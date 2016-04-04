Corsair H100i GTX "Hızaşırtmaya bana mısın demeyen" sıvı soğutucu incelemesi

Bu videomuzda Corsair'ın tepe modellerinden H100i GTX, yeni adıyla H100i V2'yi Intel'in çarpan kilitsiz i7 6700K'sını 4.8GHz'e hızaşırtarak test ediyoruz, performans testleri ve oyunlar ile sınıyoruz.

Corsair’ın H ailesinde 120 ve 240mm’lik birçok sıvı soğutma çözümü bulunuyor, H100i GTX, yeni adıyla H100i V2 adından da anlaşılabileceği üzere ailenin büyük abilerinden ve yüksek soğutma performansı isteyenlere, hızaşırtma severlere hitap ediyor, öncelikle bunu vurgulayalım.

Siyah, albenisi yüksek, detaylı bir kutulamayla geliyor ürün. İçerisinden soğutucunun kendisi, Intel ve AMD için gerekli montaj ekipmanları, kurulum ve garanti belgeleri çıkıyor. Kurulum belgeleri yeterince açıklayıcı ve net. Ürünün 5 yıl garantili olduğunu da vurgulayalım, hava soğutma olsa neyse ama farklı donanımları içeren bir sıvı soğutucuya gelince mesele önem kazanıyor garanti süresi. Kutu içerisinden yüksek performanslı bir termal macun çıkmasını beklerdim doğrusu, gerçi termal macunu uygulanmış olarak geliyor, ufak da olsa bir zahmetten kurtarıyor.

Siyah rengin hakim olduğu, Corsair logolu şeritlerin süslediği 240mm bir radyatör var karşımızda, 120mm radyatörlü sıvı soğutmaların aksine kasanızın bu soğutucuyla uyumlu olup olmadığı önemli. Kasanız uyumlu olsa bile bazı durumlarda anakartınız üzerindeki soğutucular işinizi zorlaştırabiliyor, almadan önce radyatörün boyutunu öğrenip kasada küçük bir keşif yapmak önemli.

Gayet ince aralıklarla dizilmiş yapraklarıyla yüzey alanı mümkün olduğunca genişletilen radyatörün malzemesi gayet hayli bir his veriyor ancak siz yine de metal malzemenin boyasını pek zorlamayın derim.

Hortumlara göz atalım, uzaktan gayet diri ve hoş görünüyorlar, spor bir aracın motorundaki hortumlara benziyorlar şahsen. Diri görünmekle kalmıyorlar, gerçekten diri bir hissiyatları var, üzerindeki kumaş kaplama olsun, esneme payları olsun kasada yaptığınız manevlara banamısın demiyorlar, çatlayacak yırtılacakmış gibi bir his de vermiyorlar, güven hissiyatı önemli. Kapalı devre olduğu için de sıvı takviyesi veya yenileme gerektirmiyor, haliyle çok kurcalanmayacakları için kalite anlamında seçim ömürlük hortumlardan yana kullanılmış, üzerlerindeki kumaş kapmala şu an için tüylenecekmiş gibi görünmüyor hiç.

Radyatörden soğutucu kafaya, kaslı çizgiler burada da etkili. RGB Led ile aydınlatılan Corsair logosu, gri plaka hoş bir görünüm ortaya koymuş. Bu LED’in rengi arayüz üzerinden ayarlanabiliyor, mesela belirli bir ısıyı geçince farklı renge bürünebiliyor ancak efekt seçeneği yok.

İşlemciyle temas ettiği kısım bakır. Ayna gibi tabanlı soğutucularda yüksek performans beklentisi oluşuyor çoğu zaman, doğru da, ancak böyle tabanlarda da aksi bir durum söz konusu değil.

Kapalı devre soğutucunun radyatörünü 2 adet 120mm’lik, 7 gri kanatlı fanlar soğutuyor, bu fanlar testlerim çerçevesinde 2640 devire kadar çıkabiliyorlar, statik basınç performansı ve devrine göre sesini oranlarsak eğer başarılılar, çıkardıkları sese ilerleyen kısımlarda değineceğiz.

Testlerimde uzun süredir sistemimi taşıyan Corsair Graphite 600T’yi kullandım. H100i V2 için aslında H100i’nin uyumluluk ve tasarımsal açıdan geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz, mesela Corsair Link kablosunun yerinin değiştirilmesi, hortumların bağlantı yerleri gibi.

Soğutucunun montajı rehberde gayet net olduğu için pek zorlanmadım, öncelikle radyatörü konumluyoruz, kullandığım anakartın soğutucuları ve ram slotları fanlarla çatıştığı için fanları Graphite 600T’in üstündeki özel hazneye yerleştirdim ve uzun vidalarla hem fanları hem radyatörü sabitledim.

Anakarta arkasından özel braketi yerleştirdim, soğutucunun sabitleneceği vidaları geçirdim, AMD ise kelepçeyle Intel ise kelepçesiz olarak soğutucuyu sabitledim ve özel vidalarla iyice sıkıştırdım, fan kablolarını soğutucu kafaya, oradan çıkan kabloyu da işlemci soğutucusu soketine, Corsair Link kablosunu da USB başlıklardan birine taktım, kurulum tamam.

