BitFenix yeni oyuncu kasası Shinobi'yi duyurdu

Tayvan merkezli kasa üreticisi Bitfenix, ürün gamındaki üçüncü model olan Shinobi isimli yeni oyuncu kasasını duyurdu.Kule tipi tasarımı esas alan yeni model, 5.25-inç boyutunda üç ve 3.5-inç boyutunda yedi sürücüye destek sunabiliyor. Aynı zamanda adaptör yardımıyla 2.5-inç boyutunda sürücü (bir adet) kurulumuna da olanak tanıyan Shinobi, tamamı siyah olan tasarımıyle dikkat çekmeyi başarıyor. Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX form faktörlerindeki anakartlarla kullanılabilen BitFenix Shinobi, üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 ve ses konnektörlerini bulunduruyor ve bu sayede kullanıcılar, taşınabilir disk gibi harici donanımlar için hızlı kurulum gerçekleştirebiliyorlar.

Standart olarak 120mm çapında arka fana sahip olan yeni kasanın pencereli yan panele sahip olan versiyonunda 120mm çapında ön fan da bulunuyor. Aynı zamanda çıkartılabilir fan filtresine ve su soğutma sistemleri için hortum yollarına de sahip olan BitFenix Shinobi'nin baz versiyonu 59$, pencereli yan panele sahip olan üst versiyonu ise 69$ olarak belirlenen fiyatlarla satışa sunuluyorlar.