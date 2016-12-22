Casper VIA P1 incelemesi "Quick Charge 3.0 destekli orta segment oyuncusu"

Bu videoda Casper'ın amiral gemisi VIA A1'in bir altına konumlandırdığı VIA P1'in tasarımını ele alıyor, detaylarına iniyor, kamera deneyimini test ediyor, performansını sınıyoruz.

Şunu baştan belirtelim, VIA P1, yine incelemiş olduğumuz VIA A1’in üstüne değil, hemen altına konumlandırılan bir telefon, fiyatı da bunu onaylar şekilde belirlenmiş.

Sade ama bilgilendirici beyaz bir kutunun içerisinden öncelikle telefonun kendisi, Quick Charge 3.0 destekli şarj adaptörü, yeterli uzunlukta ve diri data-şarj kablosu, silikon düz kablolu, kutudan çıkan bir kulaklığa göre nispeten iyi ses ve mikrofon başarımına sahip kulakiçi kulaklık ve şeffaf yumuşak bir kılıf çıkıyor, ürün iki yıl garantili.



VIA P1 tek renk seçeneğine sahip, arkası şampanya, önü beyaz renkli. 14.8cm boyunda, 7.2cm eninde ve 9.5mm kalınlığındaki telefon 165gram ağırlığında, ağırlığı ve kalınlığını malzemesi ve taşıdığı bataryanın kapasitesine oranlarsak eğer kabul edilebilir diyebiliriz.



Telefonu elinizde aldığınızda oturaklı ve diri bir kasaya tutuyorsunuz, çıkarılabilir alüminyum kapak soğuk metal hissini veriyor, sinyal geçişi için parlak hatlara yer verilmiş. Bu tarafta mat renkli Casper logosu ve kamera, beyaz renkli flaş ikilisinden başka bir detay veya yazı yok, zira kapağın altındalar. Metal malzeme esnemediği için kapağını çıkarması biraz zor, burada çıkarılamayan batarya, SIM ve Micro SD kart yuvaları bulunuyor.



5.2 inçlik ekranı, alt üst bar ve çerçeveleriyle %69.5’lik bir ekran kasa oranına sahip, bu açıdan segmenti rakiplerinin önünde veya gerisinde diyemeyiz ancak VIA A1 kadar olmasa da eldeki tok ve diri hissiyatı şahsen gayet hoş, kaba kılıfa sokmak istemezsiniz.



Üst barda çok renkli bildirim LED’i, sensörler ve ahizeden sonra beyaz renkli flaş, alt barda ise parmak izi okuyucusu var, tercih sanal butonlardan yana kullanılmış. Parmakizi okuyucusu isabetli ve VIA A1’deki gibi flaş hızında olmasa da ideal bir hıza sahip, tek hamlede parmağınızı dokundurup telefonu uyandırabiliyorsunuz. Fiziksel olarak bastığınızda da uygulamalarda geri gelebiliyor, basılı tutup çoklu görev menüsünü açabiliyorsunuz. Fiyatı segmetinde her telefonda parmakizi okuyucusu yok, güvenliğine dikkat edenler için bir ayrışma noktası oluşturabilir.



Telefonun sağ üst kenarında, biraz yukarıda kalan açma kapama ve ses ayarı butonları, üstünde kulaklık jack’ı, altında ise sağda mono hoparlör, ortada Micro USB, solda da mikrofon bulunuyor.



5.2 inç IPS LCD ekran in-cell yani dokunmatikle panelin birleşik olduğu bir ekran, içeriklerin daha yüzeyde, daha canlı görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda 2.5D, yani ön yüzün camı çok hafif kavisli. Full HD çözünürlükteki ekran 423ppi piksel yoğunluğuna sahip, her şey ziyadesiyle net. Kontrast, renk doygunluğu ve renk ayrımı tarafında açıkçası pek güçlü değil, dizi-film ve YouTube içerikleri tüketirken, anime izlerken gözüm bir tık daha doygun renkler aramadı değil, siyahlar ise yeterince derin.



Ekranın maksimum ışığı güneş altında kullanım için fazlasıyla yeterli, pek parlamayan ekran her koşulda görünür kalıyor, bakış açıları hayli iyi, ekstrem açılarda en ufak bir renk sapması bile olmuyor. Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu ekleyelim.



