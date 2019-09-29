Bu kasa her şeyi yapar "DH-A4 incelemesi"

Bu videoda İtopya'da topladığımız DH-A4'ü inceliyoruz. AMD Ryzen 7 3800X ve MSI RTX2080 Ventus V2'yi 14 oyunla, FHD, 2K ve 4K çözünürlükle test ediyoruz, akla gelebilecek her detayına iniyoruz.

İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.



Bu kasadaki amacımız yüksek performans. Donanım listesini görüyorsunuz şimdi ama temel olarak Zen 2 mimarili AMD Ryzen 7 3800X ve MSI RTX2080 Ventus V2 şeklinde özetleyebiliriz. Üst segment donanımlar seçtik, hem oyunlarda, hem de üretkenlik yazılımlarında beklentilerimiz yüksek, bütçesi de dolayısıyla öyle.



Kasamız Corsair’ın Obsidian serisi 500D SE modeli. Siyah temalı ve neredeyse her yerinde kalın çelik plakaların ve temperli camın kullanıldığı, metal-cam ağırlıklı bir kasa, düşünün boş hali 12KG. Tuttuğunuzda o soğuk metal hissi, genel olarak duruşu güven veriyor.

İki yanı temperli camlı ve ikisi de menteşeli, vidalı olanlara kıyasla açıp kapaması çok rahat, yerlerine mıknatısla yeterli bir kuvvetle tutunuyorlar+. Öndeki fanlar için kenarlarda gayet iyi boyutlarda aralıklar bırakılmış, fanlar boğulmamış. Filtreler için camları çıkarmaya gerek yok, öndekini hemen yandan çekip alabiliyorsunuz, üstte de filtre var, PSU’da da var. Ben Corsair Crystal 570X kullanıyorum mesela, keşke benimki de böyle olsa dedirti yani. Önündeki de temperli cam, malzemeden tasarruf yok. Özetle üst segment, Mid Tower olarak geçen ama heybetli bir kasa.



Kasanın çok önemli bir özelliği de Commander Pro ile gelmesi. 6 fan, iki RGB şerit ve 4 tane termal sensör takılabiliyor üzerinde. iCUE arayüzünden bağladığınız tüm ekipmanları, özellikle fanların hızlarını kontrol edebiliyorsunuz, aydınlatmalarını açık tutup fanları durdurabiliyorsunuz mesela.



Üstünde güç butonu, reset butonu, iki tane USB 3.0, bir tane de Tip C portu var, 3.5mm ses çıkışı, mikrofon girişi de mevcut.

Önünde üç tane 12CM Corsair LL serisi fan var, bunlar 1500 devire kadar çıkabilen, 4 pinli PWM, yani devirlerini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz fanlar.

iCUE arayüzünden efeklerini renklerini, ışık şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz, isterseniz kapatabilirsiniz de. Metro Exodus, Far Cry 5 gibi oyunlarda, oyuna tepki verecek şekilde çalışabiliyorlar veyahut müziğe göre de yanıp sönebiliyorlar. Pahalı, premium fanlar bunlar, genel olarak da kasaya gerekli taze havayı basabilecek sessiz ve şık fanlar.



Corsair Obsidian 500D SE oturaklı görünen, şöyle bi’ baba edası olan bir kasa. İsterseniz işlemci fanı, RAM, fanlar, bunların aydınlatmalarını kaparsınız, siyah filmli, temperli camlarıyla sadelikteki şıklığı yakalarsanız, düşmana korku salar, yani benim şahsi kasam 570X’in tam tersi bir görüntü veyahut açarsınız aydınlatmaları, göze batmayacak şekilde biraz renkli, biraz RGB aydınlatmalı ama yine şık görünen, genel olarak oturaklı bir kasa haline gelir.



Anakart MSI X570-A PRO. 10 fazlı bir anakart. Tabiri caizse bütçeyi daha çok işlemci ve ekran kartına yığabilmek için “işlemciyi maksimum boost hızlarına çıkarsın, stabil tutsun yeter” diyerek öyle üst bir model seçmedim, açıklamasını yapmış olayım. Bilmeyenler için X570 anakartlarda köprüde fan var zira PCIe 4.0 desteği, bant genişliğinin artması daha güçlü köprüleri gerektirdi, fanı da beraberinde getirdi.

