Bu kasa her şeyi yapar "DH-A4 incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda İtopya'da topladığımız DH-A4'ü inceliyoruz. AMD Ryzen 7 3800X ve MSI RTX2080 Ventus V2'yi 14 oyunla, FHD, 2K ve 4K çözünürlükle test ediyoruz, akla gelebilecek her detayına iniyoruz.
İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.
Bu kasadaki amacımız yüksek performans. Donanım listesini görüyorsunuz şimdi ama temel olarak Zen 2 mimarili AMD Ryzen 7 3800X ve MSI RTX2080 Ventus V2 şeklinde özetleyebiliriz. Üst segment donanımlar seçtik, hem oyunlarda, hem de üretkenlik yazılımlarında beklentilerimiz yüksek, bütçesi de dolayısıyla öyle.
Kasamız Corsair’ın Obsidian serisi 500D SE modeli. Siyah temalı ve neredeyse her yerinde kalın çelik plakaların ve temperli camın kullanıldığı, metal-cam ağırlıklı bir kasa, düşünün boş hali 12KG. Tuttuğunuzda o soğuk metal hissi, genel olarak duruşu güven veriyor.
İki yanı temperli camlı ve ikisi de menteşeli, vidalı olanlara kıyasla açıp kapaması çok rahat, yerlerine mıknatısla yeterli bir kuvvetle tutunuyorlar+. Öndeki fanlar için kenarlarda gayet iyi boyutlarda aralıklar bırakılmış, fanlar boğulmamış. Filtreler için camları çıkarmaya gerek yok, öndekini hemen yandan çekip alabiliyorsunuz, üstte de filtre var, PSU’da da var. Ben Corsair Crystal 570X kullanıyorum mesela, keşke benimki de böyle olsa dedirti yani. Önündeki de temperli cam, malzemeden tasarruf yok. Özetle üst segment, Mid Tower olarak geçen ama heybetli bir kasa.
Kasanın çok önemli bir özelliği de Commander Pro ile gelmesi. 6 fan, iki RGB şerit ve 4 tane termal sensör takılabiliyor üzerinde. iCUE arayüzünden bağladığınız tüm ekipmanları, özellikle fanların hızlarını kontrol edebiliyorsunuz, aydınlatmalarını açık tutup fanları durdurabiliyorsunuz mesela.
Üstünde güç butonu, reset butonu, iki tane USB 3.0, bir tane de Tip C portu var, 3.5mm ses çıkışı, mikrofon girişi de mevcut.
Önünde üç tane 12CM Corsair LL serisi fan var, bunlar 1500 devire kadar çıkabilen, 4 pinli PWM, yani devirlerini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz fanlar.
iCUE arayüzünden efeklerini renklerini, ışık şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz, isterseniz kapatabilirsiniz de. Metro Exodus, Far Cry 5 gibi oyunlarda, oyuna tepki verecek şekilde çalışabiliyorlar veyahut müziğe göre de yanıp sönebiliyorlar. Pahalı, premium fanlar bunlar, genel olarak da kasaya gerekli taze havayı basabilecek sessiz ve şık fanlar.
Corsair Obsidian 500D SE oturaklı görünen, şöyle bi’ baba edası olan bir kasa. İsterseniz işlemci fanı, RAM, fanlar, bunların aydınlatmalarını kaparsınız, siyah filmli, temperli camlarıyla sadelikteki şıklığı yakalarsanız, düşmana korku salar, yani benim şahsi kasam 570X’in tam tersi bir görüntü veyahut açarsınız aydınlatmaları, göze batmayacak şekilde biraz renkli, biraz RGB aydınlatmalı ama yine şık görünen, genel olarak oturaklı bir kasa haline gelir.
Anakart MSI X570-A PRO. 10 fazlı bir anakart. Tabiri caizse bütçeyi daha çok işlemci ve ekran kartına yığabilmek için “işlemciyi maksimum boost hızlarına çıkarsın, stabil tutsun yeter” diyerek öyle üst bir model seçmedim, açıklamasını yapmış olayım. Bilmeyenler için X570 anakartlarda köprüde fan var zira PCIe 4.0 desteği, bant genişliğinin artması daha güçlü köprüleri gerektirdi, fanı da beraberinde getirdi.
