Xiaomi, HyperOS destekli şofbenini duyurdu

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin çiçeği burnunda işletim sistemi HyperOS yavaş yavaş ekosisteme ağırlığını koymaya başladı. Firmanın piyasaya sürdüğü yeni şofbeni HyperOS desteği sayesinde uygulama kontrolü sunuyor.

Xiaomi Mijia Water Heater N1

Xiaomi Mijia Water Heater N1 olarak kısaltabileceğimiz elektrikli şofben 60 litre kapasiteye sahip. Değişken hızlı ısıtma frekansı sayesinde 2200W ve 3300W arasında su ısıtma gücü ayarlanabiliyor. Ayrıca sıcak su anında kullanıcıya sunuluyor.

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HyperOS Connect özelliği sayesinde Mi Home uygulaması üzerinden şofbeni kontrol etmek mümkün. Kullanıcılar elektrik faturalandırmasının düşük olduğu zamanlarda ısıtıcının çalışmasını da sağlayabiliyor.

Şofben özel bir teknoloji sayesinde 90 dakika boyunca sıcak su sağlayacak şekilde su tankını optimize edebiliyor. Böylece kalabalık ailelerde sıcak su sıkıntısı yaşanmamış oluyor. Şofbenin çıkış borusu anti bakteriyel malzemeden üretilmiş. Ayrıca tank içerisinde 80 derece ile sterilizasyon yapılıyor. Xiaomi Mijia Water Heater N1 elektrikli şofben 151$ fiyat etiketine sahip.

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