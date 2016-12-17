Corsair Air 740 incelemesi "Geniş ve ferah ATX küp kasa"

Bu videoda Corsair'ın Air 740 ATX küp kasasının tasarımını ele alıyor, iç mekanına göz atıp içerisine çalışır bir sistem kuruyor, yapısının getirilerine değiniyoruz.

Standart bir kutulamanın içerisinden köpüklerle korunmuş ve sarılmış halde kasanın kendisi çıkıyor, bol keseden kablo klipsleri ve vidalar kasanın içerisinde bir pakette saklılar.



Air 740, form faktör anlamında Mid Tower olarak geçiyor ama ATX küp kasa desek daha doğru olur, 51cm boyunda, 34cm eninde ve 42.6cm uzunluğunda bir kasadan bahsediyoruz, gözünüz korkmasın, şahsi olarak kullandığım minimal 400C’den sadece 620 gram daha ağır ama tabii hacim olarak neredeyse iki katı. Dışı mat sert plastik, içerisindeki konstrüksiyon çelikten. Plastik malzeme parmak izi tutmaya müsait.



Ön yüzünün sol tarafında geniş yer ayrılan, nispeten geniş aralıklı mesh ızgaraların aralıklarla bölündüğü bir tasarım var karşımızda. Keskin ve yuvarlak hatların bir karışımı, Air 540’a kıyasla köşeler daha yuvarlağımsı bırakılmış, ızgalaraları ayıran kanatlar yine keskin tarzda, mesh ile aralarındaki mesafe bir alan derinliği, dolayısıyla da hoş bir görüntü oluşturmuş, aynı tasarım kasanın üzerinde ve altında da devam ettirilmiş, bir yandan tozlanacak daha fazla alan anlamına gelse de şahsen bana bir köpekbalığı solungacını andırdı, hoşuma gitti bu tasarım.



Parlak açma kapama butonu, reset butonu, 2 USB 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi arabirimleri dışında Corsair HD ve SP serisi fanların renklerini kontrol edebilen bir buton da yer alıyor, bu butonu fanların kontrolcüsüne bağlamanız yeterli. Kasaya dahil olarak 3 adet 14cm’lik fan geldiğini belirtelim, kasada fan hub’ı yok, anakart üzerindeki çıkışları kullanıyorsunuz.

Çıkarması kolay ön panelin arkasında mıknatıslı, ince gözenekli bir filtre var, buraya 2 14cm veya 3 12cm’lik fan ve 360mm’ye kadar radyatör takabiliyorsunuz, mesela Corsair tarafında H115 dahil kadar sorunsuz kurulum mümkün. Kasanın üstü de aynı şekilde rahatlıkla açılıyor ve 2 12 veya 14cm fan, 280mm’ye kadar radyatör takabiliyorsunuz. Altı da öyle, birkaç radyatörden oluşan bir sisteminiz varsa eğer Air 740’da yer ve imkan çok. Önemli bir not, sadece ön tarafta hava filtresi var, üstte ve altta filtre yok ilginç bir şekilde, aslında segmentinde mümkün olduğunca her yerin filtrelenmesi gerek diye düşünüyorum.



Air 540 geleneksel kasa kapağı tasarımına sahipti, Air 740 ile pencere tarzında, ele gelen tutacağından sola açıp içeriye hemen erişebiliyorsunuz, mesela kasa kurulumu yaparken kapağı menteşelerinden doğru yukarı çekip tamamen çıkarabilirsiniz de.



Kasanın arka yüzünde, altında power supply için mıknatıslı bir filtre barındıran ızgara var. Kapağı açınca diğer taraf kadar bir alanla daha karşılaşıyorsunuz, 25cm’e kadar power supply takabiliyor, stoper’i ile sabitleyebiliyorsunuz, kasayı bir yere götürdüğünüz durumlar için iyi düşünülmüş. 4 adet 2.5 inç, 3 tane de 3.5 inç slotta kurulum kolay, SSD’leri klipsten tutup, 3.5 diskleri de taşıyıcılarına sabitleyip sürüklüyorsunuz, titreşim yapmıyorlar gözlemlediğim kadarıyla.

Burası geniiiş bir alan, ister kabloları arkaya düzensiz bir şekilde atın, ister düzenleyin, ki kablo yönetim geçişleri ve çentikleri düzenli dağıtılmış, düzenledikten sonra kalan alana mesela özel tasarım sıvı soğutmanızın rezarvuarını koyabilirsiniz ve gibi gibi.

Mini ITX, Micro ATX ve ATX boyutundaki anakartları içerisine alabilen Air 740’ın içerisine Gigabyte’ın Z170X Ultra Gaming anakartı üzerinde Corsair Vengeance LED RAM kitini kullandık. Crossfire kurulumundaki iki RX480’e de Corsair HX850i power supply güç veriyor. Gördüğünüz üzere RAM’ler ve radyatör fanları arasında ciddi bir boşluk kalıyor, RAM’lerin radyatörle çatışması söz konusu değil, power supply için 22.5cm, hava soğutma kullanırsanız eğer 17cm, ekran kartı için 33cm’e kadar destek verilmiş, yani her şey için bol bol yer var.



Dual Chamber, yani iki odalı diyebileceğimiz yapı sayesinde disk haznesi, power supply gibi hava akışını engelleyen öğeler arkaya atıldığından kasanın önünden alınan hava daha az engele uğruyor, dolayısıyla hava pürüzsüz bir hava akışı sağlanıyor, boyutuna göre içerisine 8 fan alabilen bir kasadan bahsediyoruz, önemli olan donanımların birebir üzerindeki soğutucular tabii ama taze havaya hiçbir donanım hayır demez.



Corsair Air 740, iki-üç sene öncesinin Air 540’ından sonra iyi geldi doğrusu, bir an Corsair’ın bu formdaki kasaları unutmuş olduğunu düşünmedim değil. Daha kaslı görünen, içi nispeten daha iyi organize edilmiş Air 740 içi dışı ferah bir kasa, hem içeride manevra yaparken hem de hava akışı anlamında. Resmi sitesinde Air 540’dan daha ucuz olduğunu görüyoruz, fiyatıyla da belirli bir kitlenin daha menziline girebilir gibi görünüyor.

Ben Air 740’ı sevdim, özellikle de içerisinde rahat manevra yapılabilmesi, kabloların isterseniz hiç uğraşılmadan, bol tutulan kablo yuvalarından arkaya atılabilmesi, radyatör ve yüksek profilli RAM’lerle sorun çıkarmaması, bunlar beni özellikle cezbeden yanları oldu, kaslı ve güçlü görünen yapısını da sevdim. Kasanın büyüklüğünü ve avantajlarını bir kefeye koyup tartmak size kalmış.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.