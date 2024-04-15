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    Anlık Bildirim

    DJI Avata 2 fiyatı belli oldu

    DJI Avata 2 Drone modeli önceki nesle göre daha gelişmiş özellikler ve daha uygun fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Pakette DJI Goggles 3 uçuş izleme gözlüğü de yer alıyor.
    DJI Avata 2 Tam Boyutta Gör
    DJI markasının ayın başlarında duyurduğu yeni Drone modeli Avata 2 piyasaya çıkıyor. DJI Avata 2 modeli önceki nesle göre hem daha iyi hem de biraz daha uygun fiyata sahip. DJI Goggles 3 gözlüklerinin de fiyatı belli oldu.

    DJI Avata 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    DJI Avata 2 adındaki yeni Drone modeli 458 gram ağırlığında ve 180 x 216 x 82mm boyutlarına sahip. Havada 27 dakikaya kadar kalabilen cihaz M moduna alındığında ise 12-15 dakikaya kadar düşebiliyor. Özel bir teknoloji kritik zamanlarda hücrelerde kalan enerjiyi tek bir hücreye toplayarak enerji verimliliği sağlıyor. Bataryada hızlı şarj mevcut değil.

    1/1.3-inçlik 48MP F/2.8 CMOS sensör 155 dereceye kadar kayıt yapabiliyor. 4K/2.7K çözünürlükler 60/120fps arasında kare oranlarını destekliyor. Full HD 240fps yavaş çekim de mevcut. 46GB dahili kapasitey4e 90 dakikaya kadar kayıt sığdırılabiliyor. RockSteady 3.0+, HorizonSteady ve HorizonBalancing dengeleme teknolojileri sarsıntısız bir görüntü sunuyor. Görüntü 13m mesafeye kadar aktarılabiliyor.

    Diğer taraftan DJI Goggles 3 gözlükleri ise 100Hz tazeleme hızında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekranlar microOLED temelli ve 700 nit parlaklığa çıkabiliyor. DJI OcuSync 4.0 teknolojisi ise kesintisiz bir bağlantı sağlıyor. Gözlükte 2450mAh batarya mevcut.

    DJI Avata 2 Drone modeli 489$ fiyat etiketine sahip. Tek batarya, DJI Goggles 3 ve DJI RC Motion 3 kontrolcü ile birlikte alındığında ise 999$ ödenmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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