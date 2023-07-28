Monster Aryond A24 V1.1. İnceleme - Rekabetçi oyun oynayanlar için

Bu videmuzda Monster'ın özellikle rekabetçi oyun oynayan oyuncular için çıkarmış olduğu 24 inçlik Monster Aryond A24 V.1.1 isimli monitöre yakından bakıyoruz.

Monster Aryond A24 V1.1.'i satın almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Oyuncu monitörü dendiği zaman çoğumuzun aklına minimum 27 inç ama genellikle 32 inçlik monitörler geliyor. Aslında daha sinematik deneyim isteyenler için, hikaye odaklı bir evreni keyifli bir şekilde incelemek için minimum 27 inç olması daha güzel bir deneyim sunacaktır. Ancak elbette oyunlar hikaye odaklı yapımlardan ibaret değil. Oyun dünyasının büyük bir bölümünü rekabetçi oyunlar oluşturuyor ve o taraftaki oyuncu kitlesi daha büyük diyebiliriz. Rekabetçi oyunlarda ise tam tersine ekranın büyük olması iyi değil. Ekran daha küçük olacak ki oyuncular ekranda gördüğü her alana daha hakim olacak. Ancak bir yandan da ekranın çok küçük olmaması gerekiyor ki daha fazla alanı görebilsinler. Bu koşullar bir araya gelince de en ideal boyut 24 inç oluyor diyebiliriz. Monster bu sefer rekabetçi oyunseverleri düşünmüş ve hem hızlı hem de ideal ekran boyutuna sahip bir monitörle karşımızda: Monster Aryond A24 V1.1.

Monster Aryond A24 V1.1, kutunun içerisinde demonte bir şekilde çıkıyor ancak rahatlıkla kısa bir süre içerisinde kurabiliyorsunuz ancak ufak bir eksi olarak vidalarla kurulum yapıyor olmak çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Evet kurulum çok basit ancak diğer markalarda olduğu gibi Monster’da da vidalarla uğraşmadığımız bir kurulum beklerdim. Ayrıca monitör yaklaşık 6 kg’lık bir ağırlığa sahip olduğu için ağırlık anlamında da bir zorluk çekmiyorsunuz. Aynı zamanda kutunun içerisinde HDMI kablo ve adaptör çıktığını da belirtelim.

Monster her ürününde olduğu gibi bu üründe de oyuncu ekipmanı olduğunu net bir şekilde hissettirecek bir tasarıma imza atmış. Bu sefer kavisli monitör yerine düz bir monitör bizleri karşılıyor.Siyah ince bir çerçevesi olan monitörde genel olarak siyah ve yeşil renkler hakim ve hemen monitörün en alt kısmında da Aryond logosunu görebiliyoruz. Monitörün arka tarafında ise yine oyuncu ekipmanlarının olmazsa olmazı RGB’ler ışıklar yer alıyor. Ancak bu sefer ne yazık ki renkleri değiştiremiyorsunuz, ışıkları ya açabiliyor ya da kapatabiliyorsunuz. Monitörün üzerinde 2 adet HDMI, 2 adet Display ve 1 adet de 3.5 mm’lik jak girişi yer alıyor. Ayrıca 2 adet de monitör üzerinde hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler 2W’lık bir güce sahip. Birçok marka ve modelde olduğu gibi bu monitörün üzerindeki hoparlörler sizlere güzel bir ses deneyimi elbette yaşamıyor, bunu beklemek de yanlış olur ancak zor zamanlarda günü kurtarabilmesi açısından, hoparlör bulunması da güzel olmuş diyebilirim. Açıkçası ben kullanmasam bile ne olur ne olmaz diye düşünerek her zaman dahili hoparlörü olan monitörleri tercih ediyorum. Videonun başında da söylediğimiz gibi 24 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve 1920’ye 1080p çözünürlükte Fast IPS dediğimiz bir panele sahip. Aslında Fast IPS panel sayesinde monitörümüz artıya da sahip oluyor. FAST IPS paneller, daha yüksek tepki süresi, daha yüksek yenileme hızları, daha iyi renk doğruluğu ve geniş renk gamı, geniş görüş açıları ve daha iyi siyah ve beyaz tepkileri gibi artılar sunuyor bize. Düşük tepki süreleri sayesinde, Fast IPS paneller hareketli içerikleri daha az bulanık hale getiriyor ve iz bırakma sorununu minimize ediyor. Bu, hızlı aksiyon sahneleri veya oyunlarda daha net ve temiz görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.

1ms’lik tepki süresine sahip olan Aryond A24 V 1.1. HDR10, Gsync ve FreeSync desteğine de sahip. 144 Hz’lik yenileme hızıyla birlikte de özellikle rekabetçi yapımlarda sizleri bir adım öteye taşıyan bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bu kısımda monitörün IPS paneliyle birlikte görüş açısında 178 derece gibi gayet geniş bir görüş açısına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Elbette bu monitör sadece rekabetçi oyunlar için değil aynı zamanda hikaye tabanlı ve tek kişilik yapımlar için de gayet uygun bir monitör. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series gibi konsollarda da kullanabilir ve 144 Hz’lik yenileme hızı sayesinde o tarafta da güzel bir deneyim elde edebilirsiniz. Bu fiyata göre başarılı diyebileceğimiz HDR özelliği sayesinde film, dizi veya belgesel gibi içeriklerde de güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Son olarak monitörün PlayStation 5 ve Xbox Series’te 144 değil 120 hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim. 16:9 ekran boyutu ve 1080p çözünürlük konsollarda da geçerli.

Monitörün teknik özelliklerinden bahsederken elbette OSB menüsünden, yani ayarlar bölümünden de bahsetmek gerek. Eğer özelleştirilmiş, oyun tercihlerinize göre şekillenmiş bir deneyim elde etmek istiyorsanız bu kısmı da kullanmanız gerekiyor. Örneğin, FreeSync - Gsync ayarı, HDR, Siyah Dengeleyici, RGB ışıklar, parlaklık, kontrast ve MPRT ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Özellikle monitörün düşük gecikme özelliğini düzgün bir şekilde deneyimlemek için MPRT özelliğini açmanızı tavsiye ederim. Bu ayarlar bölümüne ise hemen Aryond logosunun arkasında olan analog tuşa basarak erişebiliyorsunuz. Bu tuş aynı zamanda açma kapama tuşu olarak da kullanılıyor. Monitörün tüm ayarlarının tek bir tuş ile idare edilmesi güzel olmuş çünkü tuşlar arttığı zaman bu sefer kontrol etmek de zorlaşıyor. Ancak bu monitörde rahatlıkla ayarlar menüsünde dolaşıp ayarlarınızı yapabiliyorsunuz.

Ürün elbette daha çok oyunculara hitap eden bir monitör ancak günlük kullanım için de gayet uygun. Özellikle pivot özelliği sayesinde yani dikey kullanım özelliği sayesinde kodlama veya video kurguları için de uygun. Ayrıca yukarı aşağı veya açı ayarlama gibi detayları da yine rahatlıkla yapabildiğinizi de belirtelim.

Genel olarak toparlamak gerekirse Monster Aryond A24 V1.1.’in fiyatını da göz önünde bulundurarak sevdiğimiz söyleyebilirim. Özellikle rekabetçi oyunlar için tasarlanan bu monitör ekstra güzel özelliklere de sahip. Eğer daha çok rekabetçi oyunları tercih ediyorsanız ya da küçük, dar bir masa kurulumuna sahipseniz tercih edebileceğiniz bir model olduğunu söyleyebilirim.