Anakartta 4 tane 4400MHz’e kadar hızaşırtma destekli DDR4 RAM slotumuz var, biz Corsair Vengeance RGB PRO 2x8GB 3200MHz’lik RAM kitini kullandık. Ryzen’lar hızlı RAM seviyorlar ama 3200MHz dengede bir hız diyebilirim, isteğe göre 3600MHz’lik bir kit ile özelleştirebilirsiniz, hız farkı markaya modele göre ciddi fiyat farkı oluşturabiliyor. Bu arada, bu RAM’ler de iCUE destekli, fanlarla, diğer iCUE destekli aygıtlarla efektlerini, aydınlatmalarını eşleyebiliyorsunuz.
İki tane PCIe 4.0 X16 slotu, 2 tane PCIe 4.0 destekli M.2 slotu, ihtiyaç olursa 3 tane de 3.0 X1 slotumuz var. Bu slotlardan birine Corsair MP600 serisi 1TB’lık bir NVMe SSD taktık. Sitemizde ayrıca incelemesini de bulabileceğiniz, 3D TLC NAND kullanan, 1800TBW, yani 1800 terabayt yazım ömürlü, okumada yaklaşık 5GB/saniye, yazmada 4.25GB/saniye hıza sahip uçuk bir SSD, PCIe 4.0 standardından faydalanabilen güncel bir SSD. Üzerindeki soğutucusuyla, beni detaylı incelemesinde de şaşırtmıştı, uzun süre yük altında bile olsa ısınıp hız düşmüyor.
Bu SSD’ye eşlik edecek, oyunlarınızı yükleyeceğiniz bir mekanik diske de ihtiyacınız olacak tabii, bu diskin miktarını siz ihtiyacınıza göre belirleyin istedim, mesela ben video içerik ürettiğim, arşivlediğim için 8TB lazımdır, siz sadece oyun depolarsınız 2TB işinizi görür gibi gibi.
Fazla USB çevre ekipmanım var, USB çıkışı sayısı çok önemli benim için. Sırasıyla 2 tane USB 2.0 ve bir PS2 portu, ardından HDMI çıkışı ve 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon USB portu var. Devam ediyoruz, bir tane Tip C, bir tane Tip A port, bunlar ise USB 3.2 ikinci jenerasyon portlar. USB portlarında son olarak iki tane USB 3.2 birinci jenarasyon portu görüyoruz.
Gigabit RJ-45 portunun ardında Realtek 8111H çözümü var, Killer çözümlere göre işlemci yükü daha düşük.
Ses yongası Realtek ALC1220, 7.1 destekli, optik çıkış da var. Özellikle oyuncu kulaklıklarımla denedim, kulaklığı maksimum ses anlamında, detay anlamında besleyebildi.
Ses yongası Realtek ALC1220, 7.1 destekli, optik çıkış da var. Özellikle oyuncu kulaklıklarımla denedim, kulaklığı maksimum ses anlamında, detay anlamında besleyebildi.
Teferruatları geçelim, işlemciyle ekran kartına gelelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 7 3800X. 8 çekirdek 16 izlekli, baz olarak 3.9, boost ile çekirdek başına 4.5GHz’e kadar çıkabilen bir işlemci.
105W TDP’li işlemciyi kutusundan çıkan Wraith Prism adıyla geçen stok soğutucusuyla soğutmak mümkün aslında, ısıya bağlı güç kaybı yaşatmıyor ama hızaşırtma yapayım, işlemcinin limitlerine oynayayım derseniz 240mm’lik bir sıvı soğutmayı özelleştirme seçeneklerinden ekleyebilirsiniz. Genel olarak oyun için, yayın yapmak için, üretkenlik yazılımları için, bütçemiz yüksek ama yine de fiyatı çok yukarıya çekmeden alınabilecek en ideal işlemcilerden biri.
GPU tarafında MSI RTX2080 Ventus V2’yi kullandık. Turing mimarili GPU, 57 Tensor çekirdeğine sahip, destekli oyunlarda Ray Tracing ve derin öğrenme destekli kenar yumuşatma yani DLSS destekli. Ray Tracing, performansı çok kırptığı için pek meraklısı değilim açıkçası ama sağladığı görsel deneyim gayet etkileyici.
Samsung üretimi 8GB GDDR6 belleğe ve 448GB/saniye bant genişliğine sahip, özetle şu an için alınabilecek en iyi GPU’lardan biri, gücünü tasavvur edebilmeniz adına örnek vereyim, bir önceki nesil GTX1080Ti’dan biraz daha güçlü. Çift fanlı bir soğutma kurulumu var, arka kaplaması mevcut, devasa bir kart değil.
