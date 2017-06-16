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Braun MGK3080 çoklu bakım seti "Yeteneği çok, taşıması kolay"

1 yıl
20,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Braun MGK3080 çoklu bakım setinin kutusunu açıyoruz.
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Red_devil33 1 yıl en beğenilen
Bal reklamı yapın ve gergedan boynuzu kutu açılımı yapın.
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VVizard 1 yıl
Braun Kişisel Aletlerde Tartışmasız En İyi Markalardan Biri Ürün Güzel Gözüküyor Fakat Önemli Olan Saç Sakal Kesimi Ve Malzeme Kalitesi Burak Bey 2.Video Bunlara Ağırlık Verirse Daha İyi Olur 1,5 Senedir Philips Q3380 Kullanıyorum Memnun Değilim Üründen Malzeme Kalitesi İyi Değil Başlıları Gevşedi Ve Alet Çok Ses Çıkarıyor Başlıkları Isınıyor Ve Arada Yağlamak Gerekiyor...
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ByMean 1 yıl
Braun dansa Philips öneririm. Daha kaliteli ve dayanıklı. Yani demem o ki philips daha uzun ömürlü.
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Guest-1E8273177 1 yıl
Remington'dan şaşmam :)
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dobrasam 1 yıl
Philips kullanıyorum çok memnunum özellikle yazın malum plaj havuz öncesi vücut için fullbody serisi oldukça başarılı tavsiye ederim benim gibi ayı gibi bişeyseniz jilet sevmiyorsanız epilasyona para yoksa birebir
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dostum kertenkele 1 yıl
Bu cıhazları kullanabilmek için sakalın 2,3 günü geçmemiş olması gerekiyor diye biliyorum uzun sakalı kesmiyor muş. Bende Braun Cruzer 6 Beard Head var saç sakal şekillendirici başlıksız sakal için kullanıyorum 1 haftalık sakalı bile 2 günlük sakala indiriyor sürekli jilet ile traş olmak istemeyenler için çok iyi hem komple yıkanabiliyor hemde şarj olurken kullanılabiliyor.
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JoeyBane 1 yıl
Kutusunu hanım atarsa taşınması işkence.
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Mr_aKReP 1 yıl
Burak Şolt LG G2 Facebook sayfasından nerelere geldin senin ne işin var traş makinası incelemesinde :) Şu incelemeleride anlamam Yotube'da bu ürünler için bir sürü tanıdım videosu var zaten. Sakal bıyık saç kıl tüy birşeyler keserek test yapsanız daha iyi olmazmı ? Artı tanıtımını yaptığın ürün pahalı onun yerine PHILIPS QG3380 almak daha mantıklı.
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burakesan 1 yıl Mr_aKReP
Mr_aKReP

Burak Şolt LG G2 Facebook sayfasından nerelere geldin senin ne işin var traş makinası incelemesinde :) Şu incelemeleride anlamam Yotube'da bu ürünler için bir sürü tanıdım videosu var zaten. Sakal bıyık saç kıl tüy birşeyler keserek test yapsanız daha iyi olmazmı ? Artı tanıtımını yaptığın ürün pahalı onun yerine PHILIPS QG3380 almak daha mantıklı.

Merhabalar,

video kapağında da gördüğünüz üzere bu bir kutu açılımı; hiç denemeden, sakal kesmeden, tüy almadan yapar mıyız incelemesini, teessüf ederim...

İncelemesi için takipte kalın :)
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teknikist 1 yıl
Tarafımdan daha önce Braun tras makinesi denenmiş olup ilk kullanım sonrası çöpe atılmıştir. 20tllik Sinbo kullanıyorum canavar gibi
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VVizard 1 yıl teknikist
teknikist

Tarafımdan daha önce Braun tras makinesi denenmiş olup ilk kullanım sonrası çöpe atılmıştir. 20tllik Sinbo kullanıyorum canavar gibi

Kardeş Çöpe Atacak Kadar Zenginsen Berbere Git Zaten Boş Boş Yorum Yazıp Buraları Çöplüğe Dönüştürmeyin...
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Dethagorf 1 yıl teknikist
teknikist
Tarafımdan daha önce Braun tras makinesi denenmiş olup ilk kullanım sonrası çöpe atılmıştir. 20tllik Sinbo kullanıyorum canavar gibi

Sinbonun linki var mı hocam?
Vücut için lazım özellikle.
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Red_devil33 1 yıl en beğenilen
Bal reklamı yapın ve gergedan boynuzu kutu açılımı yapın.
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PrestigeMan 1 yıl Red_devil33
Mersin uyducu

Bal reklamı yapın ve gergedan boynuzu kutu açılımı yapın.

Böl röklömö yöpön nedir ya ? Hem tanıtım amaçlı hem reklam... Nolmuş reklamsa ? Adamlar kendi pisliğini yiyerek mi çevireceğini düşünüyorsun koskaca siteyi...
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