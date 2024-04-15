DJI Avata 2 fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör DJI markasının ayın başlarında duyurduğu yeni Drone modeli Avata 2 piyasaya çıkıyor. DJI Avata 2 modeli önceki nesle göre hem daha iyi hem de biraz daha uygun fiyata sahip. DJI Goggles 3 gözlüklerinin de fiyatı belli oldu.

DJI Avata 2 fiyatı ve çıkış tarihi

DJI Avata 2 adındaki yeni Drone modeli 458 gram ağırlığında ve 180 x 216 x 82mm boyutlarına sahip. Havada 27 dakikaya kadar kalabilen cihaz M moduna alındığında ise 12-15 dakikaya kadar düşebiliyor. Özel bir teknoloji kritik zamanlarda hücrelerde kalan enerjiyi tek bir hücreye toplayarak enerji verimliliği sağlıyor. Bataryada hızlı şarj mevcut değil.

DJI Avata 2 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

1/1.3-inçlik 48MP F/2.8 CMOS sensör 155 dereceye kadar kayıt yapabiliyor. 4K/2.7K çözünürlükler 60/120fps arasında kare oranlarını destekliyor. Full HD 240fps yavaş çekim de mevcut. 46GB dahili kapasitey4e 90 dakikaya kadar kayıt sığdırılabiliyor. RockSteady 3.0+, HorizonSteady ve HorizonBalancing dengeleme teknolojileri sarsıntısız bir görüntü sunuyor. Görüntü 13m mesafeye kadar aktarılabiliyor.

Diğer taraftan DJI Goggles 3 gözlükleri ise 100Hz tazeleme hızında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekranlar microOLED temelli ve 700 nit parlaklığa çıkabiliyor. DJI OcuSync 4.0 teknolojisi ise kesintisiz bir bağlantı sağlıyor. Gözlükte 2450mAh batarya mevcut.

DJI Avata 2 Drone modeli 489$ fiyat etiketine sahip. Tek batarya, DJI Goggles 3 ve DJI RC Motion 3 kontrolcü ile birlikte alındığında ise 999$ ödenmesi gerekiyor.

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