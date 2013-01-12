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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Klasik tasarımdan taviz vermeyen akıllı saat Passport Watch

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde daha sık görmeye başladığımız akıllı saatler genelde dijital kadran ile veya kendi arayüzünü sunarak geliyor. Martian saat firması, akıllı saat isteyen ancak klasik tasarımdan da vazgeçmeyen tüketicilere yönelik Passport Watch ürününü CES 2013 fuarında tanıttı. 

Üst kısımda klasik analog kadran yer alan saatte akıllı olan kısım ise alt tarafta bulunan 96x16 piksellik OLED ekranda karşımıza çıkıyor. Dahili bataryası 2 saat konuşma, 7 gün bekleme süresi sunarken, analog saat ise ekstradan 30 gün bekleme süresine sahip. Batarya microUSB üzerinden şarj oluyor. 

Saat Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonunuza bağlanıyor ve gelen çağrıları ve kısa mesajları ekranda kaydırarak gösteriyor. Dahili hoparlör ve gürültü giderici mikrofon ile saat üzerinden de görüşme yapmak mümkün. 

Bildirimler geldiğinde saat hafif titreşim ile kullanıcı uyarıyor. Ayrıca üç eksenli akselerometre, manyetometre özellikleri de bulunuyor. Sağ kısımdaki düğme analog saat için, sol kısımdaki iki düğme ise ekrandaki menü kontrolü için ayrılmış. Ayrıca sesle kontrol de mümkün. Analog kadrandaki LED ışık ise gelen bildirimlerde kullanıcıyı uyarıyor.

Şubat-Mart aylarında pazara çıkacak olan Passport Watch, 299$ fiyat etiketiyle önsiparişe sunuldu. 


http://store.martianwatches.com/SearchResults.asp?Cat=1814 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ne kadar güzel BT 4.0 olduğu için android telefonlarda büyük ihtimalle çalışmayacak ios izin vermediği için de özelliklerinin yarısını iphonelarla kullanamayacak.
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