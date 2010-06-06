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Computex 2010: Acer, AMD Phenom II X4 işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Acer, AMD Phenom II X4 işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayarını tanıttı
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Computex 2010: Acer, AMD Phenom II X4 işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayarını tanıttı
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Computex 2010 fuarında AMD tabanlı yeni notebook modellerini sergiledi. Firmanın ilk defa Paris'te düzenlenen AMD Vision etkilendiği gün ışığına çıkarttığı Aspire 4625G modeli, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuldu. 14-inç büyüklüğünde HD LED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, AMD'nin dört çekirdekli yeni mobil işlemcilerinden, 1.6GHz'de çalışan Phenom II X4 920'yi kullanıyor.

4GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5470'i kullanıyor ve bu sayede hem yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor, hem de 3D hızlandırma desteği sunabiliyor. Sahip olduğu güçlü donanıma rağmen ultra-ince tasarımıyla dikkat çeken Aspire 4625G, dlna desteği ile uyumlu çoklu ortam cihazları arasında bağlantı da kurabiliyor.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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TuJue 9 yıl
Ayni kasa modelinin AMD Athlon 2 P320 islemcili olani elimizde vardir.
Ilgilenen arkadaslar asagida ki ilana goz atabilirler.
forum.donanimhaber.com/...
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MrPerFormance 9 yıl
Artık AMD işlemcili notebookları görmek güzel.
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Schneeflocke 9 yıl
5650 olsa gerçekten güzel cihaz olurdu.. Amd netbookdada ilerliyor.
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gamblerbarbo 9 yıl
Yha bunda hd5650 olsa alirdim.
Bide islemcide turbo boost gibi bisi varmi
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