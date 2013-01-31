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BlackBerry Z10 için hazırlanan aksesuarlar gün yüzüne çıktı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry Z10 için hazırlanan aksesuarlar gün yüzüne çıktı
RIM, dün tanıtımını gerçekleştirdiği BlackBerry 10 işletim sistemiyle çalışan BlackBerry Z10 için hazırladığı çeşitli aksesuarları da gün yüzüne çıkardı.

Şirketin BlackBerry Z10 için tanıttığı aksesuarlar arasında çok sayıda kılıf yer alırken, asıl dikkat çeken aksesuar yedek pil saklama özelliğine sahip şarj ünitesi ve Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneğine sahip olan hoparlör oldu. Bu garip şarj ünitesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan şirket yetkilileri, yedek pilleri yanında taşımayı veya pil değiştirmeyi sevmeyen kullanıcıların hedeflediklerini ifade ediyor. Şarj ünitesinin yurt dışında 50$'lık bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
Dikkatleri üzerine çeken bir diğer aksesuar olan Bluetooth 4.0 bağlantı özellikli hoparlör de sahip olduğu ahize sayesinde, kullanıcıların telefon görüşmelerinde de cihazı kullanmasına imkan veriyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan hoparlörün 100$'dan satışa sunulması bekleniyor. 

Apple'ın iPad'de kullandığı Smart Cover'ı hatırlatan bir kılıf da hazırlayan RIM'in kılıflarının NFC özelliğini olumsuz yönde etkilemediğini de belirtelim. Z10 için hazırlanan kılıfların 30$ ila 40$ arasında bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunması beklenirken, aksesuarlar için resmi ağızdan kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi gelmediğini de hatırlatalım.   

http://www.slashgear.com/blackberry-z10-accessories-hands-on-bluetooth-speaker-charger-holsters-galore-30267400/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
kılıftan
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forever58 6 yıl
Sanki millet android den sıkılmış gibi herkes bb10 ile winphone 8 e geçmek istiyor
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Zuko 6 yıl
Şarj mı batarya saklama mı neyse onun ne olduğunu anlamadım. Biraz daha açık yazılsaydı keşke.
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cengizhan1903 6 yıl
güzel aksesuarlar var
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MERCURY2000 6 yıl
Blackberry pazara güçlü bir giriş yapacakmış gibi görünüyor. Bunlar Blackberry'nin son kozları. Umarım başarılı işler ortaya koyarlar. Pazarda ne kadar çok çeşitlilik olursa biz kullanıcılara o kadar faydalı olur. Uzun süre sonra Blackberry'nin aklımı çelebileceği hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
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onsos1100 6 yıl
kutusundan çıkan aksesurlar olduktça etkileyici... deri kılıf bile çıkıyor...
yukardaki cihazların bir kısmı da dahil
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JohnLord 6 yıl
Xperia Z ve Bunun arasında kalabilirim seneye :P belki z20 falan çıkar alırım 8xi de hayranlıkla kullanıyorum :D
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itachi237 6 yıl
bu telefon çok ilgimi çekiyor! ucuzdan girerse s4 yerine bunu alabilirim.
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