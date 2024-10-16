2029'da ARM dizüstü bilgisayarlar %40 pazar payına ulaşabilir

ARM mimarisinin yükselişi sürüyor
TechInsights isimli araştırma şirketi, 2029'a kadar tüm dizüstü bilgisayarların %40'ının ARM yonga setine sahip olacağı tahmininde bulundu. Bu tahmin, ARM Holdings CEO'su Rene Haas'ın ARM tabanlı Windows bilgisayarların pazar payının önümüzdeki beş yıl içinde %50'yi geçeceği yönündeki tahminini kısmen doğruluyor.
Önümüzdeki sene, Qualcomm dışında, Windows tarafında Mediatek ve Nvidia ortaklığıyla yeni bir rakip işlemci daha piyasaya sürülecek. TSMC'nin 3nm mimarisiyle üretilecek olan işlemci, yüksek performansı ve verimliliğiyle x86 tarafına yeni bir darbe indirebilir.
Farklı görüşler de mevcut
Ancak bazı yorumcular, Intel ve AMD'nin en yeni x86 dizüstü bilgisayar işlemcilerinin, ARM dizüstü bilgisayarların en büyük avantajı olan pil ömrü avantajını çoktan ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Özellikle Intel'in yeni Lunar Lake işlemcileri, TSMC'nin 3nm üretim sürecinin katkısıyla pil ömrü konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Ek olarak, ARM işlemcili Windows bilgisayarların uygulama ve oyunlar konusunda uyumluluk problemleri de ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Nihayetinde, ARM bilgisayarların başarılı olup olamayacağını bize zaman gösterecek.Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/projections-show-that-arm-cpus-will-power-40-percent-of-notebooks-sold-in-2029 https://www.ithome.com/0/801/373.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.