Corsair H100i V2 üst segment oyuncusu bir soğutucu, bu yüzden potansiyelini kullanabileceğimiz bir işlemciyle kullanmanızı tavsiye ederim. Testlerimde uygun bir anakart üzerinde Intel’in çarpan kilitsiz işlemcilerinden i7 6700K’sını kullandım.

Baz hızında i7 6700K’yı çeşitli performans testlerine soktum, bir oyuncu olarak CS:GO, Witcher ve birçok oyunda saatlerce oyun oynadım, 6-8 saatlik marantonlar tamamladım ve Adobe Premiere üzerinden video işledim, tüm bu kullanımlar boyunca devir ayarı yapılabilen fanları ve pompayı Sessiz modunda kullandım.

Boşta 30 derece, yük altında ise 55-57 derece civarında bir değer elde ettim. Sessiz modunda, düşük devirlerde fanların yeterince sessiz çalıştıklarını söyleyebilirim, fanları oyun sesleri ve ortam gürültüsü olmasa bile duymak zor. Dengeli ve performans modunda ise kullandığım kasanın hava kanallarından dolayı biraz ses oluşturdular ama fanları kasanın içerisine konumlayabilirseniz eğer çok daha sessiz çalışıyorlar.

Sıra geldi H100i’nin beni en çok etkilediği, hızaşırtma kısmına. Sadece çarpan kilidi ve voltajıyla oynayarak, biraz da risk alarak i7 6700K üzerinde 4.8GHz gibi ciddi bir hızaşırtma uyguladım, çekirdek voltajını 1.40v olarak belirledim. İşlemcinin potansiyeli vardı hızaşırttım belki, yeterli soğutma olmadan bir anlamı yok elbette. H100i V2, i7 6700K’yı baz hızında beklediğim kadar iyi soğutamamıştı ama 4.8GHz’de gösterdiği başarı cidden iyi, boş durumda 30 küsür derecede gidip geliyor, yük altında ise yüksek hıza ve mimarisine göre nispeten yüksek voltaja rağmen işlemciyi 70 derece civarında çalıştırmayı başarıyor.

Bu ısıyı da işlemci ağırlıklı encode ve modelleme yazılımlarında görebiliyorsunuz, oyunlardakı ısı işlemci yükü çok yüksek olmadığı için 50-60 derece civarlarında seyrediyor ki hayli etkileyici bir değer. Stabil bir şekilde oyunumu oynadım, videomu işledim, stabil bir şekilde 4.8GHz’in keyfini sürdüm, işlemci izin verseydi eğer H100i V2’nin soğutma performansıyla 5GHz kesinlikle bir hayal değil.

Dengeli ve Performans modundaki yüksek fan devrinin kurulumum ve kendi gözlemlerim doğrultusunda çok etkili olmadığını gördüm, hızaşırtma yapıldığı durumda dahi Sessiz modundaki fan devri ile gayet iyi bir soğutma sağlanabiliyor.

Görsel ve uyumluluk anlamında yenilenen, hatta Mart 2016’da tekrar güncellenen Corsair Link arayüzünde Sessiz, Dengeli ve Performans ana profilleri olmak üzere çeşitli devir ayarları mevcut, mesela ben fanlar için sabit bir değer belirledim. Arayüzden ısı sensörlü tüm cihazların ısıları izlenebiliyor, diğer Corsair Link uyumlu donanımlarınız da aynı şekilde tek arayüzden izlenebiliyor.

Mesela sisteme güç veren HX850i power supply’ın minimum maksimum tüketimi, farklı kanallar üzerinde kaç W tüketim yapıldığı izlenebiliyor, fan devri de yeni arayüzle değiştirilebilir hale gelmiş. Kısacası arayüz tarafında bu sefer ciddi bir çalışma yapılmış, eksikler ve uyumluluk sorunları ortadan kaldırılmış gibi görünüyor, başarılı bir arayüz haline gelmiş diyebilirim.

Alırken kasanız, anakartınız ve soğutucunun boyutları konusunda bir keşif yaptıktan sonra, özellikle de hızaşırtma karşısındaki performansıyla beni etkileyen H100i V2, hızaşırtma severlere ve üst segment işlemcilerine üst segment soğutucu arayanlara şiddetle tavsiye ettiğim bir soğutucu olmayı hak ediyor, fiyatı da performansına kıyasla oldukça dengeli, hızaşırtma heyecanı için makul fiyatlandırılmış.

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Standart olarak 4GHz, Turbo ile 4.2GHz hızında çalışan işlemcinin termal bütçeyi yeterli bulmadığı sürece 4.2GHz seviyesine çıkmadığını ekleyelim.Bir not olarak şunu da belirtmek istiyorum, kasanızın hava sirkülasyonu ve yapısı gereği farklı kurulumlarda farklı senaryolar yaşanabilir ancak zaruri şartlar sağlandığı sürece H100i V2 üst segment performans göstermeye aday.Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.