Canlı Yayın Rehberi "Yeşil perde, resim içinde resim ve fazlası"

Canlı yayın nasıl mı yapılır? Avermedia Live Gamer Extreme ile Monster dizüstü bilgisayarımıza bağladığımız Xbox One ile Twitch üzerinden yayın yapıyor, adım adım süreci anlatıyoruz.

İster konsol olsun ister PC, Avermedia Live Gamer Extreme ile bu cihazlardaki görüntüyü alıp PC'e aktarıyor, kamera ile görüntümüzü üzerine koyuyor ve canlı yayın yapıyoruz.

Sürecin bütün detaylarını videomuzda bulabilir Twitch üzerinden canlı yayına başlayabilirsiniz.