Tüm sisteme Corsair TX850M, 80+ gold sertifikalı PSU güç veriyor. Modüler bir PSU, kasanın arkasında da olsa az kabloyla gerekli işi yapmak gerek. PSU elbette stabil ve yeterli gücü sağlayabiliyor olacak ama sessizliği, coil whine yani bobin zırıltısı yapmaması benim önceliklerimden, bu konularda başarılı buldum, dolayısıyla TX850M’i seçtim.
Anakartımızın BIOS’unu güncelledik, Windows güncel, ekran kartı güncel, tabii bu videonun çekildiği tarih itibarıyla en güncel sürücüler, sonrasında da AMD Overdrive üzerinden Gaming modunu seçtik ve şimdi oyunlardaki başarımını tablolarla görelim.
(14 oyunla test ettik, diğer oyunlarda aldığı sonuçları görmek için videoyu izleyin)
14 oyunla test ettik sistemi ve 2 oyun haricinde “Triple A” dediğimiz oyunlar olsun, rekabetçi oyunlar olsun 100 kare/saniyenin üzerinde seyretti hep, rekabetçi oyunlarda en az 159 kare/saniye verdi, 144Hz, 165Hz veyahut 240Hz bir FHD monitörle kullanılabilir ama ben olsam 2K bir monitör alırdım bu sistemin yanına çünkü 2K’da da mesela Overwatch’ta 200, Apex Legends’da da 156 kare/saniye verdi, rekabetçi bir oyuncu olarak en azından beni doyurdu. 4K 60 kare/saniye her oyunda mümkün değil, genelde 40-50 kare/saniyenin üzerinde ama birkaç grafik ayarını düşürürsünüz, 60 kare/saniyeyi yakalarsınız.
Tüm bu oyun testleri ve sentetik testler ardından işlemci 85 dereceye kadar çıktı, GPU da 76 dereceyi gördü. Kasanın egzoz fanı yok arkadaşlar, siz özelleştirme kısmından istediğiniz bir taneyi ekleyin, ben de testleri egzoz fanı ekleyip yaptım, bilginiz olsun.
İşlemci 4.2-4.3GHz sularında çalışıyor, olması gereken hızında çalıştı, hız düşmedi. Adobe Premiere’de, özellikle de Handbrake gibi işlemciye tam yüklenen yazılımlarda 85 dereceyi görüyor, oyunlar işlemciyi %100 yüke sokamadığı bu seviyelere çıkmıyor.
Ama nedir, yüksek bütçeli bir sistem, Corsair olur, Cooler Master olur, 360mm’liğe gerek yok ama 240mm bir kapalı devre sıvı soğutma, özellikle de hızşaşırtma yapacaksanız güzel olur, tercihi size bırakıyorum. GPU da 1800-1875MHz arasında çalışıyor oyununa göre. İşlemci ekran kartına darboğaz yapıyor mu, kısa ve net, hayır.
Assassins Creed Odyssey işlemciye en çok yüklenen oyunlardan biri, çok nadiren %70’in üzerine çıkıyor işlemci kullanımı, hiçbir şekilde sorun teşkil etmez, Metro Exodus gibi diğer ağır oyunlarda da %50 sularında geziyor.
DH-A4. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 15.500 lira ama nedir Dolar ve TL’nin hali hiç belli olmuyor, güncel fiyatına videoyu izlediğiniz dönem kendiniz bakın. DH-A4 görünümüyle dediğim gibi daha oturaklı, isterseniz içini şenleyebileceğiniz bir görünüme sahip. Performansı anlamında FHD ve 2K’da yüksek tazeleme hızlarıyla, 4K’da bir iki ayar düşürüp 60 kare/saniye elde edebileceğiniz, yüksek kalitede Twitch yayınını da kaldırabilecek bir kasa oldu. Farklı sitelerden teker teker indirim peşinde gezerek, ayrı ayrı kargolar halinde alıp kendiniz de kurabilirsiniz tabii ama şu anki hesapla tasarrufunuz 300TL civarında, sonuçta bu kasa İtopya’da sizin için kurulmuş, testleri yapılmış, kullanılmaya hazır bir şekilde geliyor.
