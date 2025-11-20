Bir daha gelmeyecek: NASA, 3I/ATLAS’ın detaylı görüntülerini paylaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

NASA, 3I/ATLAS adı verilen sistemimize giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası göçmeni detaylı bir şekilde gözler önüne serdi. Ekim ayında Mars yakınından hızla geçen kuyruklu yıldız, MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Perseverance tarafından izlenerek bilim insanlarına, başka bir yıldız sisteminden gelen nadir bir nesnenin kimyası hakkında eşsiz veriler sağladı. Uzaydan alınan bu gözlemler, Dünya’dan elde edilemeyecek bilgiler içeriyor. Kuyruklu yıldızın 440 metre ile 5.6 kilometre arasında bir çapa sahip olduğu değerlendiriliyor.

Gözlemler kritik veriler sağladı

Mars yörüngesindeki uzay araçları, kuyruklu yıldızı yakın mesafeden takip etti. MRO’nun HiRISE kamerası, Mars yüzeyini bırakıp hızla hareket eden hedefe kilitlendi. Kuyruklu yıldız, uzay aracından yaklaşık 31 milyon kilometre uzaklıktan geçti ve HiRISE, toz ve buzdan oluşan parlak, pikselleşmiş bir küre kaydetti. Araştırmacılar, şimdi bu görüntüleri inceleyerek çekirdek boyutunu, koma içindeki parçacıkların şekil ve rengini belirlemeye çalışıyor.

NASA’nın MAVEN uzay aracı da kuyruklu yıldızı 10 gün boyunca takip etti. MAVEN’in ultraviyole spektrografı, birden fazla dalga boyunda ölçümler alarak komadaki hidrojenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üretti. Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın bileşimini ve su buharı salım hızını incelemesine olanak tanıyor.

MAVEN verileri ayrıca kuyruklu yıldızın döteryum/hidrojen oranını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Bu oran, 3I/ATLAS’ın yıldızlararası alana girmeden önce nasıl oluştuğu ve evrildiği konusunda ipucu sağlıyor. Araştırmacılar, kuyruklu yıldız Mars’a en yakın geçtiğinde hidrojen ve hidroksil dağılımını da haritalamayı başardı.

Yüzeydeki Perseverance aracı da kendi gözlemini gerçekleştirdi. Rover, 4 Ekim’de uzun pozlama yöntemiyle gökyüzünde hareket eden soluk bir lekeyi yakaladı. Kamera uzun pozlama sırasında sabit kaldığı için çevredeki yıldızlar çizgi halinde görünürken, kuyruklu yıldız donuk ve kompakt bir lekeden ibaret olarak kaydedildi.

Dünya’daki astronomlar, kuyruklu yıldızın iç Güneş Sistemi’ne doğru ilerleyişini izlemeye devam ediyor. Şu anda Dünya’dan 305 milyon kilometreden daha uzakta bulunan kuyruklu yıldız, Aralık ortasında en yakın noktaya, 268.7 milyon kilometreye ulaşacak. Ardından yeniden yıldızlararası uzaya geri dönecek.

3I/ATLAS’ın tekrar geri gelmesini beklemiyor.

