CES 2019'da neler göreceğiz?

Geçen yıl uyku teknolojileri ve daha gelişmiş Amazon entegrasyonu, akıllı ev kullanımına dair gelişmelerin merkezindeydi. Bu yılki etkinlikte aynı alanlarda daha fazla seçeneğe ve hayatı kolaylaştıran ürünlere vurgu yapılacak. Amazon Alexa’nın yanı sıra, Google Asistan ile çalışabilecek olan çok daha fazla cihaza yer verilecek. Ev rahatlığına gelecek olursak, son teknoloji bebek izleyici cihazlar, kapı zilleri ve türlü türlü yeni nesil banyo gereçleri görmemiz hayal değil.
Zinde Yaşam
Günümüzde insanlar artık daha fazla stres yaşıyor. Geçen yıl arometerapi difüzörü ve saç yapınıza uygun şampuan üreten cihazlar görülmüştü. Cilt bakımı konusunda L’Oreal tarafından geliştirilen Ultraviole(UV) takip cihazının ardından bu yıl cildinizi detaylı şekilde tarayabilen ve cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda size yönlendirmeler verebilecek cihazlar karşımızda olabilir.
8K çözünürlükte TV'ler
Baş döndürücü televizyonlar CES fuarının her zaman ilgi gören ürünleri olmuştur. Bu yıl da aynısı olacak gibi görünüyor. LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense gibi teknoloji firmaları henüz 8K içerik olmasa da bu fuarda yeni televizyonlara yer verecek. Burada asıl merak konusu ise yeni nesil TVlerin, 120 FPS e kadar destekleyen ve daha fazla bant genişliğine sahip olan HDMI 2.1 i destekleyip desteklemeyeceği.
Günümüzde 5G ye doğru adımlar atılmaya başlamışken bu yılki CES bizlere 5G destekli birçok cihaz sunacak gibi görünüyor. Bunun yanında, yeni nesil USB-C kulaklıklar, kablosuz şarj üniteleri, katlanabilir telefon prototipleri ve çocuklar için kodlanabilir robot ürünleri de gün yüzüne çıkması beklenen ürünler arasında yer alıyor.
https://gizmodo.com/ces-2019-is-coming-heres-what-to-expect-1831456962?utm_medium=sharefromsite&utm_source=gizmodo_copy&utm_campaign=bottom Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CES 2019 etkinlik takvimi
– LG Electronics – 7 Ocak Pazartesi TSİ 19:00
– Qualcomm – 7 Ocak Pazartesi TSİ 23: 00
– Samsung – 8 Ocak Pazartesi TSİ 01:00
– Verizon – 8 Ocak Salı TSİ : 03 : 00
– Sony – 8 Ocak Pazartesi TSİ 04:00