Bireysel Macintosh Kullanıcıları İçin ESET Cybersecurity

Tüm işletim sistemleri için güvenlik seçenekleri sağlamaya odaklanan ESET, bireysel Macintosh kullanıcılarına yönelik ESET Cybersecurity ürününü piyasaya sundu. ESET Cybersecurity, çeşitli platformlar için koruma sağlayarak Mac'leri daha da güvenilir hale getiriyor.

NOD32 ürünüyle 180 ülkede milyonlarca bilgisayar kullanıcısına dijital güvenlik sağlayan ESET, bireysel Macintosh kullanıcılarını da unutmuyor. ESET Teknoloji Müdürü Richard Marko'ya göre "ESET Cybersecurity, kendine has proaktif tespit teknolojisi ile Mac'intosh'ların güvenliğini arttırıyor. Mac, Windows, Linux gibi çeşitli platformları hedefleyen zararlı yazılımları engelleyebilen Cybersecurity, rakipsiz ve etkili bir güvenlik sunuyor."

ESET Cybersecurity gelişmiş sezgisel motoru sayesinde zararlı yazılımları gerçek zamanlı olarak tespit ederek, kullanıcıları henüz varlığı kesinleşmemiş tehditlere karşı korumayı amaçlıyor. Bilinen zararlı yazılımların yeni varyantlarını ise jenerik imzalar ve proaktif teknolojisi sayesinde tespit ediyor. Öte yandan Cybersecurity, ESET'in tüm diğer ürünlerinde olduğu gibi minimum kaynak tüketiyor. Böylece ESET, hızlı sistem başlangıcı ve güçlü performans sağlayarak, hissedilmeyen ama etkin güvenlik sunuyor.

ESET Cybersecurity'nin öne çıkan özellikleri

Çıkarılabilir Medya Kontrolü

Sistemin zayıf noktası olan çıkarılabilir medyaların kontrol edilmesi oldukça önemli. İş istasyonları arasında veri transferi yapılan ortamlarda çıkarılabilir medya aracılığı ile virüs bulaşma riskinin engellenebilmesi ise özellikle önemli.



Çeşitli Platformları Etkileyen Tehditlerin Tespiti

ESET Cybersecurity, Mac platformları için yayınlanmış tehditleri taramanın yanı sıra Mac'i doğrudan hedeflemeyen Windows odaklı tehditleri de tarayabiliyor.

Gelişmiş Tarama Ayarları

Gelişmiş tarama ayarları, değiştirilebilir tarama derinliği, dosya boyutu ve zaman aşımı gibi kişiselleştirilebilir özellikler içeriyor.

Güncellemeler

ESET Cybersecurity güncellemeler için sistem her açıldığında otomatik olarak ya da her yeni güncelleme yayınlandığında olmak üzere iki yol sunuyor.

Çıkarılabilir Medya

Mac için çıkarılabilir medyalar üzerinde zararlı yazılım tespiti isteğe bağlı olarak ya da erişimde otomatik olarak gerçekleştirilyor.

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