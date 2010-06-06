Computex 2010: Acer, AMD Phenom II X4 işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayarını tanıttı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Computex 2010 fuarında AMD tabanlı yeni notebook modellerini sergiledi. Firmanın ilk defa Paris'te düzenlenen AMD Vision etkilendiği gün ışığına çıkarttığı Aspire 4625G modeli, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuldu. 14-inç büyüklüğünde HD LED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, AMD'nin dört çekirdekli yeni mobil işlemcilerinden, 1.6GHz'de çalışan Phenom II X4 920'yi kullanıyor.

4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5470'i kullanıyor ve bu sayede hem yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor, hem de 3D hızlandırma desteği sunabiliyor. Sahip olduğu güçlü donanıma rağmen ultra-ince tasarımıyla dikkat çeken Aspire 4625G, dlna desteği ile uyumlu çoklu ortam cihazları arasında bağlantı da kurabiliyor.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.