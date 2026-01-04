Giriş
    Almanya’da bazı satıcılarda GeForce RTX 5000 stok sıkıntısı başladı

    Yeni yılda Nvidia’nın oyuncu ekran kartı üretimini önemli bir miktar kısma kararı alması piyasada etkisini göstermeye başladı. Almanya’da bazı kanallar tedarik sıkıntısı yaşıyor.  

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının tahminlerin ötesinde büyümesi son kullanıcı tarafında ciddi sorunlar oluşturuyor. Sektörün lideri konumunda olan Nvidia, siparişlere yetişebilmek için ekran kartı üretimini yüzde 20-30 civarında azaltma kararı almıştı. 

    Nvidia ekran kartlarında stok sıkıntısı

    Almanya’da bir satıcının paylaştığı bilgilere göre tedarikçisine verdiği siparişlerin büyük kısmı stok sıkıntısı nedeniyle iptal edilmiş. Sadece GeForce RTX 5070 ekran kartı tedarik edilebilirken, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartları hiçbir şekilde sağlanamıyor. Satıcı ayrıca Amazon platformunda bulunan bazı tedarikçilerin de sıkıntı yaşadığını belirtmiş. 

    Geçen yıl Avrupa bölgesindeki büyük perakende kanallarında sıkıntı olmadığı haberleri yapılmıştı ancak yeni yıl ile birlikte yavaş yavaş küçük çaplı satıcılarda sıkıntılar başladığı göze çarpıyor. Bu sıkıntılar büyüklere doğru genişleyecek mi merak konusu. Diğer taraftan AMD RX 9000 serisi ekran kartlarında da fiyat artışlarının beklendiği ve yakın zamanda stok sıkıntılarının başlayacağı ifade ediliyor. 
     

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

