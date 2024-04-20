A101 marketler yine Tiny House satıyor, bu kez fiyat değişmiyor

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 mağazalar zincirinde kaçıranlar için yeniden Tiny House ürünü satışa çıkıyor. Fiyatı değişmeyen mobil evin yanı sıra elektrikli moped ve elektrikli bisiklet modelleri de katalogda olacak.

25 Nisan A101 aktüel ürünler

25 Nisan A101 aktüel ürünler arasında yine Tiny House yer alıyor. Escamp 6500 Flat Tiny House ürününde bir yatak odası, bir salon ve bir banyo yer alıyor. 2 adet torsiyon frenli dingili olan ürün, tekerlekli yapısı ile imar iznine gerek bırakmıyor.

A101 marketlerde Tiny House 1 ay önce eklendi

Altyapı ısı tesisatı olan evde 24’lü sigorta kutusu, kaçak akım rölesi, mutfak tezgâhı, dolap, havalandırma sistemi, laminat parke kaplama gibi ekstralar da bulunuyor. Firma tarafından 30 gün içerisinde teslimatı olan Tiny House modeli 399.900TL ve kredi kartına 9 taksit yapılıyor. Ürünün plaka işlemleri müşteri tarafından yapılıyor.

Diğer taraftan Volta markasına ait VM4+ üç tekerlekli moped modeli 36Km mesafe, 10L koltuk altı bagaj ile 41999TL iken 52Km menzili olan Volta VSX elektrikli bisiklet modeli ise 21990TL olarak satılacak.

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