Bu ekrana 28m üretim mimarisine sahip 64-bit Snapdragon 430 yongası güç veriyor, sekiz Cortex A53 çekirdeği 1.4GHz’e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında ise 3’ü 1.3, 4’ü 1.1GHz’de çalışıyor, yani 7 çekirdek aynı anda görev yapabiliyor. Adreno 505 grafik yongası ise 450MHz’lik bir hıza sahip. 4.5G uyumlu telefon CAT 4 modemle 150Mbit indirme ve 50mbit yükleme hızına sahip.



Android 6.0.1 Marshmallow tabanlı arayüzde tekleme, donma yaşamadım, Casper arayüz akıcılığı konusunda doyuma ulaşmış durumda. Real Racing 3 ve Modern Combat 5 gibi ağır oyunlardaki performansında üzücü bir şey yok, kare/saniye performansı yeterlinin üstünde, özellikle Modern Combat 5’te daha keyifli bir performansı var hatta. Yonga mütevazı doğası gereği pek ısınmıyor, dışarı yansıyan ısı da eli rahatsız etmekten çok uzak, haliyle ani takılma veya kare/atlaması gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.



4GB RAM ve 32GB depolamayla gelen VIA P1’in depolamasını Micro-SD kart ile 128GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. 4GB RAM fiyat segmentinde bir artı ancak 32GB dahili depolama çok daha önemli şahsen, 150MB/saniyeye varan okuma ve yazma hızı da hiç fena değil açıkçası.



Telefonun arkasında tek beyaz flaşla destekli, oto fokuslu 16MP ana kamera ve önde yine flaşla desteklenmiş 8MP ön kamera var. Arka ve ön kameranın ikisi de 1080P 30 kare/saniye video çekimi destekli.



16MP kamera 4608x3456 çözünürlüğünde, 16MP kamera 4608x3456 çözünürlüğünde, 4:3 fotoğraf çekiyor, bunu baştan belirtelim. Gayet seri fotoğraf çekiyor, hızlı bir şekilde de sorunsuz odaklanıyor, segmentinde gayet iyi. Bol ışıklı ortamlarda çektiğiniz fotoğraflar keyif veriyor, yakın çekimlerde detay gücünü hissediyorsunuz. Otomatik modda biraz fazla ISO yanlısı, elle hemen ayarlayabilir veya detayına girmek isterseniz eğer profesyonel modda ayarlama yapabilirsiniz, shutter ayarını diyaframdan ayrı yapabilmek modun hakkını verirdi diye düşünüyorum.

HDR modu sahnesine göre etkili, farklı birkaç moda daha ulaşabiliyorsunuz. Karanlık ve ışıksız ortamlardaki performansını, özellikle profesyonel modla beraber hayli beğendim doğrusu, karanlığa boyun eğmiyor, fazla noise da oluşturmuyor. Video çekimi segmenti çizgisinde, yeterli seviyesinde detay gücüne sahip, dinamik aralığı pek yüksek değil, otofokusu ise segmenti rakiplerinden hayli hızlı, hatırlatmanız gerekmiyor, bunu sevdim açıkçası. Karanlık ortamlarda kare/saniye oranı düşebiliyor segmenti doğası gereği ama kaydettiği ses ise gayet temiz ve berrak.



8MP ön kamera arka kamerayla benzer bir tablo çiziyor, aydınlık ortamlarda 8MP’nin hakkını verir, hayli detaylı ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz, ışık azalınca noise kendini belli ediyor, dinamik aralığı ise segmenti doğası gereği pek yüksek değil, suyuna giderseniz üzmüyor gerçi. Video çekiminde detay gücünü fena bulmadım açıkçası ancak dinamik aralığı zayıf kalıyor, ışık azaldığında segmenti doğası bir performans gösteriyor.



Kamera paketi aydınlık ortamlarda sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar çekebiliyor ancak iki kameranın da zayıf bir noktası var, ışık az ya da bol harekete pek gelemiyorlar, aslında burada ufak bir yazılım güncellemesi gerek diye düşünüyorum, özellikle de otomatik fotoğraf modu için.



VIA serisinin alışılageldik renkli arayüzü, Android 6.0 üzerine kurulu özelleştirilmiş bir arayüz. Uygulama menüsü olmayan arayüzün çevrimiçi marketinde tema seçeneği bol ve stabil çalışıyorlar. Akıllı hareket ile şekil çizerek uygulama başlatabiliyor, mesaj gönderebiliyor, arama yapabiliyorsunuz. Akıllı işlemler menüsünden de mesela ana ekran butonuna çift basarak telefonu uykuya alma gibi fonksiyonlar etkinleştirilebiliyor, çift tıklama ile ekran açma ise bazen telefonun cebinizdeyken uyanmasına sebep olabiliyor. Hoşuma giden bir ek olarak uzun ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. Arayüzde bazı yerlerde İngilizce cümleler ve bazı yerlerde de anlaşılması güç çeviriler yer alıyor, bunların ara güncellemelerle düzeltilmesi gerek. Özetle seri, stabil ve sorunsuz çalışan bir arayüz, renkli ve özelleştirilebilir yapısı da şahsen hoşuma gidiyor.



Telefonun altında mono bir hoparlör var, telefonu yatay tutarken mesela oyun oynarken farkında olmadan elinizle kapatabiliyorsunuz, alışmak gerek. Hoparlörün maksimum sesi çok yüksek değil ama distorsiyon yok, berrak bir profiline sahip, tok seslerin üzerine pek durmadığı için yer yer cılız kaldığını hissedebiliyorsunuz, dizi film izlerken sesine pek takılmazsınız zaten, müzikte bir tık daha tok bir ses arıyorsunuz. Kulaklık çıkışından aldığım ses detay anlamında gayet iyi, maksimum ses anlamında yeterli, yine biraz daha güç çıkışı sağlanabilirdi açıkçası.



Batarya tarafında 3000mAh Li-ion çıkarılamayan bir batarya var. Günlük sosyal medya ve mail takibi, 1 saatin üstünde çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, birkaç fotoğraf ve 5 dakika kadar video, çoğunlukla hücresel veri, akşam saatlerinde de Wi-Fi bağlantısı ile telefon 4.5-5 saat arası ekran süresi sunuyor, günü kurtarmanın ötesinde bir süre bu, yanınızda şarj adaptörü taşıyasınız gelmiyor açıkçası. Yonganın, bataryanın ve şarj adaptörünün en önemli özelliği Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği, 25 dakikada 3000mAh bataryanın yarısını doldurabiliyor, 1 saat 10 dakikada da tam şarj yapıyor, fiyat segmentindeki neredeyse hiçbir üründe yok bu özellik, akşamdan telefonu şarja takmaya unuttuğunuz zamanlarda adeta bir can kurtaran.



Bluetooth 4.0 ile gelen telefon Wi-Fi tarafında 802.11n standardında, 2.4GHz kanalındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz. GPS bağlantısı ilginç bir şekilde zayıf, bağlantı koptuktan sonra tekrar bağlanma ve konumlama geç gerçekleşiyor, nihayetinde çalışıyor tabii.



Casper VIA P1, segmentinde 4GB RAM ve 32GB depolamayla ayrışıyor, kamera paketinin bol ışıklı ortamlardaki performansı iyi ancak bir güncellemeye ihtiyacı var gibi. Teklemeyen, hıçkırmayan telefon stabil çalışıyor. En ön plandaki niteliği şahsen başarılı bataryası ve şarj süresi, fiyatı segmentinde bu ikili tepeye oynuyor. Casper, VIA P1 için 1199TL tavsiye edilen satış fiyatı biçmiş, piyasada 1100TL civarına temin edebiliyorsunuz.

Abisi VIA A1 ile arasında bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 300TL civarında fark var. Segmentinde, fiyatı segmentinde renk anlamında daha başarılı ekrana sahio, 4GB RAM’li başka cihazlar da var ama bence bazı rakiplerine kıyasla kaliteli gövdesi, 32GB dahili depolama, hayli başarılı batarya ve cidden hızlı Quick Charge 3.0 Casper VIA P1’i segmentinde farklılaştırıyor.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.