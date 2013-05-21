Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme

DH Misafiri casion exilim N 10 aldım. güzel ürün.yanlız fotograf çektikten sonra 2-4 saniye süren " işlem yapılıyor" yazısı çıkıyor, sonra diğer fotofraf çekiyorsunuz. arkaya arkaya çekmek için ayar var mı yoksa makinenin yapısı mı böyle. bilen varsa memnun olacağım
ozqur333 adam askerden video incelemesi yapıyor işe bak bravo Kaan Reis !!!!!
içindeki kart 2 gb lik olsun. Ve yeni olsun. Düzelir sorun.
biz görmeyeli ne zaman tsk'da uzun saç ve küpe modası başladı..hadi küpeyi çarşı izninde,memleket izninde taktı..bu saç ne ara böyle uzadı?