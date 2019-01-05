CES 2019'da neler göreceğiz?

Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES (Consumer Electronics Show) yani Tüketici Elektroniği Fuarı 2019, robotlardan yeni nesil VR gözlüklere, akıllı yataklardan otonom cihazlara bir sürü yeni ürüne ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl uyku teknolojileri ve daha gelişmiş Amazon entegrasyonu, akıllı ev kullanımına dair gelişmelerin merkezindeydi. Bu yılki etkinlikte aynı alanlarda daha fazla seçeneğe ve hayatı kolaylaştıran ürünlere vurgu yapılacak. Amazon Alexa’nın yanı sıra, Google Asistan ile çalışabilecek olan çok daha fazla cihaza yer verilecek. Ev rahatlığına gelecek olursak, son teknoloji bebek izleyici cihazlar, kapı zilleri ve türlü türlü yeni nesil banyo gereçleri görmemiz hayal değil.

Zinde Yaşam

Günümüzde insanlar artık daha fazla stres yaşıyor. Geçen yıl arometerapi difüzörü ve saç yapınıza uygun şampuan üreten cihazlar görülmüştü. Cilt bakımı konusunda L’Oreal tarafından geliştirilen Ultraviole(UV) takip cihazının ardından bu yıl cildinizi detaylı şekilde tarayabilen ve cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda size yönlendirmeler verebilecek cihazlar karşımızda olabilir. 8K çözünürlükte TV'ler Tam Boyutta Gör