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Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar!

5 yıl
44,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu özel röportajımızla Casper ve Microsoft yetkilileriyle desteğin kesildiği Windows XP işletim sisteminden, yenilenen Casper Store mağazalarına ve Casper  eskisini getir yenisini götür bilgisayar kampanyaları hakkında bilgiler alıyoruz.
 

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oknglr 5 yıl en beğenilen
Şimdi Bir baba oğluna karne hediyesi bilgisayar alacak. Teknolojiden anlamıyor. çocukta zaten bilmiyor bişey bilgisayar olsunda taştan olsun :D Baba en yakındaki mağazaya gidiyor. tabi vatandır bilmemnedir yada internetten alışveriş tir bunlardan anlamıyor. EE zaten Kredi kartıda yok. Gidiyor yakında mağazaya senetle Casper marka bir bilgisayar alıyor. 2000 liralık bilgisayar 2500 3000 e geliyor bu şekilde.
aradan 2 sene geçiyor çocuk tabi donanımlar hakkında bir çok şey öğreniyor. Genellikle donanımhaberden alıyor bu bilgileri :)
Diyoki ben buna bir 4 gb daha ram alayım rahatlasın biraz bilgisayar. KAsayı bir açıyolar 2 tane ram slotu var. 2x2 4 gb ram var zaten içinde. İkiside oem ne olduğu belirsiz. Neyse. Bunları atıp yada satıp 4x2 8 gb yeni ram takıyor. Veya dier alternatif anakartı deiştirmek onu yapmıyoruz şimdilik.
Sonra oyunlar zaten kasıyordu o 100 150 liralık 3 cigolayt :D kartla 2 sene sonra iyice oyun açmamaya başladı diyorki ekran kartını değiştirmeliyim. Bütçesine uygun daha iyi bir kart buluyor. O da ne kasada 300 W power var. Kaldırmayacak. Bu sefer birde power masrafı çıkıyor. Yada bilmeden alıyor kartı bişeyleri yakıyor yada hiç takamıyor kasasına .Bunuda geçelim. Zaten o anakartın 2 sene ömrü ya var ya yok çünkü sitenizde çoğu üründe diyeyim hepsine bakmadım. Bilmemne chip setli intel anakart yazıyor. Ne olduğu belirsiz. Sadece böyle göze hoş gelen çoook fazla bir özelliği varsa o yazılmış 5 tane usb 3 tane sata 8 tane bilmemne girişi var diye. PC yi alıp kasanın içini açana kadar çoğu parça sürpriz :) Ama bir dakka Kasanın kenarında bir sticker var onu yırtarsanız garanti dışı kalıyor. Onuda yırtamazsın yani sürpriz yumurta gibi ne çıakrsa bahtına :D
Hiç bir donanımın 2 yıl süresi yoktur. HD 4830 ile düne kadar bir sürü oyunu oynadım. DX 11 destekli oyunları destekelemdiği için mecburen deiştirdim o kartı forumdan 2. el almıştım ve bende arkadaşıma verdim hala taş gibi hala iş görüyor kaç senelik kart. Bişey yetersiz kalır biraz yükseltir devam edersin. Tabi o sizin taktığınız ne olduğu belirsiz anakarta güvenerek nasıl daha üst seviye parça takıcaz. Bir dakka zaten takamıyoruz şu garanti dalgasından dolayı.
Aslında yazılacak çok şey var hatta forumda sürekli yazılıp çiziliyor bunlar ama kısaca özetliyeyim.
Casper ne olur Bilgisayar piyasasından çekil bi nefes alsın insanlar :D Yada git en iyi donanımı koy aldığın parayı haket. her kulavrda olucam diye abuk subuk ürünler çıakrma yok telefon yok bilmemne önce bir bilgisayar işini çözün. Zaten donanımhaberede inanamıyorum nasıl casper markasını sponsor alırlar. DH çalışan hiç bir elemanın kendine veya çevresine casper markalı ürün aldırdığını sanmıyorum. Adım gibide eminim çünkü bazı yorum yazan arkadaşların dediği gibi bütün ürünleriniz çöp. Ağır oldu ama birilierinin söylemesi lazım .böyle devam ettiğinize göre siz farkında değilsiniz demekki.
Şimdi Bir baba oğluna karne hediyesi bilgisayar alacak. Teknolojiden anlamıyor. çocukta zaten bilmiyor bişey bilgisayar olsunda taştan olsun :D Baba en yakında...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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thestell 5 yıl
Çöp store
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Simplyfor 5 yıl
Casper mı?çöp dedin galiba?
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DH Misafiri 4 yıl
belstaff denim zoom airlines
belstaff jacket womens jacket-malls.co.uk/...
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DH Misafiri 5 yıl
Tamamen hikaye, casperin 1700Tl lik modeli piyasada +4gb ram ve +250gb hdd fazlası olduğu halde çoğu yerde ortalama 100TL daha ucuza satılıyor. Teknik olarak eski bilgisayarı 100Tl nin bile altına saymış oluyolar. Şişirilmiş fiyat üzerinden indirim yapıyolar.
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Barbaroscakir 5 yıl
Zamanında ailem hediye olarak aldı. 1250tl celeron işlemci, 250mb ram , 64mb ekran kartı 40gb hdd.. 2 defa servise gitti her gidişinde 1 ay bekledim her gelişinde ram, ekran kartı, hatırlamıyorum.. uprade yapıldı en sonunda satabildim zar zor. Allah korusun kimseye tavsiye etmem. Direk pc toplarım bir kere de olumsuz geri dönüş almadım.
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Lazpanyol 5 yıl
Casper==Çöp
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DH Misafiri 5 yıl
Ekran kartlı bir pc veya leptap diyor bu tür cihazlari alıcaksan 300 lira bahşiş veren adamsın demek casper tavsiye etmem
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Bothrops 5 yıl
Bizimkiler ben askerden gelirken bi güzellik yapalım demişler bilgisayarını alalım geldiğinde yenisi olsun. Mağazadaki adi adam casperi itelemiş. İçinde işe yarar tek bir parça yok, elime para geçtikçe diziyorum. Ekran kartı ve ramleri yeniledim ve anakartıda değiştiricem. Bir bilgisayarda 1 malzemeyi doğru düzgün koymazmı insan. i5 2400 var oda i5 serisinin en dandiği. İlana i5 yazmak için zorla takmışlar onuda. Ve bilgisayarı 1400'e itelemişler bizimkilere.

Yani casper adamı düdükler. Casperin sonu %100 pişmanlıktır.
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kesbi 5 yıl
Gt740m koyup oyun bilgisayarı diye satan çöp üreticisi marka mı şu. Hani yerli marka ayağına insanlara çer çöp satan.
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doctor5945 5 yıl
casper ürün tanıtacak reklam yapacak tam yeri buldu varoş mahallede anlat birader bu masalları buradaki adamlar bir kasayı sıfırdan toplayacak bilgi birikimine sahip insanlar burada bari yeme bizi asus sony dell lenovo toshiba diğer tarafta apple dururken seni kim ne yapsın illa türk markalı pc alacak olsam exper alırım eminimki senden iyidir kullanıdıgı parca kalitesi
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Golden Gate 5 yıl
Gerçekten kalitesiz . Malzemelerini çöpten , çalışanlarını sokaktan topluyorlar muhtemelen .
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YordleKing 5 yıl
Casper özel reklamı.
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