Dünyanın ilk OLED ekranlı kredi kartı tanıtıldı: Ne avantajı var?

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Sentry Enterprises isimli finans teknolojisi şirketi, yeni nesil bir kredi kartı (aynı zamanda banka kartı) geliştirdiğini duyurdu. Radiance adı verilen kartın en önemli özelliği OLED ekrana sahip olması. Konica Minolta tarafından üretilen ekran, ödeme terminali ile temasa geçildiğinde aktif hale geliyor ve kullanıcıları işlem hakkında bilgilendiriyor.

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Bu yenilikçi kartlar, kullanıcılara ek güvenlik sağlamanın yanı sıra, kartı basan bankaya da bir nevi reklam imkânı sunacak. Örneğin OLED ekranda bankanın logosu parlak bir şekilde görünecek. Bu sayede bankalar marka görünürlüğünü artırarak çevredekilerin dikkatini çekebilecek.

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Pil gereksinimi yok

Tüm bunların yanında kullanıcılar, kartı temassız ödeme terminallerine yaklaştırdıkça ekranın parlaklığı artacak ve bu sayede kartın terminalden yeterli uzaklıkta olup olmadığını anlayabilecekler. Radiance kartların VISA ve MasterCard ödeme sistemlerini desteklediğini belirtelim.

OLED ekran, NFC alıcısından güç aldığı için pilsiz çalışıyor. Bu teknoloji 2020 yılında Konica Minolta tarafından sergilenmişti. Radiance kartları ilk olarak hangi bankaların sunacağı henüz belli değil ancak, Sentry Enterprises teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve yakın zamanda bu tarz kartlarla tanışacağımızı söylüyor.

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