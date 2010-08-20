BitFenix oyuncular için hazırladığı ilk kasasını duyurdu: Colossus

Sektör deneyimine sahip profesyonel isimler tarafından kurulan BitFenix, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk kasa modelini tanıttı. Colossus adı verilen yeni kasa yenilikçi tasarımı ve dikkat çekici detaylarıyla merak uyandırmayı başarıyor. Özel bir LED aydınlatma sistemine sahip olan BitFenix Colossus, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki 7 sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 245 x 558 x 582 mm boyutlarında olan kasa, giriş çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0 ve eSATA portunu barındırırken, profesyoneller için PWM fan kontrolcüsü de unutulmamış. PCI kartlar için aletsiz kurulum özelliğine sahip olan kasa, Mini-ITX, mATX, ATX ve E-ATX formundaki kasalarla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada, su soğutma sistemleri için hortum giriş deliklerine yer verildiğini de görüyoruz. Yekpare Beyaz ve Buzul Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan kasa, ön kısma konumlandırılmış 230mm çapında fanla serinletiliyor. Eylül ayında satışa sunulacak BitFenix Colossus'un fiyatı ise ise 169$ olacak.