Almanya’da bazı satıcılarda GeForce RTX 5000 stok sıkıntısı başladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının tahminlerin ötesinde büyümesi son kullanıcı tarafında ciddi sorunlar oluşturuyor. Sektörün lideri konumunda olan Nvidia, siparişlere yetişebilmek için ekran kartı üretimini yüzde 20-30 civarında azaltma kararı almıştı.

Nvidia ekran kartlarında stok sıkıntısı

Almanya’da bir satıcının paylaştığı bilgilere göre tedarikçisine verdiği siparişlerin büyük kısmı stok sıkıntısı nedeniyle iptal edilmiş. Sadece GeForce RTX 5070 ekran kartı tedarik edilebilirken, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartları hiçbir şekilde sağlanamıyor. Satıcı ayrıca Amazon platformunda bulunan bazı tedarikçilerin de sıkıntı yaşadığını belirtmiş.

PC sektöründe kıtlık başlıyor 1 hf. önce eklendi

Geçen yıl Avrupa bölgesindeki büyük perakende kanallarında sıkıntı olmadığı haberleri yapılmıştı ancak yeni yıl ile birlikte yavaş yavaş küçük çaplı satıcılarda sıkıntılar başladığı göze çarpıyor. Bu sıkıntılar büyüklere doğru genişleyecek mi merak konusu. Diğer taraftan AMD RX 9000 serisi ekran kartlarında da fiyat artışlarının beklendiği ve yakın zamanda stok sıkıntılarının başlayacağı ifade ediliyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia ekran kartlarında tedirgin edici gelişme

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: