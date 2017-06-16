Braun MGK3080 çoklu bakım seti "Yeteneği çok, taşıması kolay"

Mr_aKReP Burak Şolt LG G2 Facebook sayfasından nerelere geldin senin ne işin var traş makinası incelemesinde :) Şu incelemeleride anlamam Yotube'da bu ürünler için bir sürü tanıdım videosu var zaten. Sakal bıyık saç kıl tüy birşeyler keserek test yapsanız daha iyi olmazmı ? Artı tanıtımını yaptığın ürün pahalı onun yerine PHILIPS QG3380 almak daha mantıklı.
teknikist Tarafımdan daha önce Braun tras makinesi denenmiş olup ilk kullanım sonrası çöpe atılmıştir. 20tllik Sinbo kullanıyorum canavar gibi
teknikist Tarafımdan daha önce Braun tras makinesi denenmiş olup ilk kullanım sonrası çöpe atılmıştir. 20tllik Sinbo kullanıyorum canavar gibi
Mersin uyducu Bal reklamı yapın ve gergedan boynuzu kutu açılımı yapın.
Merhabalar,
video kapağında da gördüğünüz üzere bu bir kutu açılımı; hiç denemeden, sakal kesmeden, tüy almadan yapar mıyız incelemesini, teessüf ederim...
İncelemesi için takipte kalın :)
Kardeş Çöpe Atacak Kadar Zenginsen Berbere Git Zaten Boş Boş Yorum Yazıp Buraları Çöplüğe Dönüştürmeyin...
Sinbonun linki var mı hocam?
Vücut için lazım özellikle.
Böl röklömö yöpön nedir ya ? Hem tanıtım amaçlı hem reklam... Nolmuş reklamsa ? Adamlar kendi pisliğini yiyerek mi çevireceğini düşünüyorsun koskaca siteyi...