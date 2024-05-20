Microsoft, Copilot Plus PC markasını tanıttı: Yapay zekalı laptoplara 16 GB RAM şartı geliyor

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, şirketin genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, Microsoft'un tüm büyük dizüstü bilgisayar ortaklarının Copilot Plus PC'leri sunacağını söyledi. Microsoft ayrıca Surface serisine Snapdragon X işlemcili iki dizüstü bilgisayar ekledi. Nadella, Intel ve AMD işlemcili dizüstü bilgisayarların da bu yapay zeka özelliklerini sunacağını söyledi.
Yapay zeka yetenekleri, dizüstü bilgisayarlarda bulunan nöral işlem birimleri sayesinde mümkün olacak. Şirket ayrıca, “Recall” isminde yeni bir özellik tanıtarak bilgisayarınızda yaptığınız ve gördüğünüz her şeyin aranabilir bir fotoğrafik belleğini oluşturacak. Dizüstü bilgisayarlar, bu yeni özellikleri desteklemek için Windows 11'in bir parçası olarak 40'tan fazla AI modelini çalıştıracak. Microsoft'un yerleşik yapay zeka asistanı Copilot da OpenAI'nin geçen hafta tanıttığı GPT-4o modelini destekleyecek.
Minimum 16 GB RAM şartı geliyor
Microsoft, bu cihazları Windows dizüstü bilgisayarlarda yeni bir çağın başlangıcı olarak tanıtıyor. İlk Copilot Plus PC'ler 18 Haziran'da piyasaya sürülecek ve Qualcomm işlemcileri kullanacak. Intel ve AMD işlemcili modeller daha sonraki bir tarihte satışa sunulacak. Microsoft, Copilot Plus PC markası altında önümüzdeki yıl 50 milyon dizüstü bilgisayarın satılmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.