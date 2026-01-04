Almanya’da bazı satıcılarda GeForce RTX 5000 stok sıkıntısı başladı

Nvidia ekran kartlarında stok sıkıntısı
Almanya’da bir satıcının paylaştığı bilgilere göre tedarikçisine verdiği siparişlerin büyük kısmı stok sıkıntısı nedeniyle iptal edilmiş. Sadece GeForce RTX 5070 ekran kartı tedarik edilebilirken, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartları hiçbir şekilde sağlanamıyor. Satıcı ayrıca Amazon platformunda bulunan bazı tedarikçilerin de sıkıntı yaşadığını belirtmiş.
Geçen yıl Avrupa bölgesindeki büyük perakende kanallarında sıkıntı olmadığı haberleri yapılmıştı ancak yeni yıl ile birlikte yavaş yavaş küçük çaplı satıcılarda sıkıntılar başladığı göze çarpıyor. Bu sıkıntılar büyüklere doğru genişleyecek mi merak konusu. Diğer taraftan AMD RX 9000 serisi ekran kartlarında da fiyat artışlarının beklendiği ve yakın zamanda stok sıkıntılarının başlayacağı ifade ediliyor.