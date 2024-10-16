2029'da ARM dizüstü bilgisayarlar %40 pazar payına ulaşabilir

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Tam Boyutta Gör ARM tabanlı işlemciyle çalışan dizüstü bilgisayarlar, Apple'ın 2020'de duyurduğu M1 işlemcisiyle ivme kazanmaya başladı. Yüksek performansı ve verimliliiyle ön plana çıkan işlemci, x86 tabanlı Intel ve AMD işlemcilere üstünlük kurdu. Daha sonra Qualcomm, Snapdragon X Elite ile Windows tarafında rekabete dahil oldu. Intel ve AMD son dönemde muadili işlemciler piyasaya sürmeye çalışsa da, ARM tabanlı işlemciler yaygınlaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

ARM mimarisinin yükselişi sürüyor

TechInsights isimli araştırma şirketi, 2029'a kadar tüm dizüstü bilgisayarların %40'ının ARM yonga setine sahip olacağı tahmininde bulundu. Bu tahmin, ARM Holdings CEO'su Rene Haas'ın ARM tabanlı Windows bilgisayarların pazar payının önümüzdeki beş yıl içinde %50'yi geçeceği yönündeki tahminini kısmen doğruluyor.

Tam Boyutta Gör TechInsights verilerine göre, küresel dizüstü bilgisayar pazarında ARM işlemcilerin pazar payı şu anda %18 seviyesinde. TechInsights, 2025 yılında bu oranın %20'ye, 2029'un sonuna kadar ise %40'a çıkmasını bekliyor. ARM tabanlı dizüstülerin gelir payının ise %52'ye ulaşması bekleniyor. Pazar payı ile gelir payı arasındaki bu fark, büyük ölçüde Apple'ın premium fiyatlı dizüstü bilgisayarlarının ARM tabanlı olmasından kaynaklanacak.

Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor 9 sa. önce eklendi

Önümüzdeki sene, Qualcomm dışında, Windows tarafında Mediatek ve Nvidia ortaklığıyla yeni bir rakip işlemci daha piyasaya sürülecek. TSMC'nin 3nm mimarisiyle üretilecek olan işlemci, yüksek performansı ve verimliliğiyle x86 tarafına yeni bir darbe indirebilir.

Farklı görüşler de mevcut

Ancak bazı yorumcular, Intel ve AMD'nin en yeni x86 dizüstü bilgisayar işlemcilerinin, ARM dizüstü bilgisayarların en büyük avantajı olan pil ömrü avantajını çoktan ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Özellikle Intel'in yeni Lunar Lake işlemcileri, TSMC'nin 3nm üretim sürecinin katkısıyla pil ömrü konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Ek olarak, ARM işlemcili Windows bilgisayarların uygulama ve oyunlar konusunda uyumluluk problemleri de ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Nihayetinde, ARM bilgisayarların başarılı olup olamayacağını bize zaman gösterecek.

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