Ben site site gezerim, her indirim peşine düşerim, kendim toplar birleştiririm derseniz saygı duyarım tabii ama ben 300 lirayı böyle hazır gelmesine sayarım, pek anlamıyorum kasa toplamaktan, oyuncuyum ben, oyun oynamaya başlayayım hemen derseniz DH-A4 bence gerçekten güzel bir sistem oldu.
DH-A4'ü İtopya üzerinden satın almak isterseniz; DH-A4
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Kasada eksoz fan yok.
Hmmmmm, enteresan fantastik
Ardından, şirket her sene kurumlar vergisi öder. Bunun oranı %22'dir. Şimdi 15000 liradan KDV'yi düştüğümüzde kalan miktar 12.712 lira şirketin hanesine gider olarak yazılır. Dolayısıyla daha az kurumlar vergisi ödenir. Bunu da hesaba katarsak sene sonunda bu gidere tekabül eden miktar vergiden düşülür. Totalde yaklaşık 9.900 liraya mal olur.
Toparlarsam:
15.000TL'nin içindeki KDV %18'den 2288.14'tür.(15.000/1.18)
KDV'siz tutar şirkete gider olarak gösterilirse.
15.000-2288.14=12.711,86 bu miktar şirketin hanesine gider olarak yazılır. Bu sebeple daha az kurumlar vergisi ödenir. Bu miktara tekabul eden vergi de 12.711,86x%22'den
2.796,61TL'dir. Yani sene sonunda gun bey bu PC nedeniyle bu kadar vergiyi az ödeyecek.
Toparlarsam 15.000-2.288,14--2.796,61=9.915,25TL bilgisayarın net maliyeti.
Yani aslında Gün beyin cebinden 9900 lira çıkıyor. Siz tüm vergileri üstlenirken Gün bey şirketinin ödediği vergilerden indirerek yaklaşık %35 daha ucuza mal ediyor.
Bazı arkadaşlar yurtdışından alır daha ucuza getiririz demiş. Arkadaşlar yurtdışından tekil olarak alınan ürünleri şirket dına faturalayamazsınız, dolayısı ile gider gösteremezsiniz. Şirkete bir şey alıyorsanız onu ithal etmen gerekir.
İkinci olarak Amazon şirket politikası gereği sadece bireylere satış yapmakta ve bireysel fatura düzenlemektedir. Amazon üzerinden şirket adına bir şey alamazsınız, şirket adına fatura kestiremezsiniz. Dolayısı ile şirkete gider gösterip vergiden düşemezsiniz. Vergiden düşemediğiniz gibi bir mali denetimde usulüne uygun alış faturası ibraz edemeyeceğinizden başınız derde girer. Esasında amazon'dan almak daha cazip gibi görünse de şirket adına yazdıramayıp vergiden düşemediğinizden belki daha pahalıya patlıyor. Ayrıca olası bir denetimde ceza alma riski de var.
bu işlemcilerin alayı leş. 9900kdan tut 3900x'e kadar
hepsinin IPC'si gelecek nesil oyunlar için yetersiz. bu işlemcilerin ac odysseyde 60 fpsyi zar zor verebilmesi de bunun en net kanıtı
5 6 yıldır intel tarafında ipc yerinde sayıyor
amd yeni yeni ayaklandı
ddr5 ile beraber iki kanattan da %45 50 60 lık ipc artışları yaşandıgında bu işlemcilerin alayı leş olacak, birçoğu birçok aaa oyunda 60 fpsyi geçemez hale gelicek
ne 9900k ipcsi ne de 3900x ipcsi athens bölgesinde STABİL 60 fps vermeye yeterli değil.
forumdaki eblek 2600k 4790k kullanıcıları da işlemcileri ölümsüz falan sanıyor. o işlemcilerin iş görmesinin tek sebebi işlemci teknolojinin yerinde saymış olması.
işlemciler bi anda füze gibi ilerlemeye başlayınca, ne 8700k ne 2600k hepsi bi arada aynı kazanda aynı mezara dökülecek, üzgünüm
bugün "god tier" işlemci diye bize yutturulan o 5 ghz 9900k, 4 ghzda calisan 2600kdan ipc gücü olarak %35 40 falan önde. hepsi bu
1600 3600 arası fark başlı başına %30 35
yani ciddi ipc ilerlemeleri hızla akın akın gelicek.
