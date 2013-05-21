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Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme

6 yıl
10,4b
2
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Casio'nun değişik renk seçenekleri ve tasarımı ile ilgi çeken yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video kaydı yetenekleriyle donatılmış Exilim ailesinden EX-N10 test masamızda.
 

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DH Misafiri 7 ay
casion exilim N 10 aldım. güzel ürün.yanlız fotograf çektikten sonra 2-4 saniye süren " işlem yapılıyor" yazısı çıkıyor, sonra diğer fotofraf çekiyorsunuz. arkaya arkaya çekmek için ayar var mı yoksa makinenin yapısı mı böyle. bilen varsa memnun olacağım
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ankara06ankara 7 ay DH Misafiri
DH Misafiri
casion exilim N 10 aldım. güzel ürün.yanlız fotograf çektikten sonra 2-4 saniye süren " işlem yapılıyor" yazısı çıkıyor, sonra diğer fotofraf çekiyorsunuz. arkaya arkaya çekmek için ayar var mı yoksa makinenin yapısı mı böyle. bilen varsa memnun olacağım

içindeki kart 2 gb lik olsun. Ve yeni olsun. Düzelir sorun.
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ozqur333 6 yıl
adam askerden video incelemesi yapıyor işe bak bravo Kaan Reis !!!!!
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SuperSantorelli 5 yıl ozqur333
ozqur333

adam askerden video incelemesi yapıyor işe bak bravo Kaan Reis !!!!!

biz görmeyeli ne zaman tsk'da uzun saç ve küpe modası başladı..hadi küpeyi çarşı izninde,memleket izninde taktı..bu saç ne ara böyle uzadı?
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