Anakartta 4 tane 4400MHz’e kadar hızaşırtma destekli DDR4 RAM slotumuz var, biz Corsair Vengeance RGB PRO 2x8GB 3200MHz’lik RAM kitini kullandık. Ryzen’lar hızlı RAM seviyorlar ama 3200MHz dengede bir hız diyebilirim, isteğe göre 3600MHz’lik bir kit ile özelleştirebilirsiniz, hız farkı markaya modele göre ciddi fiyat farkı oluşturabiliyor. Bu arada, bu RAM’ler de iCUE destekli, fanlarla, diğer iCUE destekli aygıtlarla efektlerini, aydınlatmalarını eşleyebiliyorsunuz.



İki tane PCIe 4.0 X16 slotu, 2 tane PCIe 4.0 destekli M.2 slotu, ihtiyaç olursa 3 tane de 3.0 X1 slotumuz var. Bu slotlardan birine Corsair MP600 serisi 1TB’lık bir NVMe SSD taktık. Sitemizde ayrıca incelemesini de bulabileceğiniz, 3D TLC NAND kullanan, 1800TBW, yani 1800 terabayt yazım ömürlü, okumada yaklaşık 5GB/saniye, yazmada 4.25GB/saniye hıza sahip uçuk bir SSD, PCIe 4.0 standardından faydalanabilen güncel bir SSD. Üzerindeki soğutucusuyla, beni detaylı incelemesinde de şaşırtmıştı, uzun süre yük altında bile olsa ısınıp hız düşmüyor.

Bu SSD’ye eşlik edecek, oyunlarınızı yükleyeceğiniz bir mekanik diske de ihtiyacınız olacak tabii, bu diskin miktarını siz ihtiyacınıza göre belirleyin istedim, mesela ben video içerik ürettiğim, arşivlediğim için 8TB lazımdır, siz sadece oyun depolarsınız 2TB işinizi görür gibi gibi.



Fazla USB çevre ekipmanım var, USB çıkışı sayısı çok önemli benim için. Sırasıyla 2 tane USB 2.0 ve bir PS2 portu, ardından HDMI çıkışı ve 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon USB portu var. Devam ediyoruz, bir tane Tip C, bir tane Tip A port, bunlar ise USB 3.2 ikinci jenerasyon portlar. USB portlarında son olarak iki tane USB 3.2 birinci jenarasyon portu görüyoruz.

Gigabit RJ-45 portunun ardında Realtek 8111H çözümü var, Killer çözümlere göre işlemci yükü daha düşük.

Ses yongası Realtek ALC1220, 7.1 destekli, optik çıkış da var. Özellikle oyuncu kulaklıklarımla denedim, kulaklığı maksimum ses anlamında, detay anlamında besleyebildi.



Teferruatları geçelim, işlemciyle ekran kartına gelelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 7 3800X. 8 çekirdek 16 izlekli, baz olarak 3.9, boost ile çekirdek başına 4.5GHz’e kadar çıkabilen bir işlemci.

105W TDP’li işlemciyi kutusundan çıkan Wraith Prism adıyla geçen stok soğutucusuyla soğutmak mümkün aslında, ısıya bağlı güç kaybı yaşatmıyor ama hızaşırtma yapayım, işlemcinin limitlerine oynayayım derseniz 240mm’lik bir sıvı soğutmayı özelleştirme seçeneklerinden ekleyebilirsiniz. Genel olarak oyun için, yayın yapmak için, üretkenlik yazılımları için, bütçemiz yüksek ama yine de fiyatı çok yukarıya çekmeden alınabilecek en ideal işlemcilerden biri.

GPU tarafında MSI RTX2080 Ventus V2’yi kullandık. Turing mimarili GPU, 57 Tensor çekirdeğine sahip, destekli oyunlarda Ray Tracing ve derin öğrenme destekli kenar yumuşatma yani DLSS destekli. Ray Tracing, performansı çok kırptığı için pek meraklısı değilim açıkçası ama sağladığı görsel deneyim gayet etkileyici.

Samsung üretimi 8GB GDDR6 belleğe ve 448GB/saniye bant genişliğine sahip, özetle şu an için alınabilecek en iyi GPU’lardan biri, gücünü tasavvur edebilmeniz adına örnek vereyim, bir önceki nesil GTX1080Ti’dan biraz daha güçlü. Çift fanlı bir soğutma kurulumu var, arka kaplaması mevcut, devasa bir kart değil.



