Casper VIA P2 incelemesi "Özçekim kamerası gerçekten 20MP mi?"

Bu videoda Casper'ın 4000mAh bataryası ve özellikle de 20MP özçekim kamerasıyla dikkat çeken P serisi giriş-orta segment telefonunun tasarımını ele alıyor, bileşenlerini ve performansını sınıyoruz.

P serisi giriş-orta segmente hitap eden bir seri. Aralık 2016’da, yani bir sene önce incelediğimiz P1’i P2 ile kıyaslarsak doların o dönemki 3 lira civarından günümüzde 3.95’lere kadar çıkmasına, %25’in üstünde artmasına rağmen yine aynı fiyat bandından geldiğini söyleyebiliriz. Maliyet farkına bağlı olarak ne geldi ne gitti, detaylara değiniyor olacağız.



Casper’dan alışılageldik sade ve şık kutunun içerisinden telefonun kendisi, 5V 2 amper hızlı şarj adaptörüyle diri kablosu ve kulakiçi bir kulaklık gibi temel içerikler dışında Micro USB - Tip A OTG kablosu, şeffaf silikon kılıf ve ekran jelatini gibi ekstra şeyler çıkıyor, ekstra bir zahmetten kurtarıyor bunlar, segmenti için güzel bir şey.



Kulaklığın hazneleri metal, kabloları hafif silikonlu, cepte birbirlerine pek dolanmıyorlar, malzeme kalitesi genel olarak iyi. Maksimum sesi yüksek lakin dinamik aralığı, ses ayrımı kutudan çıkan bir kulaklıktan beklenebileceği üzere zayıf, Rock parçalarda cılız kalıyor ve sesler bir müziksever için yeterince berrak değil. Trap parçalarda bas ve tok seslere yüzeysel olarak değiniyor diyebilirim. Üzerindeki kontrolcüsüyle, mikrofonuyla normal bir kullanıcının işini görür.



Yekpare alüminyum gövdeli, altın ve siyah renk seçenekleriyle gelen Casper VIA P2, 15cm boyunda, 7.4cm eninde ve 8mm kalınlığında, 163 gram ağırlığında bir telefon, taşıdığı bataryaya göre kalınlığı ve ağırlığı açıkçası başarılı. 5.3 inç ekranının kasasına oranı %69.1, fiyat segmentinde sıklıkla karşılaştığımız bir oran bu.

Telefonu köşesinden tutan biri olarak ekrana pek hakim olamadım, avuç içinde değil de parmaklarla tutmak gerek. Elde biraz ağır bir hissiyatı var, o soğuk metal ve içi dolu hissiyatı P1 kadar kuvvetli değil ama segmenti rakipleriyle karşılaştırınca olumsuz bir durum da yok hani. Arkası pek parmak izi ve kir tutmuyor, en azından görünmüyor, kötü bir görünüm de oluşmuyor haliyle.



Üst barda özçekim kamerası, yakınlık sensörü, flaş ve çok renkli bildirim LED’i, alt barda kapasitif butonlar var, yeterince tepkiseller ve basma alanları geniş. Artık bu butonları gözümüz kapalı kontrol edebileceğimizden aydınlatılmamış olmaları en azından benim için eksi bir faktör değil.



Telefonun ön yüzü Corning Gorilla Glass 3, çerçeveye doğru kavisi hafif hissedilir 2.5D bir camla kaplı. Sağda biraz üstte kalan açma kapama ve ses ayarı butonları, ki hissiyatları normal, solda çift sim kart ve ayrıca bir Micro SD kart takabileceğiniz yuva var, yani ikinci hat için Micro SD karttan vazgeçmeniz gerekmiyor, bu önemli bir detay.



Üstünde görünmese de infrared var, mesela televizyonumu veyahut LED aydınlatmamı kontrol edebildim, benim sevdiğim, sevmekten öte vakti zamanında kullandığım ama artık çoğu telefonda yer verilmeyen bir şey infrared. Altında ise 3.5mm kulaklık girişi, ki olması gereken yerde bence, mikrofon ve Micro USB portu var.



Arkada hafif çıkıntılı kamera, çift ton LED flaş, parmak izi okuyucu ve altta birkaç sertifikasyon bilgisiyle mono hoparlöre yer verilmiş. Parmak izi okuyucusu işaret parmağına oturuyor, kullanması rahat ve segmenti için gayet hızlı, gayet stabil çalışıyor, 3 haftalık kullanımım süresince parmağımı hiç ikinci defa okutmak durumunda kalmadım, başarımı kesinlikle segmentinin ötesinde.



5.3 inç 1280x720 yani HD çözünürlüğündeki IPS LCD ekranda 277PPi piksel yoğunluğu yakalanmış, net ve bir şeyler okuması rahat, normal bakış mesafesinden gözlerimi yormadı. Renkler doğruluktan yana, renk ayrımı iyi, istenirse biraz daha soğuk veya sıcak renklere geçebiliyorsunuz. Siyahlar ise beklediğimden derin, beyazlar beyaz. Dizi-film izlerken, YouTube’da içerik tüketirken müteessir olunacak bir şey yaşamadım.



