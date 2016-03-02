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Canlı Yayın Rehberi "Yeşil perde, resim içinde resim ve fazlası"

3 yıl
28,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Canlı yayın nasıl mı yapılır? Avermedia Live Gamer Extreme ile Monster dizüstü bilgisayarımıza bağladığımız Xbox One ile Twitch üzerinden yayın yapıyor, adım adım süreci anlatıyoruz.
İster konsol olsun ister PC, Avermedia Live Gamer Extreme ile bu cihazlardaki görüntüyü alıp PC'e aktarıyor, kamera ile görüntümüzü üzerine koyuyor ve canlı yayın yapıyoruz.
Sürecin bütün detaylarını videomuzda bulabilir Twitch üzerinden canlı yayına başlayabilirsiniz.

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Guest-F6724416F 3 yıl en beğenilen
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GreyParrot 3 yıl
teşekkürler mesut hocam.
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Speed-Step 3 yıl sdryvz
sdryvz

sevgili mesut çevik bütün videolarını zevkle ve tebessümle izlerim. inşallah bir gün tanışıp kısa da olsa sohbet etme imkanı buluruz. Sadri hakkari polis özel harekat

Allah razı olsun. Abim de Diyarbakır'da görevli. Allah yardımcınız olsun.
sdryvzsevgili mesut çevik bütün videolarını zevkle ve tebessümle izlerim. inşallah bir gün tanışıp kısa da olsa sohbet etme imkanı bulu...
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Elinize sağlık. Video paylaşımının hat safhada olduğu bu zamanda işin ustası olarak yaptığınız bu çalışmaya ihtiyacı olan bir çok kullanıcı vardı.
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OkanDRDYK 3 yıl
Teşekkürler mesut bey. Baya yararı dokundu bu rehberin bana
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YveJhin 3 yıl
Adamin disine laf atan olmus ,sizene bilader ister sari ister curuk istersen yamuk olsun sizene, hayirdir opusmeyi felanmi dusunuyorsunuz
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Ironim 3 yıl
Dişe laf etmiş

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Guest-F8946C419 3 yıl
Döktürmüşsün yine Mesut Çevik, eline sağlık.
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Aimstein 3 yıl
PRİSON BREAK-
MerhabaMesut Bey dişleriniz sapsarı hiç fırçalamıyorsunuz sanırım, video için teşekkürler

Bazı insanların diş'lerinin rengi doğuştan sarımsı olabiliyor micheal scolfield kardeş...
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YveJhin 3 yıl
Yuzude yesile boyayin Efsane yayin olur.
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mahmutyum 3 yıl
Video anlatım olarak bir çok kişinin sorunlarını çözecek düzeyde oldukça iyi bir şekilde anlatılmış. Ama sanırım ses konusu unutulmuş. Canclı yayın yapacak kişi ses konusunda illa problem yaşayacaktır. Sesin net, sorunsuz gitmesi için mikrofon önerileri, ses düzenleme uygulama önerileri de olsaydı çok daha iyi bir video olabilirdi diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Speed-Step 3 yıl mahmutyum
mahmutyum

Video anlatım olarak bir çok kişinin sorunlarını çözecek düzeyde oldukça iyi bir şekilde anlatılmış. Ama sanırım ses konusu unutulmuş. Canclı yayın yapacak kişi ses konusunda illa problem yaşayacaktır. Sesin net, sorunsuz gitmesi için mikrofon önerileri, ses düzenleme uygulama önerileri de olsaydı çok daha iyi bir video olabilirdi diye düşünüyorum.

Merhaba,

Ses konusu tek başına ele alınabilecek düzeyde bir konu. Aslen twitch.tv/mesutcevik adresinden kontrol edebileceğiniz üzere bu çekimi yaparken yaptığımız deneme yayınında dizüstü üzerindeki mikrofonun bile fazlasıyla iş gördüğü bir gerçek. Fakat ben her sorunu çözeceğim, her kontrol elimin altında olacak, konsol chat sesini de yayına aktaracağım derseniz bunun için bir bu kadar daha uzunlukta bir video daha çekmemiz gerekir :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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deepthink 3 yıl
Tebrik ederim.
Son zamanlarda Mesut çevik de sadece telefon inceler olmuştu. Oysa benim siteye abone olmamı sağlayan geçmişde Mesut çevik in hazırladığı pc donanımı konusundaki inceleme ve benchmark videolarıdır. Ps4 incelemeleridir vb. Yıllar önce acaba hangi ekran kartıni almak daha mantiklidir, yada hangi kart oyunlarda nasıl performans sunuyor diye araştırıp hiç birşey bulamadığım dönemlerden sonra Mesut çevik videoları ilaç gibi geliyordu. Umarım bu video Mesut çevik inde, bizlerinde, teknoloji denilince aklımıza ilk olarak akıllı telefonların gelmediği o dönemlerin yeni bir başlangıcı olur ve sitede bu tarz videolar çoğalır. Saygılarımla.
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what_tha 3 yıl
Mesut Bey yeşil perde detayina pek girmemiş sanırım, ortam aydınlatması iyi olmazsa perdenin silinmesi zorlasiyor. Ancak obste onu da tolere edebilen 2 ayar var. Tabi sizin aydinlatma sahane oldugu icin tık diye silinmis hemen perde:)

Capture cardlar cidden pahali. Hani bunu keyif icin yapacak birinin almak istemeyecegi kadar pahali bence.

Konsoldan sadece oyun kaydı almak isteyenler icin kendi cihazimi onerebilirim. Pc baglantisi yok o yuzfen yayin yapamiyorsunuz, dogrudan flash bellege kaydediyor kayitlari. Ebay ya da aliexpresste "ezcap 280" şeklinde aratirsaniz bulabilirsiniz. Ortalama 60 dolar gibi bir fiyati var, kayit kalitesi de hic kotu degil.

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al-ozaria 3 yıl
Eline sağlık üstad. İlgi çeken bir konuda; fazla ayrıntıya girip bulandırmadan, sade, açıklayıcı ve yararlı bir paylaşım olmuş. ;)
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kayserili73 3 yıl
Ne kadar mükemmel bir video olmuş.Oyun oynayan yada oyun yayını izleyen biri değilim. Hiçbir şekilde ilgi alanım olmamasına rağmen yarım saat zevk ile izledim.Ben bile neden izlediğimi anlamadım.:) Eline sağlık mesut bey
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