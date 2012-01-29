BryteWerks Model One hem ev sineması PC'sini hem de 16:10 HD projeksiyon cihazını biraraya getiriyor

Projeksiyon cihazları ve ev sinema PC'leri segmentine hitap etmeyi düşünen yeni bir girişim olan BryteWerks, bu iki segmenti biraraya getiren ev sinema sistemi Model One'ı duyurdu. Son dönemlerde mini projeksiyon cihazı entegre edilmiş bilgisayarlardan farklı olarak Model One sistemi bünyesinde 16:10 görüntü oranına ve 1000:1 kontrasta sahip 1920 x 1200 çözünürlükte 6000-11000 ansilümenlik bir projeksiyon cihazı barındırıyor.





Projeksiyon cihazı sayesinde Model One için ekstra bir harici ekrana ihtiyaç kalmıyor. Donanım olarak ise Intel Core i3, i5, i7 işlemci seçenekleri, Blue-ray sürücüsü, 500GB SSD veya 2TB HDD depolama çözümü sunuyor. Cihazın Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI gibi bağlantı çıkışları 4 ayağına monte edilmiş. Konfigürasyona göre 2449$-5999$ arasında değişen fiyatlarla ürüne sahip olmak mümkün. Cihaz 45cm3 boyutu ile fazla yer kaplamıyor.





Cihaz farklı kontroller ile uyumlu olarak çalışıyor. Dilerseniz üzerinde bulunan 1280 x 720 piksel çözünürlükte 8.9 inçlik dokunmatik ekranı kullanabilir, dilerseniz kablosuz klavye-fare kombinasyonu dilerseniz de iOS veya Android uygulaması ile cihazı kontrol edebilirsiniz. Firmanın web sitesi Şubat ayında faaliyete geçecek ve ön siparişler alınmaya başlanacak.