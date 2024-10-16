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    2029'da ARM dizüstü bilgisayarlar %40 pazar payına ulaşabilir

    TechInsights isimli araştırma şirketi, 2029'a kadar tüm dizüstü bilgisayarların %40'ının ARM yonga setine sahip olacağı tahmininde bulundu.                      
    2029'da ARM dizüstü bilgisayarlar %40 pazar payına ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    ARM tabanlı işlemciyle çalışan dizüstü bilgisayarlar, Apple'ın 2020'de duyurduğu M1 işlemcisiyle ivme kazanmaya başladı. Yüksek performansı ve verimliliiyle ön plana çıkan işlemci, x86 tabanlı Intel ve AMD işlemcilere üstünlük kurdu. Daha sonra Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Windows tarafında rekabete dahil oldu. Intel ve AMD son dönemde muadili işlemciler piyasaya sürmeye çalışsa da, ARM tabanlı işlemciler yaygınlaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

    ARM mimarisinin yükselişi sürüyor

    TechInsights isimli araştırma şirketi, 2029'a kadar tüm dizüstü bilgisayarların %40'ının ARM yonga setine sahip olacağı tahmininde bulundu. Bu tahmin, ARM Holdings CEO'su Rene Haas'ın ARM tabanlı Windows bilgisayarların pazar payının önümüzdeki beş yıl içinde %50'yi geçeceği yönündeki tahminini kısmen doğruluyor.

    2029'da ARM dizüstü bilgisayarlar %40 pazar payına ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    TechInsights verilerine göre, küresel dizüstü bilgisayar pazarında ARM işlemcilerin pazar payı şu anda %18 seviyesinde. TechInsights, 2025 yılında bu oranın %20'ye, 2029'un sonuna kadar ise %40'a çıkmasını bekliyor. ARM tabanlı dizüstülerin gelir payının ise %52'ye ulaşması bekleniyor. Pazar payı ile gelir payı arasındaki bu fark, büyük ölçüde Apple'ın premium fiyatlı dizüstü bilgisayarlarının ARM tabanlı olmasından kaynaklanacak.

    Önümüzdeki sene, Qualcomm dışında, Windows tarafında Mediatek ve Nvidia ortaklığıyla yeni bir rakip işlemci daha piyasaya sürülecek. TSMC'nin 3nm mimarisiyle üretilecek olan işlemci, yüksek performansı ve verimliliğiyle x86 tarafına yeni bir darbe indirebilir.

    Farklı görüşler de mevcut

    Ancak bazı yorumcular, Intel ve AMD'nin en yeni x86 dizüstü bilgisayar işlemcilerinin, ARM dizüstü bilgisayarların en büyük avantajı olan pil ömrü avantajını çoktan ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Özellikle Intel'in yeni Lunar Lake işlemcileri, TSMC'nin 3nm üretim sürecinin katkısıyla pil ömrü konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Ek olarak, ARM işlemcili Windows bilgisayarların uygulama ve oyunlar konusunda uyumluluk problemleri de ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Nihayetinde, ARM bilgisayarların başarılı olup olamayacağını bize zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/projections-show-that-arm-cpus-will-power-40-percent-of-notebooks-sold-in-2029 https://www.ithome.com/0/801/373.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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