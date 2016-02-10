Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu

Casper'ın yeni telefonu VIA M1,1000TL altı fiyat segmentinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi gibi özellikleriyle fiyat/performans konusunda iddialı olmayı hedefliyor.

Casper'ın en yeni akıllı telefon modeli VIA M1'i tüm detayları mercek altına aldık, inceleme videosunu hazırladık. 1000TL altı fiyat segmentinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasite seçeneği sunarak fiyat/performans konusunda iddialı olma hedefindeki Casper VIA M1, bakalım ne kadar başarılı ?