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İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir?

Hayatımızın birçok alanında var olan Yapay Zeka giderek önem kazanırken, bilim insanları yapay zeka ile insan arasındaki ayrımı sağlayacak kelimeleri belirlemeye çalışıyor.
5 ay
6,2b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Abdullah Topraksoy
Yazar
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İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir?
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İnsan ile robotu birbirinden ayıran farklar dil boyutunda da günümüzde bilim insanlarının ilgi konusu olmuş durumda. Yapay zeka artık dil üretimi ve canlı sohbet gibi günlük hayatımızda temel olan konularda bile karşımıza çıkıyor. Örneğin, bir yemek siparişi verirken sohbet ettiğiniz temsilcinin gerçek bir insan mı ya da bir yapay zeka algoritmasının ürünü mü olduğunu anlamamız eskisi kadar kolay görünmüyor.

Amerikadaki Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de gerçekleştirilen bir araştırmada 1950’de Alan Turing tarafından ortaya konulan bir testin, makine zekası ve insan zekasını ayırt etmede kullanılabilirliğini inceleme altına aldı. Bu inceleme kapsamında çalışmaya katılanlar hakem olarak seçiliyor ve her birinin karşısına bir sohbet arayüzü sunuluyor. Hakemlerden, bu yazılı sohbet ekranlarında karşılarında gerçek bir insan mı yoksa sanal bir makine mi olduğunu tahmin etmeleri isteniyor.

  Ayrıca Bkz. "Yapay zeka tarafından çizilen tablo 432 bin dolara satıldı"

Bunu tahmin ederken araştırma ekibi, hangi kelimelerin insana özgü olduğu sorusunun akla geldiğini vurguluyor. Bunun için 1000 kişiden yalnızca insana özgü olabilecek kelimeleri önermeleri isteniyor ve bu sayede belirlenen kelimelerin ortak noktaları olup olmayacağına bakılıyor. Buna göre, listede ilk 10’a giren kelimeler tercih sayılarına göre şöyle sıralanıyor:

  1. Sevgi (134)
  2. Şefkat (33)
  3. İnsan (30)
  4. Hoşnut etmek (25)
  5. Merhamet (18)
  6. Empati (17)
  7. Duygu (14)
  8. Robot (13)
  9. İnsanlık (11)
  10. Canlı (9)

Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi’nde (Journal of Experimental Social Psychology) yayımlanan bu araştırmada, katılımcıların sözlüklerde yer alan onlarca kelime içinden bu kelimeler üzerinde uzlaşmasının, beklenti dışında olduğu vurgulanmış.

Günümüz koşullarında insanı robottan ayırt etmekte zorluk yaşanmazken, zamanla, daha akıllı hale gelen robotların ürettiği içerikleri ayırt etmenin yollarını bulmamız gerekebilir. Eğer bir gün kendinizi robotlar tarafından yönetilen bir dünyada insan olarak kanıtlamanız gerekirse, sade davranın ve eğlendirici olun.



http://www.bbc.com/future/story/20181120-what-single-word-defines-who-you-are Yorum Yaz
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sendemail 5 ay en beğenilen
Hırs,
Öfke,
Kıskançlık,
İhtiras,
açgözlülük de insanları birbirinden ayıran şeyler ...Yapay zeka bunlara anlam veremeyeceği için insanüstü olur sanırım.
Hırs,Öfke,Kıskançlık,İhtiras,açgözlülük de insanları birbirinden ayıran şeyler ...Yapay zeka bunlara anlam veremeyeceği için insanüstü olur sanır...
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1 Avatar
DH Misafiri 2 ay
sınırsız araştırabilen, bizden çok hızlı ve gayet kaliteli öğrenen, müthiş taklit ve uyum kabiliyeti olan ve ahlaki değerleri olmayan biriyle sidik yarıştırmak istiyoruz. bence Allah belamızı bu şekilde verecek ;)
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sdbz 4 ay
Naaber lem hırbo :D
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virtue28 4 ay
Birakin simdi hepsini, bazıları gibi akla gelmeyecek küfürler eden bir robot düşünemiyorum.
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sdbz 4 ay virtue28
:D
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Kayrabey 4 ay
Şunlar olabilir...
1) Son ne olur?
2) Fiş almasak?
3) Ayağımız alışsın...
4) Bize de mi ya?
5) Ortaya yap
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ruzgarnufel 4 ay
11-bıktım
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DH Misafiri 4 ay
bence ülkeye göre ayırt edilmeli öncelikle türkiye'de geçerli olan ve öncelikli olanları yazmamız gerekir..
VERGİ
HORTUM
KAZIK
RANT
YANDAŞ
KÖPRÜ
BETON
GÖKTEN İNEN KARAR
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cocainbar 4 ay
Turkiye icin “amk“ (gazete) diger ulkeleri bilemem.
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SEO-Uzmanı 4 ay
Allah
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TetraYazilim 5 ay
insan da gelişmiş bir yapay zeka olabilir. Sonuçta kelimelere anlam yükleyen de bizleriz
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Guest-907EA767C 5 ay
Din
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yapay zeka, artificial intelligence ve
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