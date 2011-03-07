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BitFenix yeni oyuncu kasası Shinobi'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,4b
1
10
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli kasa üreticisi Bitfenix, ürün gamındaki üçüncü model olan Shinobi isimli yeni oyuncu kasasını duyurdu.Kule tipi tasarımı esas alan yeni model, 5.25-inç boyutunda üç ve 3.5-inç boyutunda yedi sürücüye destek sunabiliyor. Aynı zamanda adaptör yardımıyla 2.5-inç boyutunda sürücü (bir adet) kurulumuna da olanak tanıyan Shinobi, tamamı siyah olan tasarımıyle dikkat çekmeyi başarıyor. Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX form faktörlerindeki anakartlarla kullanılabilen BitFenix Shinobi, üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 ve ses konnektörlerini bulunduruyor ve bu sayede kullanıcılar, taşınabilir disk gibi harici donanımlar için hızlı kurulum gerçekleştirebiliyorlar.

Standart olarak 120mm çapında arka fana sahip olan yeni kasanın pencereli yan panele sahip olan versiyonunda 120mm çapında ön fan da bulunuyor. Aynı zamanda çıkartılabilir fan filtresine ve su soğutma sistemleri için hortum yollarına de sahip olan BitFenix Shinobi'nin baz versiyonu 59$, pencereli yan panele sahip olan üst versiyonu ise 69$ olarak belirlenen fiyatlarla satışa sunuluyorlar.


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peters 8 yıl
gereğinden fazla sade olmuş mesela yan kağağı şeffaf pencereli ve ön alt kısımdaki boşlukda ışıklı yada normal fan boşluğu olsaydı daha şekil olurdu.
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uniqron 8 yıl
sade bir görünümü var kasa mod yapıcaklar için idealdir
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alpa07 8 yıl
tr de yok bu marka galıba
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umutarslan.com 8 yıl
oyuncu kasası neden deniyor Gaza getirmek için mi? Bence bu tam korsancı kasası :) 8 tane disk yeri var tam bana hitap ediyor aslında :))
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knnkpln 8 yıl
Çok şık ve sade bir kasa.
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rozek 8 yıl
bunu Türkiye'de satan yer var mı ki?
saygılar
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saintroyo 8 yıl
sharkoon rebel in benzeri
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Unchangeable 8 yıl
Fiyat gayet uygun ekonomi sistemlerinde tercih edilebilir.(ama usb 2 de artık demode oldu.
)
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