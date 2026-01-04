Corsair bilgisayar siparişlerini iptal ediyor, gizli zamlara başladı

Corsair müşterileri kızdırdı
Gelen şikâyetlere göre Corsair son dönemdeki PC siparişlerini iptal etmeye başladı. Bir müşteri 3499$ karşılığında aldığı Corsair Vengeance sisteminin faturasını da çıkarmasına rağmen firma tarafından bir mail aldığını ve siparişin iptal edildiğinin tarafına bildirildiğini ifade ediyor. Müşteri yeniden sipariş vermek istese de fiyat 4299$ olarak güncellenmiş.
Corsair gibi köklü bir firmanın herhangi bir duyuru yapmadan fiyatlarda artışa gitmesi ve bunu da siparişleri iptal ederek gerçekleştirmesi eleştiri konusu oldu. AMD ve Framework gibi platformlar zamlı fiyatların tarihlerini açıklayarak müşterilere son bir fırsat sağladı ancak Corsair böyle bir seçeneğe yönelmemiş görünüyor.