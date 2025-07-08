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    Ucuza Her Oyunu Açar | HP Victus 15 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

    HP'nin Victus serisinden çıkan 15-fb3706nt modeli, olabildiğince uygun fiyata makul bir oyun performansı vermeyi hedefliyor.                                    

    Ürünü satın almak için tıklayın: https://amzn.to/4l86ZEq

    HP'nin Victus serisinden çıkan 15-fb3706nt modeli, olabildiğince uygun fiyata makul bir oyun performansı vermeyi hedefliyor. AMD Ryzen 7 8845HS işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek desteği ile çoklu görevlerde üstün performans sunuyor. NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı ışın izleme ve yapay zeka destekli grafikler barındırıyor.

    Bu dizüstü bilgisayarda 16 GB DDR5 RAM yer alıyor. 1 TB PCIe NVMe SSD ile emsallerine göre geniş depolama alanı hem de yüksek okuma/yazma hızları sunabiliyor. HP Victus 15, 15.6 inç FHD IPS 144 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran ile geliyor. Ekranında yansıma önleyici kaplama yer alıyor.

    00:00 - Giriş
    00:15 - Tasarım
    02:26 - Ekran
    04:03 - Performans
    08:04 - Oyun Testleri
    11:14 - Portlar ve Bağlantı
    12:11 - Kamera/Mikrofon ve Hoparlör
    13:01 - Batarya Ömrü
    13:47 - Fiyat ve Değerlendirme
    14:50 - Kapanış

    #işbirliği

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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