BİM marketlerde Casio saat geçidi var

19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casio markasına ait dijital ve analog kol saatleri yer alıyor. 200 metreye kadar su geçirmezlik, 5 yıla kadar pil ömrü, LED aydınlatma olan G-Shock DW-5600 RW-1DR modeli 4990TL.
200 metreye kadar su geçirmezlik, 2 yıl pil ömrü, aydınlatma gibi özellikleri olan G-Shock DW-5600 MW-7DR modeli 4750TL. Analog tarafta 50 metre su geçirmezlik, 3 yıl pil ömrü olan MTP-1374D-1A3VDF modeli 2990TL iken 2 yıl pil ömrü olan LQ-400D-7AEF kadın kol saati de 1990TL.