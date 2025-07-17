Mitsubishi, 7 kişilik SUV modeli Destinator'u tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasını ele geçiren SUV modellere bir yenisi eklendi. Mitsubishi, yeni üç sıra koltuklu SUV modeli Destinator'u tanıttı. Asya ülkeleri odak alınarak geliştirilen model, zorlu yol koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı.

Yeni Mitsubishi Destinator, geçen yıl tanıtılan DST konseptinin seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım dili yeni Pajero prototiplerine benzese de farklı bir platform ve karaktere sahip. Xforce modelinden türetilen önden çekişli platform üzerine inşa edilen araçta 161 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor görev yapıyor.

CVT şanzımanla donatılan modelde 5 farklı sürüş modu, konfor odaklı süspansiyon sistemi ve artırılmış yerden yükseklik sayesinde Asya'nın Güneydoğu bölgesindeki kötü yol şartlarına uygun bir yapı sunuluyor.

Ford Bronco'nun elektrikli versiyonu Çin'de satışa çıkıyor 2 sa. önce eklendi

Destinator, düz bir şekilde uzanan yüksek motor kaputu, geniş çamurlukları ve tamponlardaki koruma plakalarıyla son derece kaslı bir görüntü sunuyor. Birbiriyle uyumlu LED aydınlatmalar önde ve arkada bütünlük sağlarken, C sütununda yatay çizgilere sahip parça da otomobilin tasarımına hareket katıyor. Çift renkli tasarıma sahip 18 inç jantlar ise SUV'un boyutlarına göre biraz küçük duruyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Destinator; 4.680 mm uzunluğa ve 2.815 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle Outlander’dan biraz daha kısa olsa da iç mekânda daha fazla diz ve baş mesafesi sunması bekleniyor. 7 kişilik oturma düzenine sahip olan modelin iç mekanında 12.3 inç multimedya ekranı ve 8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Diğer donanımlar arasında Yamaha imzalı ses sistemi, ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor.

Yeni Mitsubishi Destinator, temmuz ayının sonuna doğru satışa sunulacak. Endonezya'da üretilecek olan model, Asya ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mitsubishi, 7 kişilik SUV modeli Destinator'u tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: