde yeni bir özellik tanıtarak bilgisayarınızda yaptığınız ve gördüğünüz her şeyin aranabilir bir fotoğrafik belleğini oluşturacak. Dizüstü bilgisayarlar, bu yeni özellikleri desteklemek için Windows 11'in bir parçası olarak 40'tan fazla AI modelini çalıştıracak. Microsoft'un yerleşik yapay zeka asistanı Copilot da OpenAI'nin geçen hafta tanıttığı GPT-4o modelini destekleyecek.

Minimum 16 GB RAM şartı geliyor

Tam Boyutta Gör Copilot Plus bilgisayarların, Microsoft'un vaat ettiği performansı sunabilmelerini sağlamak için belirli gereksinimleri karşılaması gerekecek. Bu gereklilikler; en az 16 GB RAM ve 256 GB SSD ve entegre nöral işlem birimi.

Microsoft, bu cihazları Windows dizüstü bilgisayarlarda yeni bir çağın başlangıcı olarak tanıtıyor. İlk Copilot Plus PC'ler 18 Haziran'da piyasaya sürülecek ve Qualcomm işlemcileri kullanacak. Intel ve AMD işlemcili modeller daha sonraki bir tarihte satışa sunulacak. Microsoft, Copilot Plus PC markası altında önümüzdeki yıl 50 milyon dizüstü bilgisayarın satılmasını bekliyor.

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