Broadcom'dan akıllı saatler için enerji tasarrufu odaklı dünyanın ilk GPS yongası





Giyilebilir cihaz pazarına olan yatırımlarını artıran yonga tasarımcısı Broadcom, MWC 2014 öncesinde akıllı saatler için geliştirdiği enerji tasarrufu odaklı yeni GPS yongasını duyurdu.





Akıllı saatlerde özellikle pil ömrü tüketici ilgisini çekmek açısından önem taşıyor ve donanımların da buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Broadcom ise BCM4771 GNSS adlı GPS yongası ile endüstride bir ilke imza attığını belirtiyor.





BCM4771 yongası 40nm fabrikasyon süreci ile üretilmiş ve tüm sensörleri bir paket altında toplayarak alandan tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu sayede hali hazırdaki GPS yongalarında yüzde 75'e kadar daha enerji tasarruflu olarak çalışabiliyor.





Yonga ayrıca hız, mesafe ve adımları da algılayabiliyor. Böylece GPS de dahil olmak üzere gerekli olmayan sensörler uyku moduna geçiriliyor. Örneğin araç içerisinde yonga adım sensörünü kapatabiliyor. Ayrıca yonga daha hassas ölçümler yapabiliyor.





Broadcom, yeni yongasının ayrıca daha düşük maliyetli olduğunu da ifade ediyor. Mart sonlarında üretici firmalara dağıtıma başlayacak olan BCM4771 yongasının yaz sonlarında ilk cihazlarda yerini alması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/broadcom-location-chip-promises-longer-wearables-and-true-ar-20317563/