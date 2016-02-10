Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Casper'ın yeni telefonu VIA M1,1000TL altı fiyat segmentinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi gibi özellikleriyle fiyat/performans konusunda iddialı olmayı hedefliyor.
Casper'ın en yeni akıllı telefon modeli VIA M1'i tüm detayları mercek altına aldık, inceleme videosunu hazırladık. 1000TL altı fiyat segmentinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasite seçeneği sunarak fiyat/performans konusunda iddialı olma hedefindeki Casper VIA M1, bakalım ne kadar başarılı ?
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4 ay önce üst üste 2 defa düşürdüm, ikincisi taş sayılabilir bir zemine. Sonucunda ekran kırılmadı ama gitti. Hatam olduğu için yetkili Servis'te bedeli karşılığında yeni ekran takıldı. Fakat bu düşürme sırasında veya eşzamanlı olarak Hotspot'lu kullanma çalışmamaya başladı.Yani telefon GSM şebekesi üzerinden ya da wi-fi üzerinden internete bağlanabiliyor ancak Hotspot açıldığında bağlanır gözüken cihazlar internete bağlanamıyordu. Servis resetleme önerdi ancak yedek alamadığımdan bundan kaçındım.
Sonra 2. bir sorun başgösterdi... Daha önceleri WhatsApp'tan gelen mesajlardaki ekler (resim a da videolar) sorunsuz yüklenip açılıyordu. Birden bire yükleme yapılamaz oldu. Ekranda o eklere tıkladığımda ya indirmeye çalışıyor ama başaramıyordu (sonrasında da "indirme başarılı olamadı, yeterli alan yok" uyarısı geliyordu---halbuki depolama alanım gani!...) ya da zaten hiçbir işlem yapmıyordu. Buna karşılık aynı ekleri laptopta indirebiliyordum.
Casper çeşitli diğer güncellemeleri yapabiliyor gibi bir izlenimim varsa da %100 emin olamadım...
Geçende bir arkadaş kurcaladı (ama WhatsApp'daki problem için...), başarı sağlayamadı ama 3 aydır çalışmayan o Hotspot problemi adeta "kendinden" çözüldü. WhatsApp problemi berdevam. Bugün, ChatMe indirmem gerekti ama indiremiyor!...
Resetleme dışında bir önerisi olanınız var mıdır?
Teşekkürler.
1-Hoperlör telefonun altında.
2-dahili hoperlör inanılmaz berbat. Daha kötüsü olamazdı herhalde.
3-Telefon inanılmaz geç şarj oluyor. Hızlı şarj özelliği yok. Başka şarj cihazları ilede denedim kar etmiyor hatta daha geç şarj ediyor.
4-Facebookta çok fazla takılma yaşanıyor.
Telefonu 4 aydır kullanıyorum hiç ama hiç memnun değilim. Alma nedenim Donanım Haberdeki inceleme videosuydu. İzlemez olaydım.
Kimseye tavsiye etmiyorum.
ALMAYIN
ALMAYIN
ALMAYIN
(2 ay oldu telefonu alalı)
Telefonu son 4 gündür kullanıyorum. Çok büyük beklentilerim yok(tu), bu açıdan f/p cihazı olarak bana yeterli geldi.
Şimdilik şarj süresi için fazla bir yorum yapmak istemem, çünkü an itibariyle telefon kullandığım konumda Turkcell'in bir çekim sorunu var. Göya 2 Aralıkta baz istasyonu değiştirilecek; ondan sonra tam randımanlı ve 4G (ya da onlara göre 4.5G) olarak kullanabilecekmişim. Onların tavsiyesiyle telefon ayarlarını şimdilik 3G'ye indirgedik.
Hotspot olarak uzunca süre kullandığınızda bir miktar ısınma yapıyor; el süremeyecek kadar değilse bile elinizde tutup uzunca da konuşmaya başlarsanız biraz sıkıntı veriyor...
Ben bu telefona kadar uzunca süre Apple 5 kullanmıştım; ondan sonra da son 6-7 aydır bir 4.7" ekran Samsung WIN Duos kullandım. Tabi bu Samsung, donanım olarak Casper ViaM1 yanında çırak çıkıyor. Üzerinde de Android 4 sürümü var!...
Şimdi benim Casper'de hoşuma gitmeyen bir durum farkettim; onu sormak istiyorum:
Sesli görüşme yapmak üzere üzerinde telefon ahizesi olan tuşa bastınız.Çıkan meünün üst bölümünde 3 sekme var: "Hızlı Arama", "Son Kişiler" "Kişiler" (yani Rehber).
Hızlı Arama'da kare-kare zannederim ki Samsung'da "Favoriler" diye belirtilen ve son zamanlarda birden fazla aradığınız ya da sizi arayanlar çıkmakta. Burasını geçiyorum.
Son Kişiler'e geçtiğinizde en yenisi en üstte olacak şekilde gelen ve giden (cevaplanmayanlar dahil) tüm çağrıları görüyorsunuz. Buradaki herhangi bir aramanın üzerine bir kere kısaca (ya da uzunca) basarsanız o kısım biraz açılıyor ve alt bölümde "GeriAra" "IP Çevir" ve "Ayrıntılar" diye 3 seçenek çıkıyor. Ancak ne yaparsanız yapın bu aramayı silip son çağrılar defterinden kaldıramıyorum. Halbuki benim külüstür Samsung'da bu seçenek vardı. Üzerinde biraz bastırdığınızda içinde "Sil" de yer alan bir menü çıkıyordu. Hatta seri silmeler için Alt bölümdeki sol tuşa bastığınızda bu aramaların dökümü bir liste halinde çıkıyor ve her birinin yanında bir e kutucuk çıkıyordu. Kutucuğu (kutucukları) işaretleyip yukarıda "Sil" konutuna bastığınızda o tek numara (ya da işaretli numaraların hepsi) siliniyordu.
Casper'da bunu yapamıyorum.
Bilgisi ya da deneyimi olan arkadaşların yardımını rica etsem?
Teşekkürler.
Oyunlarda çok ısınıyor. Vantilatörün karşısında oynamak zorunda kalıyorum.