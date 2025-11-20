BİM marketlerde Casio saat geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda dijital kol saatlerinden taşınabilir projeksiyon cihazlarına, cam temizleme robotlarından tam otomatik espresso makinelerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait dijital ve analog kol saatleri yer alıyor. 200 metreye kadar su geçirmezlik, 5 yıla kadar pil ömrü, LED aydınlatma olan G-Shock DW-5600 RW-1DR modeli 4990TL.

12 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

200 metreye kadar su geçirmezlik, 2 yıl pil ömrü, aydınlatma gibi özellikleri olan G-Shock DW-5600 MW-7DR modeli 4750TL. Analog tarafta 50 metre su geçirmezlik, 3 yıl pil ömrü olan MTP-1374D-1A3VDF modeli 2990TL iken 2 yıl pil ömrü olan LQ-400D-7AEF kadın kol saati de 1990TL.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

19 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: