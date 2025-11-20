Giriş
    BİM marketlerde Casio saat geçidi var

    19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait kol saatleri, giriş seviyesi projeksiyon cihazı ve cem temizleme robotu yer alıyor.          

    19 Kasım BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda dijital kol saatlerinden taşınabilir projeksiyon cihazlarına, cam temizleme robotlarından tam otomatik espresso makinelerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

    19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait dijital ve analog kol saatleri yer alıyor. 200 metreye kadar su geçirmezlik, 5 yıla kadar pil ömrü, LED aydınlatma olan G-Shock DW-5600 RW-1DR modeli 4990TL.

    200 metreye kadar su geçirmezlik, 2 yıl pil ömrü, aydınlatma gibi özellikleri olan G-Shock DW-5600 MW-7DR modeli 4750TL. Analog tarafta 50 metre su geçirmezlik, 3 yıl pil ömrü olan MTP-1374D-1A3VDF modeli 2990TL iken 2 yıl pil ömrü olan LQ-400D-7AEF kadın kol saati de 1990TL. 
     