Ekranın maksimum ışığı kapalı alanlar için yeterli, güneş altında görünmüyor değil ama çok rahat da değil, birkaç tık daha yüksek olabilirdi. Bakış açılarında ise bir sorun yok, ekstrem açılarda dahi kayda değer bir renk sapması oluşmuyor.



Ekrana MediaTek’in MT6753’ü güç veriyor, 28nm üretim mimarili 64-bit, neredeyse 3 yaşına giden bir işlemci bu. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında 8 çekirdeğin 7’si 1.15GHz’de görev yapabiliyor. Grafik birimi ise üç çekirdekli Mali-T720.



4.5G’nin tüm potansiyelinden yararlanamıyor belki ama Cat 4 modemiyle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı gayet makul hızlar.



Real Racing 3’te kare/saniye pek yüksek değil, arabalar yoğunlaşınca kare/saniye hissedilir derecede düşünüyor, donup kaldığı yok ama oynanabilirlik sınırlarında geziyor. Modern Combat 5’te daha başarılı, yine donup kalma yok, bu sefer oynanabilirlik yeterli seviyesinde ama tabii yoğun sahneler yine zorlayıcı şeyler VIA P2 için. Telefonun oluşturduğu ısı tam yükteki bir telefon için normal, kamera bölgesi ısınıyor ama rahatsız etmez.



3GB RAM ve 32GB dahili depolamalı telefona 256GB’a kadar Micro SD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın yazma hızı segmenti için iyi ama okuma hızı daha yüksek olabilirdi.



Arkada 13MP çözünürlüğünde ve F2.0 diyafram açıklığına sahip, 1080P 30 kare/saniye video çekebilen bir kamera var. Özçekim kamerası ise Casper’ın iddia ettiğine göre 20MP çözünürlüğünde ve yine F2.0 diyafram açıklığına sahip, yine 1080P 30 kare/saniye video kaydedebiliyor.



Kamera arayüzü kilit ekranındaki kısayolla hızlıca açılıyor ama güç butonuna çift basarak da açabilirdik mesela. Hızlı çekim, metin tanıma, foto not, GIF oluşturma gibi işe yarar modlar eklenmiş arayüze, güzel de çalışıyorlar. Bol ışıklı ortamlarda, yakın detay çekimlerde keskin, renk dengesi iyi, paylaşılası fotoğraflar alabiliyorsunuz, dışarıda gün ışığında yeterli netlik ve dinamik aralıkla sonuç almak mümkün.

Karanlık ortamlarda karanlığa boğulmuyor ama hissedilir noise oluşuyor. Profesyonel mod için tam profesyonel diyemem, yaptığınız ayarların sonucunu fotoğraf çekildikten sonra görüyorsunuz, ayrıca arayüzün aksine ISO ve enstantane ayarları birbirinden ayrı değil, yine de zaman ayırdığınızda otomatik moddan daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çektiği videoların netliği normal düzeyde, renk dengesi iyi, dinamik aralığı ise hayli sınırlı, odaklanmayı hatırlatmanız gerekiyor.



Özçekim kamerasında 20MP gibi çok büyük bir iddia var ama bence böyle iddiaya gerek yoktu, büyük iddialardan çok erişilebilecek hedefler koymak lazım, 4-5 bin liralık amiral gemileri bile böyle toplara girmiyor. Stüdyo ışığıyla, yani en iyi şartlarda çektiği fotoğrafların netliği 5MP’den iyi, iyi bir 8MP kamera civarında, arkaplanda fazlaca keskinleştirme uygulandığı bariz belli oluyor.

Yalnız nadiren bazı sahnelerde etkileyici bir alan derinliği oluşturuyor, mesela bu fotoğrafın dinamik aralığı iyi olmasa da netliği, renk dengesi, alan derinliği hissiyatı segmenti için çok iyi ama her zaman böyle sonuç alamıyorsunuz. Işığın azaldığı sahnelerde netlik hayli düşüyor doğal olarak ama karanlığa boğulmuyor, flaş açınca da yüzünüzü hepten beyaza boyamıyor. Çektiği video arka kameradan da iyi, segmenti için de ötesi diyebileceğim seviyede, renk dengesi orta-iyi, alan derinliği hissediliyor, dinamik aralığı keşke biraz daha iyi olsa cümlesi hariç diyilebilecek bir şey yok, net bir şekilde başarılı ama beklenilen o 20MP beklentisindeki kadar değil.



İki kamerada da fotoğrafları hep ikişer üçer çektim, zira otomatik moddaki enstantane ayarı çekilen şeye, ortama pek ayak uyduramayabiliyor, ufak bir güncelleme kameraları daha kullanılası hale getirebilir.



