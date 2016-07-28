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Casper Nirvana D300: onunla her şey mümkün

Altıncı nesil Intel Skylake işlemciler, SSD desteği, güçlü ekran kartı ve çinko alaşımlı gövde gibi özellikleri bulunan Casper Nirvana D300, masaüstünde güçlü bir bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Casper Nirvana D300: onunla her şey mümkün
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Casper, bilgisayar sektöründeki iddiasını yirmi beşinci yılında da devam ettiriyor. Yeni nesil masaüstü bilgisayar ailesi Casper Nirvana D300, gelişmiş özellikleri, performanslı donanım bileşenleri, şık tasarımı ve üstün malzeme kalitesi ile her türlü beklenti ve ihtiyacı rahatlıkla karşılıyor.  Hem iş hem eğlence ihtiyaçlarına yanıt verebilecek performansa sahip olan Casper Nirvana D300, Windows 10 işletim sisteminin gücü ile günlük işlerin altından rahatlıkla kalkabiliyor.

Intel Skylake desteği

Sektöre kazandırdığı ürünlerle, kullanıcıları en yeni teknolojiler ile buluşturan Casper, Nirvana D300 modelinde altıncı nesil Intel Core işlemci kullanıyor. Casper Nirvana D300, seçimli olarak Intel’in altıncı nesil i3, i5 ve i7 işlemcileriyle birlikte satın alınabiliyor. Yeni nesil işlemcilerin tüm imkanlarını kullanan bilgisayar bu sayede her türlü zor işin altından başarı ile kalkılmasını sağlıyor.

Güçlü performans 

Seçimli olarak 16 GB’a kadar bellek desteği sunan bilgisayarın depolama seçenekleri arasında hareketli parça içermeyen SSD depolama çözümleri de yer alıyor. Kullanıcı tercihine göre AMD R5-230, R7-240 veya Nvidia GeForce GT 730, GTX 750 Ti ve GTX 960 ekran kartlarından güç alan Casper Nirvana D300, her durumda verimlilik için üst düzey performans sağlıyor. 300 Watt güç kaynağı (PSU) kullanan bilgisayar uzun vadede yapılacak güncellemelerde donanım desteği verecek güncellik sağlıyor. Özel olarak tasarlanın ve sadece 21 dB gürültü seviyesine sahip olan sessiz fan, bilgisayarın kullanım konforunu artırıyor.

Üstün malzeme kalitesi

Metal tarzda, gömülü Casper logosuyla dikkatleri üzerinde toplayan bir model olan Nirvana D300, bulunan USB ve benzeri portlar Diamond Cut teknolojisi sayesinde şık ve estetik bir tasarıma sahip. Hem performans hem şıklık anlamında iddialı bir ürün olan Casper Nirvana D300’ün kasasında kullanılan çinko alaşımla malzeme ekstra dayanıklılık sağlıyor.   


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