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BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus
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Sektör deneyimine sahip profesyonel isimler tarafından kurulan BitFenix, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk kasa modelini tanıttı. Colossus adı verilen yeni kasa yenilikçi tasarımı ve dikkat çekici detaylarıyla merak uyandırmayı başarıyor. Özel bir LED aydınlatma sistemine sahip olan BitFenix Colossus, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki 7 sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 245 x 558 x 582 mm boyutlarında olan kasa, giriş çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0 ve eSATA portunu barındırırken, profesyoneller için PWM fan kontrolcüsü de unutulmamış. PCI kartlar için aletsiz kurulum özelliğine sahip olan kasa, Mini-ITX, mATX, ATX ve E-ATX formundaki kasalarla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada, su soğutma sistemleri için hortum giriş deliklerine yer verildiğini de görüyoruz. Yekpare Beyaz ve Buzul Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan kasa, ön kısma konumlandırılmış 230mm çapında fanla serinletiliyor. Eylül ayında satışa sunulacak BitFenix Colossus'un fiyatı ise ise 169$ olacak.

BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus
Tam Boyutta Gör

BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus
Tam Boyutta Gör

BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus
Tam Boyutta Gör

BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus
Tam Boyutta Gör

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setek01 9 yıl
Güç kaynağının alt kısma konması herhalde su soğutma için düşünülmüş. Ancak Hava soğutmada ben kendi kasamda denediğimde sıcaklıklarda 5 derece artış yaşamıştım. Daha sonra CM RS 850 ile tekrar denediğimde aynı değerleri yakaamıştım.
Etrafını gereksiz ıstmayan iyi bir güç kaynağı ile kullanılması gerekir.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Çok beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Özellikle usb 3.0 a yer verilmesi ilerisi içinde çok iyi olmuş.
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ceycey11 9 yıl
güzel olmuş normalde beyaz kasa sevmem ama beyazı bile hoş duruyor
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