Eti kurutmayan Airfryer! "Philips HD9252'yi denedik"

Bu videoda Philips'in 4.1 Litrelik HD9252 model Airfryer'ı deniyoruz. Malzeme kalitesini değerlendirdik, desteklediği 13 moda baktık, patates ve tavuk kızartarak performansını test ettik.

Philips HD9252'nin güncel fiyatı ve satın almak için - Philips HD9252 Airfryer

Philips’in 3000, 5000, 7000 serisi olmak üzere farklı boyut, segment ve özelliklerde Airfryer’ları var. Çoğunda Rapid Air veya Rapid CombiAir Teknolojisi bulunmakta yani Airfryer’ların temel özelliği çok az yağ ile lezzetli yemekler yapabiliyorlar. Bu modeli ayıran özelliklerden biri HD9650 gibi pişirme haznesinin ayrılabilmesi, diğeri de HD9243 gibi daha kompakt yapıda olması.

Tam Boyutta Gör

Boyutlar. Tam ölçülerini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten ama gerçek hayattaki yansıması şu, 4.1 litrelik, tezgahta çok yer kaplamayan, tasarımı da sırıtmayan, 4 porsiyon çıkarabilecek hacimde bir makine.

Tam Boyutta Gör

Tasarım ve malzeme kalitesi. Siyah temalı, piyano siyahı yani parlak bir siyah malzeme. İçinde hem ekstra yağın alttaki hazneye süzülmesini hem de pişirdiğiniz yemeklerin altının da iyice pişmesini sağlayan ızgaralı bir yapı var, bunlar metal malzemeden. Rezistansa da temizlik için direkt erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ekran. Aydınlatmalı logolarla yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, solda derece ayarı, sağda zamanlayıcısı, bunlar dokunmatik tuşlar, makinenin ön ayarlı programlarını bu kontrol arayüzüyle seçiyorsunuz. Kızartma, pişirme, buz çözme, sıcak tutma gibi modlar var, kırmızı et, beyaz et, balık, kek, sebze gibi yiyecekler için hazır derece ve zamanlayıcılı ön ayarlı programlar var, siz yine isterseniz bu programlar üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben özellikle beyaz et modunda dereceyi biraz daha yükselttim, aralıklarla servis edeceğim bir yemek yapınca da sıcak tutma modunu kullandım.

Tam Boyutta Gör

Uygulama. NutriU adlı bir uygulama, QR kodunu tarayınca hemen indirme ekranına yönlendiriyor. Uygulamaya makinenizin modelini giriyorsunuz, boyutu ve özelliklerine göre çeşitli etli yemekler, kızartmalar, unlu mamüller, makineden tam anlamıyla %100 faydalanabileceğiniz tariflere erişebiliyorsunuz. Tavuk biryani mi yapacaksınız, malzemeleri listeliyor, hazırlama, pişirme süresi, kaç kişilik olduğu belli, hatta besin değerleri de listeleniyor, sonra da adım adım sorunsuz bir Türkçeyle, sorunsuz Türkçe dememin sebebi şu, başka markalarda da uygulamalar var ama çeviri oldukları çok belli oluyor, hatta bazen çeviriden anlamıyorsunuz, yemeğin kaderi değişiyor, burada her şey tane tane anlatılıyor, talimatları takip ederseniz güzel bir yemek ortaya çıkıyor.

Kullanmaya başlamadan önce bir tüyo vermek istiyorum, tüm Airfryer’lar için geçerli, kutudan çıkarır çıkarmaz yemek yapmaya başlamadan önce makineyi 30 dakika kadar 200 derecede çalıştırın, bu sayede yalnızca ilk çalıştırmada ortaya çıkabilecek kokuyu makineden atmış olursunuz.

Tam Boyutta Gör

Gel gelelim HD9252 ile yaptığım yemeklere ve lezzetlerine. Patates en kolay ve en çok yapmak istediğiniz şeylerden biri haline gelebilir zira Airfryer’larda yaptığınız patatesler zincir restoranlardaki gibi kıtır kıtır oluyor, bir yandan da sıfır yağla yaptığınız için dışarıya göre daha sağlıklı. Daha önceleri kızartma kabında patates daha çıtır olsun diye yağı sağa sola sıçrattığım, sonra ekstra temizlik işi çıkarttığım senaryoya kıyasla çok daha zahmetsiz oluyor. Yine de damak tadınıza daha uygun olsun isterseniz yağ spreyleyebilirsiniz, tamamen sizin tercihinize kalmış.

Tam Boyutta Gör

Kırmızı et, beyaz et yapacaksınız, Philips’in kendi hazırladığı yüzlerce tarif var, bir de kullanıcıların hazırladığı, fotoğrafladığı tarifleri de üzerine katınca baya seçenek var. Tavuk pirzola testimi yaptım, yağ, pul biber, kekik, tuz sonra daha lezzetli olması için biraz da beklettim, normalde mutfağa ayıracak çok vakti olmayan biri olarak hemen Airfryer’a atar, normal bir fırından da yemeğine göre 1.5 kat daha hızlı pişirdiği için hemen hazırlardım ama sonuçta her günümüz bir değil ve sonuç, dışı kıtır, içi de güzel pişmiş ama kurumamış bir et yemeği. Bu cihazların ana özelliği, küçük bir alanda güçlü fanla sıcak havayı Rapid Air Teknolojisi sayesinde çok daha homojen bir şekilde döndürebiliyorlar, bundan dolayı daha lezzetli yemekler ortaya çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Videonun sonuna geldiğimizde Philips HD9252 ızgaralı pişirme haznesi sayesinde yemeğin alttan da daha iyi pişmesini sağlıyor, bir yandan da fazla yağ yemekten ayrılmış oluyor, ben bu şekilde çalışan Airfryer’ları yeğliyorum açıkçası, diğeri de kompakt boyutlarda olması. Et, kızartma, kek gayet güzel yemekler çıkarabilirsiniz, “Airfryer aldım ama bununla ne yapılır” dediğinizde de NutriU ile yeni şeyler keşfedebileceğiniz bir ortam oluşmuş oluyor. Özetle, HD9252 Airfryer bu fiyatlarda bir çözüm arıyorsanız tercih listenizde bulunabilir.