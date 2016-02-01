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Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi

3 yıl
37,4b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu haftaki bölümümüzde AppStore'da bulunan ve mutlaka denemeniz gereken 5 eğlenceli oyunu inceleyeceğiz. Bakalım hangi oyunları seçtik?

1. 2+1=3
Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi
 

Matematik severlerin mutlaka denemesi gereken 2+1=3, basit gibi gözüken ama gittikçe zorlaşan eğlenceli bir yapım. Sade ve temiz bir arayüze sahip olan oyunda 1-2 ve 3 sayılarını kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini, bize verilen

süre içerisinde yapmamız gerekiyor. Başlangıçta çok kolay gibi görülen işlemler, işin içine sürede girince zorlaşmaya başlıyor. Gelen sorulara hızlıca yanıt vererek seri puanlar kazanmak mümkün. Eğer olurda hatalı cevap verirseniz, oyunu kaybettiğiniz gibi oyunun maskotu sizinle dalga geçiyor. Arkadaşlarınızla keyifli kapışmalar yapabileceğiniz bu basit oyunun boyutu 16 MB.


https://itunes.apple.com/app/id953831664


2. The Pit
Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi
 

iOS ve Android marketlerde sunduğu oyunlar ile dikkat çeken KetchApp'ın yeni oyunu The Pit, bağımlılık yapıyor. Sonsuz koşu türündeki oyunda karakterimizi platform üstünde hayatta tutmaya çalışıyoruz. Karşımıza çıkan engellerin üstünden atlayarak veya altından kayarak aşmaya çalıştığımız oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. Parmağımızı ekrana basılı tuttuğumuzda karakter kayarken, ekrana tıkladığımızda ise zıplıyor. Hayatta kalma mücadelesinin yanı sıra platform üstündeki altınları toplamamız gerekiyor. Topladığımız bu altınlar ile yeni ve farklı karakterleri aktif etmek mümkün.

Sesleri ve grafikleri oldukça ilgi çekici olan oyunun boyutu ise 24 MB.


https://itunes.apple.com/tr/app/the-pit/id1065906948?l=tr&mt=8&ign-mpt=uo%3D4


3. Merged!
Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi
 

Tüm dünyada 50 milyondan fazla oyuncunun oynadığı, böylelikle dünya çapında en çok oynanan oyunlar sıralamasında 9. sıraya yerleşen 1010!’in yapımcısı Gram Games, yeni oyunu Merged'i tanıttı.

Blok tabanlı bulmaca oyunu olan Merged!’deki amaç, blokları oyun alanında birleştirerek daha yüksek rakamlara ulaşmak.

En az 3 aynı renk bloğunu, dikey, yatay ya da L şeklinde yerleştirerek oynadığınız Merged!, oyuncuların kolayca öğrenip hızlıca ustalaşmasına imkan veren son derece basit bir oyun mantığı üzerine kurulmuş. Renk bloklarının haricinde

rastgele düşen M harfli blokları eşleştirdiğimizde, o bölgedeki tüm blokları yok ediyor.

Çıkışıyla beraber birçok kullanıcı tarafından tam not alan oyun şimdiden 1010! un başarısına göz dikti bile.

Herhangi bir zaman ve hak sınırı olmadan oynanan bu keyifli oyunun boyutu ise 63 MB.

https://itunes.apple.com/tr/app/merged!/id1055672607?l=tr&mt=8&ign-mpt=uo%3D4" target="_blank"> https://itunes.apple.com/tr/app/merged!/id1055672607?l=tr&mt=8&ign-mpt=uo%3D4

4. Let's Twist
Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi
 

Besteci Manu Shrine tarafından müzikleri yapılan Let's Twist, oyun oynarken sakinleşmek ve dinlenmek isteyenler için geliştirilmiş. Tekli veya multiplayer olarak arkadaşlarınızla kapışabildiğiniz oyunda, yukardan aşağı düşen renkli taşların,

düşecekleri alt tabakayı hızlı bir şekilde hazır hale getirmek gerekiyor. 4 farklı zorluk seviyesi ve 8 bölümden oluşan oyunda, bölümleri aktif etmek için puan toplamak ve açık olan bölümleri başarıyla bitirmek gerekiyor. Yine zorluk seviyesi için puana ihtiyacımız var. Yukardan gelen taşların rengine ve sırasına göre alt tabakayı şekillendirerek oyunda başarılı olmaya çalışıyoruz. Oyuna girişte kulaklık ile oynanması isteniyor çünkü müzikleri ile gerçekten bir yandan oyun keyfini yaşatırken diğer yandan rahatlatıcı ve huzurlu anlar yaşatıyor. Oyunun boyutu ise 89 MB.


https://itunes.apple.com/us/app/lets-twist/id1022380902?mt=8


5. %99


Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi
 

Halka sorulan sorulara alınan popüler cevapların sorulduğu Türk yapımı %99, bulmaca-soru cevap kategorisinde ilgi ile takip ediliyor. Kaliteli ve sade arayüzü ile keyifli bir kullanım sağlanan oyunda, birçok farklı kategoride bulunan

sorulara yanıtlar veriliyor. Tahmin sırasında eğer takılırsanız, 10 puan karşılığında harf jokeri kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer joker kullanmak istemezseniz, soruyu sosyal medya veya Whatsapp gibi platformlardan paylaşarak arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Soruların yanı sıra, her kategoride ayrıca birde resim bulunuyor ve bu resime verilen 3 adlandırmayı bulmamızda gerekiyor. Açıkcası oyun tam aile arasında veya arkadaşlar arasında vakit geçirmelik olmuş. Ufak bir tüyo vereyim, eğer olurda takıldığınız yerler olursa, internette birçok sitede cevapları bulabilirsiniz :)

Oyunun boyutu ise 72 MB.


https://itunes.apple.com/tr/app/99/id996032345?mt=8



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1 Avatar
matrix506 3 yıl

Hiç hayatımda bu kadar çöp oyunu bir arada görmemiştim
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matrix506 3 yıl

Hiç hayatımda bu kadar çöp oyunu bir arada görmemiştim
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matrix506 3 yıl

Hiç hayatımda bu kadar çöp oyunu bir arada görmemiştim
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ylmzsngl 3 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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SardanapaL 3 yıl
Sarmaz bu oyunlar
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Pulstar 3 yıl
Oyunların hepsi Android platformunda da var.
%99 oyunu benim kullandığım Kanada App Store'unda yok.
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karadag55 3 yıl
Teşekkürler güzel vidyo.
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