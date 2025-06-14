Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni uygun fiyatlı sedan

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Çin pazarı için hazırladığı yeni nesil Sagitar modelini tanıttı. Dördüncü nesil otomobil Sagitar L olarak adlandırılacak. Zira Çin'de "L" harfi genellikle yeni nesli bir öncekinden ayırmak için kullanılıyor. Araç, uygun fiyatlı ve geniş aile sedanı arayanlar için cazip bir seçenek olarak konumlanacak.

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Yeni sedan 20.000 dolar seviyesinde bir fiyatla sunulacak. Mevcut Volkswagen Sagitar'ın en dolu versiyonu bile 137 bin yuan'a (19.000 dolar) satılıyor. Çin'deki FAW-VW fabrikasında üretilecek modelin resmi tanıtımı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Volkswagen Sagitar, markanın tanıdık modeli Jetta'nın altyapısını paylaşsa da, boyutlarıyla ondan biraz daha büyük.

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Yeni Sagitar'ın ölçüleri şöyle:

Uzunluk: 4.812 mm

Genişlik: 1.813 mm

Yükseklik: 1.479 mm

Aks mesafesi: 2.731 mm

Otomobil, selefine göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Yeni modelde özellikle gizli kapı kolları öne çıkarken farlar ve arka stopları birbirine bağlayan LED şeritler dikkat çekiyor. Bu detaylar, araca daha premium ve teknolojik bir görünüm kazandırmış. Daha önce aracın iç mekanını gösteren casus fotoğraflar da sızdırılmıştı.

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İç mekanı da ortaya çıktı

Yayınlanan görüntülere bakılırsa yeni Sagitar'ın iç mekanı da önemli yenilikler içeriyor. Dijital gösterge paneli daha büyük hale getirilmiş. Aynı şekilde multimedya ekranının da büyüdüğü görülüyor. Vites kolu direksiyonun yanına taşınmış. Ön koltukların arasında ise yüksek ve iki katlı bir orta konsol yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Otomobilin kaputunun altında 1.5 litrelik benzinli turbo motor mevcut. 160 beygir gücündeki bu motor, 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Volkswagen Sagitar, özellikle Çin pazarında uygun fiyatlı aile arabası arayanlar için güçlü bir seçenek olmayı hedefliyor.

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Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni uygun fiyatlı sedan

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