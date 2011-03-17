Bu Fare Birgün Toprak Olacak

Dünyanın lider bilişim firmalarından Fujitsu ilklerine bir yenisini daha ekleyerek doğada yüzde yüz çözünebilir fare üretti. Kalite, rahat kullanım ve performanstan taviz vermeyen Fujitsu M440 ECO fare tümüyle geri dönüşebilen maddelerden ve hiç plastik kullanmadan üretildi. 1938'den beri çevre konusunda sürdürülebilirliğe odaklanan Fujitsu, bu dev adım ile karbon emisyonu ve plastik atıkların azalmasına önemli katkıda bulunacak.

Tümişsüreçlerinde çevre konusunda sürdürülebilirliğe büyük önem veren Fujitsu, dünyanın ilk doğada çözünebilir faresini üretti. Yüzde yüz geri dönüşebilir olma özelliğine sahip olan Fujitsu M440 ECO Fare, plastiğe alternatif olan, çevre dostu ARBOFORM® ve BIOGRADE® malzemeleri kullanılarak üretildi.

70 yılı aşkın bir süredir çevre konusunda yürüttükleri çalışmaların birçok ödülle tescil edildiğini vurgulayan Fujitsu Türkiye İstemci Teknoloji Satış Yöneticisi Gökhan Özveren konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Fujitsu kurulduğu 1935 yılından bu yana çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına her zaman büyük önem vermiştir. Uyguladığımız Yeşil BT yaklaşımımız kapsamında geliştirdiğimiz ürünlere bir yenisini eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ürün ile yenilenemeyen kaynakların kullanımının BT yaşam döngüsünden kaldırılabileceğini kanıtlamaya devam ediyoruz. ECO fareden LIFEBOOK dizüstü bilgisayarlara kadar proGREEN ürünlerimiz Yeşil BT konusuna bağlılığımızın en güzel örnekleridir. Çevreci kurumlar bu fareyi seçtikleri zaman dayanıklılık ve rahatlıktan taviz vermeden karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak, çevreye katkı sağlayacaklar."

Doğada %100 çözünebilir fare

Fujitsu, çözünebilir malzemeler kullanarak üretimini sürdürülebilir şekilde gerçekleştiriyor ve üretim sürecinde meydana gelen karbon emisyonunun azalmasına yardımcı oluyor. Doğada yüzde yüz çözünebilir malzemelerden üretilen M440 ECO Fare, yaşam döngüsü sonunda çöp olan plastik atıklarda da azalma yaratıyor.

Fujitsu geçen yıl, % 45'ini yenilenebilir malzemelerin oluşturduğu çevre dostu KBPC PX ECO klavyesini piyasaya sürdü. Bu ürün sayesinde, plastik atıkların yılda 60,000 kg azaldığı tahmin ediliyor. M440 ECO fare ile Fujitsu Yeşil BT yaklaşımlarının kaliteyi ve performansı etkilemediğini de kanıtlıyor. Herhangi bir yüksek kaliteli plastik fareyle aynı görünüme sahip olan M440 ECO farenin kaydırma tekerleğinin yanı sıra 1000 dpi optik algılayıcı sayesinde yüksek etkinlik özelliği de bulunuyor. Ayrıca ergonomik dizaynı ile, sağ elini kullananlara da, sol elini kullananlara da büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca BIOGRADE® dış kaplaması ile plastik modellerden çok daha kolay ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Kurulduğu ilk günden beri sürdürülebilirliğe büyük önem veren Fujitsu'nun daha önce aynı malzemelerle ürettiği, KBPC PX ECO isimli bir de çevre dostu klavye bulunuyor. Fujitsu "2020 Yeşil Politikası” ile düşük karbonlu bir geleceğe odaklanırken, yenilikçi BT teknolojilerini kullanarak yeşil ürünler tasarlamaya devam ediyor.

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