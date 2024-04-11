Xiaomi, HyperOS destekli şofbenini duyurdu

Xiaomi Mijia Water Heater N1
Xiaomi Mijia Water Heater N1 olarak kısaltabileceğimiz elektrikli şofben 60 litre kapasiteye sahip. Değişken hızlı ısıtma frekansı sayesinde 2200W ve 3300W arasında su ısıtma gücü ayarlanabiliyor. Ayrıca sıcak su anında kullanıcıya sunuluyor.
HyperOS Connect özelliği sayesinde Mi Home uygulaması üzerinden şofbeni kontrol etmek mümkün. Kullanıcılar elektrik faturalandırmasının düşük olduğu zamanlarda ısıtıcının çalışmasını da sağlayabiliyor.
Şofben özel bir teknoloji sayesinde 90 dakika boyunca sıcak su sağlayacak şekilde su tankını optimize edebiliyor. Böylece kalabalık ailelerde sıcak su sıkıntısı yaşanmamış oluyor. Şofbenin çıkış borusu anti bakteriyel malzemeden üretilmiş. Ayrıca tank içerisinde 80 derece ile sterilizasyon yapılıyor. Xiaomi Mijia Water Heater N1 elektrikli şofben 151$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...