Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni uygun fiyatlı sedan

Yeni sedan 20.000 dolar seviyesinde bir fiyatla sunulacak. Mevcut Volkswagen Sagitar'ın en dolu versiyonu bile 137 bin yuan'a (19.000 dolar) satılıyor. Çin'deki FAW-VW fabrikasında üretilecek modelin resmi tanıtımı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Volkswagen Sagitar, markanın tanıdık modeli Jetta'nın altyapısını paylaşsa da, boyutlarıyla ondan biraz daha büyük.
Yeni Sagitar'ın ölçüleri şöyle:
- Uzunluk: 4.812 mm
- Genişlik: 1.813 mm
- Yükseklik: 1.479 mm
- Aks mesafesi: 2.731 mm
Otomobil, selefine göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Yeni modelde özellikle gizli kapı kolları öne çıkarken farlar ve arka stopları birbirine bağlayan LED şeritler dikkat çekiyor. Bu detaylar, araca daha premium ve teknolojik bir görünüm kazandırmış. Daha önce aracın iç mekanını gösteren casus fotoğraflar da sızdırılmıştı.
İç mekanı da ortaya çıktı
Yayınlanan görüntülere bakılırsa yeni Sagitar'ın iç mekanı da önemli yenilikler içeriyor. Dijital gösterge paneli daha büyük hale getirilmiş. Aynı şekilde multimedya ekranının da büyüdüğü görülüyor. Vites kolu direksiyonun yanına taşınmış. Ön koltukların arasında ise yüksek ve iki katlı bir orta konsol yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.