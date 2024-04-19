Dünyanın ilk OLED ekranlı kredi kartı tanıtıldı: Ne avantajı var?

Sentry Enterprises isimli finans teknolojisi şirketi, yeni nesil bir kredi kartı (aynı zamanda banka kartı) geliştirdiğini duyurdu. Radiance adı verilen kartın en önemli özelliği OLED ekrana sahip olması. Konica Minolta tarafından üretilen ekran, ödeme terminali ile temasa geçildiğinde aktif hale geliyor ve kullanıcıları işlem hakkında bilgilendiriyor.
Bu yenilikçi kartlar, kullanıcılara ek güvenlik sağlamanın yanı sıra, kartı basan bankaya da bir nevi reklam imkânı sunacak. Örneğin OLED ekranda bankanın logosu parlak bir şekilde görünecek. Bu sayede bankalar marka görünürlüğünü artırarak çevredekilerin dikkatini çekebilecek.
Pil gereksinimi yok
Tüm bunların yanında kullanıcılar, kartı temassız ödeme terminallerine yaklaştırdıkça ekranın parlaklığı artacak ve bu sayede kartın terminalden yeterli uzaklıkta olup olmadığını anlayabilecekler. Radiance kartların VISA ve MasterCard ödeme sistemlerini desteklediğini belirtelim.
OLED ekran, NFC alıcısından güç aldığı için pilsiz çalışıyor. Bu teknoloji 2020 yılında Konica Minolta tarafından sergilenmişti. Radiance kartları ilk olarak hangi bankaların sunacağı henüz belli değil ancak, Sentry Enterprises teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve yakın zamanda bu tarz kartlarla tanışacağımızı söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)