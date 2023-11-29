Dışarıdaki gibi kıtır kıtır patates yapar mı? "Philips HD9243'ü denedik"

Bu videoda Philips HD9243, Rapid Air teknolojili Airfryer'ının malzemesini, tasarımını değerlendiriyor, pişirme modları ve çalışma mantığından bahsediyor, patates ve tavuk eti kızartıp deniyoruz.

Philips HD9243'ün güncel fiyatını görmek ve satın almak için - Philips HD9243

Philips’in 3000, 5000, 7000 serisi olmak üzere farklı boyut, segment ve özelliklerde Airfryer’ları var. 3000 ve 5000 serisinde Rapid Air,7000 serisinde de Rapid CombiAir teknolojisi bulunmakta yani Airfryer’ların temel meselesi çok az yağla lezzetli yemek yapabilme özelliği bulunuyor. HD9243/90, patentli deniz yıldızı tasarımı ile hava akımı sağlayan Rapid Air teknolojisine sahip.,

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Boyutlar. Tam ölçülerini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten ama gerçek hayattaki yansıması şu, 4.1 litrelik kompakt bir cihaz, tezgahınızda sırıtmayacak boyutlarda ama yine de 4 porsiyon çıkarabilecek kapasitede.

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Tasarım ve malzeme kalitesi. Tamamı siyah temalı, piyano siyahı desek daha doğru olur. İçinde havanın homojen dağılmasını sağlayan aparatı görüyorsunuz, metal malzeme, kenarlarında gıda ile temasa uygun kauçuk var. Et yaptınız diyelim, fazla yağ bu aparatın altında toplanmış oluyor.

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Ekran. Birkaç satırlık bir ekran, zaten temel ayarları görmek ana kullanım için yeterli geliyor. Derece ayarı, zamanlayıcısı, mod geçişleri tamamını dokunarak hallediyorsunuz, buton değiller, tam ortalayıp küçük dokunuşlarla kontrol ediyorsunuz. 7 tane önayar var, tavuk eti, kırmızı et, balık kızartma modu, kek yaparsanız kek modu, sebze kurutma modu, buz çözdürüp donmuş yiyecekleri de pişirebilirsiniz, hatta arayla servis ediyorsanız sıcak tutma modu da var, logolar bence yeterince açıklayıcı.

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Uygulama. NutriU adlı bir uygulama, QR kodunu tarayınca hemen indirme ekranına yönlendiriyor. Uygulamaya makinenizin modelini giriyorsunuz, boyutu ve özelliklerine göre çeşitli etli yemekler, kızartmalar, unlu mamüller, makineden tam anlamıyla %100 faydalanabileceğiniz tariflere erişebiliyorsunuz. Tavuk biryani mi yapacaksınız, malzemeleri listeliyor, hazırlama, pişirme süresi, kaç kişilik olduğu belli, hatta besin değerleri de listeleniyor, sonra da adım adım sorunsuz bir Türkçeyle, sorunsuz Türkçe dememin sebebi şu, başka markalarda da uygulamalar var ama çeviri oldukları çok belli oluyor, hatta bazen çeviriden anlamıyorsunuz, yemeğin kaderi değişiyor, burada her şey tane tane anlatılıyor, talimatları takip ederseniz güzel bir yemek ortaya çıkıyor.

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Kullanmaya başlamadan önce bir tüyo vermek istiyorum, tüm Airfryer’lar için geçerli, kutudan çıkarır çıkarmaz yemek yapmaya başlamadan önce makineyi 30 dakika kadar 200 derecede çalıştırın, bu sayede yalnızca ilk çalıştırmada ortaya çıkabilecek kokuyu makineden atmış olursunuz.

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Gelelim yaptığım yemeklere ve lezzetlerine. Normal ve elma dilim patates yaptım, bunları direkt buzluktan çıkarıp yapıyorum ben, ki soslu elma dilim patates yaparım severim yerim ve tabii ki yağsız tüketmek çok daha sağlıklı. Daha önceleri herkes gibi yağda, fritözde, fırında bir şekilde yapıyorduk ama HD9243/90 ve benzeri Airfryer’lar geldikten sonra baktık ki sıfır yağla da dışı kıtır, içi de güzel pişmiş patates kızartması oluyormuş. Siz yine isterseniz yağ spreyleyerek damak tadınıza daha yakın bir sonuç alabilirsiniz ama ben tekrarlıyorum sıfır yağ ile neredeyse fast food zincirlerindeki gibi kıtır kıtır patates kızartabildim.

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Kırmızı et yapacaksınız, tavuk eti yapacaksınız diyelim, uygulamadaki tariflerden faydalanmanızı tavsiye ederim, bu saatten sonra elbette et pişirmeyi öğretecek değilim ama hem Philips’in hem de kullanıcıların hazırladığı tariflerinde ilginç soslarla karşılaşmak mümkün. Ben tavuk pirzolalarımı zeytinyağıyla iyice yoğurdum, pul biber ve kekik ile baharatladım, biraz tuzladım, hiç bekletmeden Airfryer’a attım. Aslında biraz bekletseniz lezzeti için daha iyi ama Airfryer’ların avantajlarından biri de hızı, ben de mutfakta pek vaktim olmadığı için hızlı hızlı yemeği hazırlayayım istiyorum, bu makineler de buna cevap verebilecek hızdalar zaten ve fırına göre 1.5 kat daha hızlılar.Bundaki en büyük rolü küçük alanda sıcak havayı çok daha hızlı ve homojen dağıtabilmesi oynuyor ve ön ısıtmaya gerek olmuyor. Sonucu görüyorsunuz, kendime yetecek kadar yaptım, dışı da içi de gayet güzel pişti, Airfryer’lardan bekleyebileceğiniz üzere çok lezzetli oldular.

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Videonun sonuna geldiğimizde Philips HD9243/90 işini olması gerektiği gibi yapan bir makine, canım kızartma çekti dediğinizde de, canım kupkek çekti dediğinizde de NutriU uygulamasıyla çeşitli tarifler deneyip gayet güzel yemekler çıkarabileceğiniz bir çözüm. Temizliği için yapışmaz sepetini direkt bulaşık makinesine atabiliyorsunuz, evet tutma koluyla birleşik bir tasarım bu ama korkmayın, bulaşık makinesine atabilirsiniz. Özetle, Philips HD9243/90 Airfryer bu boyutlarda bir şey arıyorsanız tercih listenizde bulunabilir.