X570 auros master
Rx5700xt nitro
16gb 3200mhz ram
Ml240 rgb
Phanteks evolv x kasa
750w gold psu tam moduler
3 tane rgb corsair fan
1tb hdd
480gb ssd
Bu kasa daha iyi bence
i5 9400F işlemcisi alıp b360 anakart bulmak en ucuzundan.
Ekran kartı olarak 2.el gtx 1080 Tİ alın.
2.el 1080Tİ kas gücü olarak rtx 2080 ile eşdeğerdir. 4K da daha performanslı olur 11GB vram olduğundan dolayı.
2.el 1080Tİ 2500-2600 tl ye bulunuyor faturalı garantili vs.
i5 9400F sıfırı zaten 1000 liraya bulunuyor. Hadi çekirdek hastasıysanız ryzen 5 3600 lü sistem alırsınız.
15-16 bin kasaya verilmez.
belli ki uzun zamandır bu segmentte bir kasa toplamadınız. Piyasanın ve şu an bir oyuncu kasası toplayacakların ağlanası hali bu maalesef. Üst segment bir kasa toplasak da bazı lüksleri yine tercihe bıraktık; sıvı soğutucu yine de bir lüks, kaplamalı kablo hepten lüks, Corsair'ın bir set sleeved kablosu sağlam bir PSU fiyatında.
Cooler Master C700P gibi yine üst segment bir kasada mesela egzoz fanı var ama oluşturduğu hava akışı, ürettiği ses itibarıyla olmasa daha iyi diyebileceğim bir fan. Demek istediğim şu, böyle üst segment kasalarda kendi seçtiğimiz, üst segment fanları kullanacağımız için üretici, bir fan, hangi yerde olursa olsun, kasayla tematik rol oynamıyorsa o fanı eklemiyor kasaya genelde. Dolayısıyla o maliyetin tasarrufu kendi fanını kendi seçecek kişiye kalıyor.
Upgrade seçenekleri tamamen yetersiz . Anakart ve GPU da MSI almaya zorlaniyorum , benim için önemli bir eksiklik . Acaba itopya elinde kalan , tercih edilmeyen ürünleri mi satmaya çalışıyor ?
Ama canımı en çok sıkan , yukarıda uyari niteliğindeki verdiğiniz bilgiydi .
Nasıl olurda 15 küsür bin liralık sistemde , kasada egzost fanı olmaz ? O kasa en ince ayrıntısına kadar eksiksiz teslim edilmeli . 2-3 bin TL bandında kasalarda anlarım bunu .
Dahada yazardim ama mobilden zor oluyor .
Elinize , emeğinize sağlık .
orada aslında İtopya'nın özelleştirme meselesi devreye giriyor, normalde kasanın kendisinde egzoz fanı yok zaten ama siz istediğiniz bir tane fanı eklettirebiliyorsunuz.
Dolayısıyla aslında belki de Corsair'a sormak lazım, önde 3 tane, ayrı olarak almaya kalksak 600TL edecek fan varken neden egzozda yok? Burada eleştiri oklarını Corsair'a yönlendirmek lazım. Şöyle bir şey de var, misal veriyorum Cooler Master C700P gibi yine üst segment bir kasada da aslında sesiyle, hava akışıyla kullanmak istemeyeceğiniz bir fan var egzozda, bence üst segmentte zaten kendi tercih edeceğimiz fanları takacağımız için fanın kasada tematik bir görevi yoksa gereksiz maliyet oluşturmamalı, o maliyetin tasarrufunu biz kendi seçeceğimiz fanda yapabilmeliyiz diye düşünüyorum.
"Upgrade seçenekleri tamamen yetersiz" derken, cümleyi açabilir misiniz? 2 RAM slotu boş, PSU 850W ki i9 9900K ve RTX2080'li bir sistem gerçek dünya testlerinde 380W civarı tüketiyor, ikinci bir ekran kartı bile takılabilir, AM4 soket ve X570 anakart dolayısıyla ileri güncellemelere de açık, boşta bir HDD yuvası ve birkaç 2.5 inç yuvası da var, üstte sıvı soğutma için uygun alan var ve yine özelleştirme seçeneklerinden ekleyebiliyorsunuz, boşta bir M.2 slotu daha var; benim göremediğim bir şey varsa lütfen söyleyin, herkes faydalansın yorumdan.
Teşekkürler.