Tüm sisteme Corsair TX850M, 80+ gold sertifikalı PSU güç veriyor. Modüler bir PSU, kasanın arkasında da olsa az kabloyla gerekli işi yapmak gerek. PSU elbette stabil ve yeterli gücü sağlayabiliyor olacak ama sessizliği, coil whine yani bobin zırıltısı yapmaması benim önceliklerimden, bu konularda başarılı buldum, dolayısıyla TX850M’i seçtim.



Anakartımızın BIOS’unu güncelledik, Windows güncel, ekran kartı güncel, tabii bu videonun çekildiği tarih itibarıyla en güncel sürücüler, sonrasında da AMD Overdrive üzerinden Gaming modunu seçtik ve şimdi oyunlardaki başarımını tablolarla görelim.

(14 oyunla test ettik, diğer oyunlarda aldığı sonuçları görmek için videoyu izleyin)



14 oyunla test ettik sistemi ve 2 oyun haricinde “Triple A” dediğimiz oyunlar olsun, rekabetçi oyunlar olsun 100 kare/saniyenin üzerinde seyretti hep, rekabetçi oyunlarda en az 159 kare/saniye verdi, 144Hz, 165Hz veyahut 240Hz bir FHD monitörle kullanılabilir ama ben olsam 2K bir monitör alırdım bu sistemin yanına çünkü 2K’da da mesela Overwatch’ta 200, Apex Legends’da da 156 kare/saniye verdi, rekabetçi bir oyuncu olarak en azından beni doyurdu. 4K 60 kare/saniye her oyunda mümkün değil, genelde 40-50 kare/saniyenin üzerinde ama birkaç grafik ayarını düşürürsünüz, 60 kare/saniyeyi yakalarsınız.



Tüm bu oyun testleri ve sentetik testler ardından işlemci 85 dereceye kadar çıktı, GPU da 76 dereceyi gördü. Kasanın egzoz fanı yok arkadaşlar, siz özelleştirme kısmından istediğiniz bir taneyi ekleyin, ben de testleri egzoz fanı ekleyip yaptım, bilginiz olsun.

İşlemci 4.2-4.3GHz sularında çalışıyor, olması gereken hızında çalıştı, hız düşmedi. Adobe Premiere’de, özellikle de Handbrake gibi işlemciye tam yüklenen yazılımlarda 85 dereceyi görüyor, oyunlar işlemciyi %100 yüke sokamadığı bu seviyelere çıkmıyor.

Ama nedir, yüksek bütçeli bir sistem, Corsair olur, Cooler Master olur, 360mm’liğe gerek yok ama 240mm bir kapalı devre sıvı soğutma, özellikle de hızşaşırtma yapacaksanız güzel olur, tercihi size bırakıyorum. GPU da 1800-1875MHz arasında çalışıyor oyununa göre. İşlemci ekran kartına darboğaz yapıyor mu, kısa ve net, hayır.

Assassins Creed Odyssey işlemciye en çok yüklenen oyunlardan biri, çok nadiren %70’in üzerine çıkıyor işlemci kullanımı, hiçbir şekilde sorun teşkil etmez, Metro Exodus gibi diğer ağır oyunlarda da %50 sularında geziyor.



DH-A4. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 15.500 lira ama nedir Dolar ve TL’nin hali hiç belli olmuyor, güncel fiyatına videoyu izlediğiniz dönem kendiniz bakın. DH-A4 görünümüyle dediğim gibi daha oturaklı, isterseniz içini şenleyebileceğiniz bir görünüme sahip. Performansı anlamında FHD ve 2K’da yüksek tazeleme hızlarıyla, 4K’da bir iki ayar düşürüp 60 kare/saniye elde edebileceğiniz, yüksek kalitede Twitch yayınını da kaldırabilecek bir kasa oldu. Farklı sitelerden teker teker indirim peşinde gezerek, ayrı ayrı kargolar halinde alıp kendiniz de kurabilirsiniz tabii ama şu anki hesapla tasarrufunuz 300TL civarında, sonuçta bu kasa İtopya’da sizin için kurulmuş, testleri yapılmış, kullanılmaya hazır bir şekilde geliyor.

Ben site site gezerim, her indirim peşine düşerim, kendim toplar birleştiririm derseniz saygı duyarım tabii ama ben 300 lirayı böyle hazır gelmesine sayarım, pek anlamıyorum kasa toplamaktan, oyuncuyum ben, oyun oynamaya başlayayım hemen derseniz DH-A4 bence gerçekten güzel bir sistem oldu.

D H-A4'ü İtopya üzerinden satın almak isterseniz; DH-A4