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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk OLED ekranlı kredi kartı tanıtıldı: Ne avantajı var?

    Yakında tüketiciler alışverişlerinde yepyeni bir deneyim yaşayacaklar. Amerikalı bir şirket, Radiance adını verdiği OLED ekranlı yeni nesil kredi kartını tanıttı. Peki kartta ekran gerekli mi?

    Dünyanın ilk OLED ekranlı kredi kartı tanıtıldı: Ne avantajı var? Tam Boyutta Gör

    Sentry Enterprises isimli finans teknolojisi şirketi, yeni nesil bir kredi kartı (aynı zamanda banka kartı) geliştirdiğini duyurdu. Radiance adı verilen kartın en önemli özelliği OLED ekrana sahip olması. Konica Minolta tarafından üretilen ekran, ödeme terminali ile temasa geçildiğinde aktif hale geliyor ve kullanıcıları işlem hakkında bilgilendiriyor.

    Bu yenilikçi kartlar, kullanıcılara ek güvenlik sağlamanın yanı sıra, kartı basan bankaya da bir nevi reklam imkânı sunacak. Örneğin OLED ekranda bankanın logosu parlak bir şekilde görünecek. Bu sayede bankalar marka görünürlüğünü artırarak çevredekilerin dikkatini çekebilecek.

    Dünyanın ilk OLED ekranlı kredi kartı tanıtıldı: Ne avantajı var? Tam Boyutta Gör

    Pil gereksinimi yok

    Tüm bunların yanında kullanıcılar, kartı temassız ödeme terminallerine yaklaştırdıkça ekranın parlaklığı artacak ve bu sayede kartın terminalden yeterli uzaklıkta olup olmadığını anlayabilecekler. Radiance kartların VISA ve MasterCard ödeme sistemlerini desteklediğini belirtelim.

    OLED ekran, NFC alıcısından güç aldığı için pilsiz çalışıyor. Bu teknoloji 2020 yılında Konica Minolta tarafından sergilenmişti. Radiance kartları ilk olarak hangi bankaların sunacağı henüz belli değil ancak, Sentry Enterprises teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve yakın zamanda bu tarz kartlarla tanışacağımızı söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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