Android 7.0 üzerine kurulu arayüz seri, tıkanmıyor, hıçkırmıyor, çoklu görevde de uygulamayı tekrar yüklemesi için bekletmiyor. Üst tamamiyle bildirimlere, alt da fonksiyonlara ayrılmış, ekran kaydedici ve uzun ekran görüntüsü eklentisi, küçük ama kullanışlı detaylar, destekli uygulamalarda çoklu pencere modu da kullananı için burada. Akıllı hareketlerde telefonu kulağınıza götürerek yanıtlama, alarmı kapamak için telefonu ters çevirme gibi yetenekler, akıllı buton gibi tek el kullanımını kolaylaştıran bazı eklentiler var. En nihayetinde özelleştirilmiş ve seri arayüzlü bir telefon var karşımızda ama Casper güncelleme tarafında pasif, daha doğrusu güncelleme vermiyor diyebiliriz, gönül güncellemeden yana ama Android 7.0 ile kalabilir VIA P2.



Mono hoparlörü arkasında, elde tutarken konumu daha avantajlı ama masada sesi bir miktar kesiliyor, yine de telefon çaldığında bir öteki odadan duyarsınız gerçi. Maksimum sesi normal düzeyde, berraklığını ve detay ayrımını ise beğendim, dinlemesi zevkli ama bu berraklık için tok seslerden fedakarlık yapılmış anlaşılan, baslara çoğu zaman değinilmiyor bile, segmenti için sıradışı bir şey değil gerçi.

Kulaklık çıkışındaki detay ayrımı olsun, dinamik aralığı olsun üç sürücülü orta-üst seviye kulaklığımla keyifle müzik dinleyebildim, maksimum ses anlamında orta-iyi arasında bir yerlerde ama segmenti için genel olarak başarılı 3.5mm jack çıkışı.



8mm’de 4000mAh çıkarılamayan batarya. Lenovo K6 Note, Vestel Venüs Z10 ve LG Q6 gibi rakiplerinden hem daha küçük ekranlı, hem daha ince hem de Z10 ve Q6’dan 1000mAh daha yüksek kapasitede bir bataryaya sahip, K6 Note ile eş seviyede. Günün büyük çoğunluğunda hücresel veri ile yaptığım kullanımda sosyal medya ve mail takibi, bol bol Whatsapp, çevrimiçi ve çevrimdışı Spotify, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 40 kadar fotoğraf ve 5 dakika kadar video çekimiyle 5.5-6 saat ekran süresi elde ettim, özetle istenirse ikinci günü de çıkarır. Hızlı şarj adaptörüyle 2 saat 40 civarı bir sürede şarj oluyor telefon.



Wi-Fi modülü 2.4 ve 5GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor, menzil veya stabilitesinde bir sorun yok. Bluetooth 4.1 ile gelip GPS’e de normal sürelerde bağlanıyor, yine normal bir başarım gösteriyor.



Casper VIA P2. Casper gibi teknoloji ithal eden markalar için döviz kuru ürün fiyatlandırmalarını direkt etkiliyor. P1’de FHD ekran, daha güçlü Snapdragon 430 yongaseti, daha iyi arka kamera, 4GB RAM, Quick Charge 3.0 ve görece daha iyi bir tasarım vardı. Kaybedilenlerde mesela ham performans anlamında oyunlarda hissedebileceğiniz bir fark var, günlük kullanımda hızları hemen hemen aynı, P1’de kamera daha iyiydi, ekranı da öyleydi, böyle gözle görülür farklar var. P2’de P1’e kıyasla kayde değer kazanım ise 4000mAh batarya olmuş.

Rakipleri tarafında, arıza durumunda muhattap bulamadığım, hizmetten memnun kalmadığım, açıkçası beni biraz üzen paralel ithalat garantili, F/P çok oranı yüksek telefonlar var, orası aşikar. Lakin Türkiye garantili rakiplerine bakacak olursak Lenovo K6 Note ki bayağıdır piyasada, General Mobile GM 5 Plus, Nokia 6 ve fiyat bandındaki en büyük rakibi uçtan uca ekranıyla LG Q6 var, gerçi LG’ye de kronik arızaları yüzünden güvenmek biraz güç ama en başta Casper’ın kendi içerisinde, piyasada sadece 100 lira daha pahalı ama şahsen Casper’ın Fiyat/Performans dengesiyle en iyi telefonu olduğunu düşündüğüm VIA A1 var, döviz kurlarının makul olduğu dönemlerde stoklandığından olacak ki yeni döviz kurlarıyla gelen Casper VIA P2’yi tercih edilebilirlik anlamında zora soktuğunu düşünüyorum.

VIA P2 batarya başarımıyla bazı rakipleriyle benzer bazılarından iyi, ön kamerası da biraz nazlı ve fazla iddialı ama yine de segmentinden bir tık daha başarılı. Daha iyi olduğu rakipleri de var, gerisinde kaldığı rakipleri de ama en nihayetinde 1000-1250 lira bandında VIA P2’ye de göz gezdirilebilir.