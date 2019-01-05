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CES 2019'da neler göreceğiz?

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının, start-up şirketlerin, gazetecilerin ve dünyadan birçok insanın katılacağı, her yıl nefes kesen CES Fuarı'nda bu yıl neler göreceğiz?
4 ay
6,8b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Abdullah Topraksoy
Yazar
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Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES (Consumer Electronics Show) yani Tüketici Elektroniği Fuarı 2019, robotlardan yeni nesil VR gözlüklere, akıllı yataklardan otonom cihazlara bir sürü yeni ürüne ev sahipliği yapacak. 

Geçen yıl uyku teknolojileri ve daha gelişmiş Amazon entegrasyonu, akıllı ev kullanımına dair gelişmelerin merkezindeydi. Bu yılki etkinlikte aynı alanlarda daha fazla seçeneğe ve hayatı kolaylaştıran ürünlere vurgu yapılacak. Amazon Alexa’nın yanı sıra, Google Asistan ile çalışabilecek olan çok daha fazla cihaza yer verilecek. Ev rahatlığına gelecek olursak, son teknoloji bebek izleyici cihazlar, kapı zilleri ve türlü türlü yeni nesil banyo gereçleri görmemiz hayal değil.

Zinde Yaşam 

Günümüzde insanlar artık daha fazla stres yaşıyor. Geçen yıl arometerapi difüzörü ve saç yapınıza uygun şampuan üreten cihazlar görülmüştü. Cilt bakımı konusunda L’Oreal tarafından geliştirilen Ultraviole(UV) takip cihazının ardından bu yıl cildinizi detaylı şekilde tarayabilen ve cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda size yönlendirmeler verebilecek cihazlar karşımızda olabilir.

8K çözünürlükte TV'ler  

CES 2019'da neler göreceğiz?
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Baş döndürücü televizyonlar CES fuarının her zaman ilgi gören ürünleri olmuştur. Bu yıl da aynısı olacak gibi görünüyor. LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense gibi teknoloji firmaları henüz 8K içerik olmasa da bu fuarda yeni televizyonlara yer verecek. Burada asıl merak konusu ise yeni nesil TVlerin, 120 FPS e kadar destekleyen ve daha fazla bant genişliğine sahip olan HDMI 2.1 i destekleyip desteklemeyeceği.

Günümüzde 5G ye doğru adımlar atılmaya başlamışken bu yılki CES bizlere 5G destekli birçok cihaz sunacak gibi görünüyor. Bunun yanında, yeni nesil USB-C kulaklıklar, kablosuz şarj üniteleri, katlanabilir telefon prototipleri ve çocuklar için kodlanabilir robot ürünleri de gün yüzüne çıkması beklenen ürünler arasında yer alıyor.

 
 
 

https://gizmodo.com/ces-2019-is-coming-heres-what-to-expect-1831456962?utm_medium=sharefromsite&utm_source=gizmodo_copy&utm_campaign=bottom Yorum Yaz
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aliofage 4 ay koyunsavar
Şu konuşma tarzınızı değiştirin artık. En küçük hatada hemen linç girişimi... Medeni olun artık
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abdllhtprksy 4 ay aliofage
Fuar 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik takvimine ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:
CES 2019 etkinlik takvimi
– LG Electronics – 7 Ocak Pazartesi TSİ 19:00
– Qualcomm – 7 Ocak Pazartesi TSİ 23: 00
– Samsung – 8 Ocak Pazartesi TSİ 01:00
– Verizon – 8 Ocak Salı TSİ : 03 : 00
– Sony – 8 Ocak Pazartesi TSİ 04:00
Fuar 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik takvimine ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:CES 2019 etkinlik takvimi– LG Electronics...
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sis651 4 ay
Tek merak ettiğim Garmin Fenix 6 serisinini duyurup duyurmayacağı idi ki 5 plus serisi yazın çıktığına göre bunu yapmama ihtimali yüksekti. Şimdilik Vivoactive Music'in LTE versiyonunu tanıttılar sanırım sadece.
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selahattın ısık 4 ay
Daha cok sifirli fiyatlar..
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DH Misafiri 4 ay
ces fuarına gidilecek mi, eğer gidecekseniz yeni vr teknolojileri tanıtılacak erdi bey test edip deneyim videosu çekerse iyi olur xtal vr headset özellikle merak ediyorum oyuncu versiyonu çıkacaktı 2019 da vsvs.
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JESKO 4 ay
HDMI 2.1 duyurdu LG heyecandan elim ayağım titriyor.
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sniper23 4 ay
AMD'nin yeni RYZEN serisini ve Ekran kartlarını bekliyoruz.
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fhrstw 4 ay
Ces 2019da sanki biraz ağırdan almışlar type c kulaklıklar vardı ama yaygın değildi.
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aliofage 4 ay
Fuarın tarihini de belirtseydiniz daha güzel olurdu
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abdllhtprksy 4 ay aliofage
Fuar 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik takvimine ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:
CES 2019 etkinlik takvimi
– LG Electronics – 7 Ocak Pazartesi TSİ 19:00
– Qualcomm – 7 Ocak Pazartesi TSİ 23: 00
– Samsung – 8 Ocak Pazartesi TSİ 01:00
– Verizon – 8 Ocak Salı TSİ : 03 : 00
– Sony – 8 Ocak Pazartesi TSİ 04:00
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muratai 4 ay
Ya bize ne en az 75 inç ve yukarısı boyutta üretilen 8K tv lerden? Şehirde yaşayanların %99 ı Apartmanlarda yaşıyor, vinç ile eve TV mi sokucaz? Fiyatı ayrı bir olay zaten lüks arabası olanlara hitap ediyor :)
Bize lazım olan Ryzen 3000 serisi işlemciler ve fiyatları!
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abdllhtprksy 4 ay
Bilgi için teşekkürler. Diğer markalarla birlikte genel yazılmış bir ifade orada yer alan. Yakın zamanda çıkacak yeni bilgilerle paylaşımda bulunacağım.
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