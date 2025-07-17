Mitsubishi, 7 kişilik SUV modeli Destinator'u tanıttı

Yeni Mitsubishi Destinator, geçen yıl tanıtılan DST konseptinin seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım dili yeni Pajero prototiplerine benzese de farklı bir platform ve karaktere sahip. Xforce modelinden türetilen önden çekişli platform üzerine inşa edilen araçta 161 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor görev yapıyor.
CVT şanzımanla donatılan modelde 5 farklı sürüş modu, konfor odaklı süspansiyon sistemi ve artırılmış yerden yükseklik sayesinde Asya'nın Güneydoğu bölgesindeki kötü yol şartlarına uygun bir yapı sunuluyor.
Destinator, düz bir şekilde uzanan yüksek motor kaputu, geniş çamurlukları ve tamponlardaki koruma plakalarıyla son derece kaslı bir görüntü sunuyor. Birbiriyle uyumlu LED aydınlatmalar önde ve arkada bütünlük sağlarken, C sütununda yatay çizgilere sahip parça da otomobilin tasarımına hareket katıyor. Çift renkli tasarıma sahip 18 inç jantlar ise SUV'un boyutlarına göre biraz küçük duruyor.
Yeni Mitsubishi Destinator, temmuz ayının sonuna doğru satışa sunulacak. Endonezya'da üretilecek olan model, Asya ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da satılacak.
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