Ucuza Her Oyunu Açar | HP Victus 15 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

HP'nin Victus serisinden çıkan 15-fb3706nt modeli, olabildiğince uygun fiyata makul bir oyun performansı vermeyi hedefliyor.

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HP'nin Victus serisinden çıkan 15-fb3706nt modeli, olabildiğince uygun fiyata makul bir oyun performansı vermeyi hedefliyor. AMD Ryzen 7 8845HS işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek desteği ile çoklu görevlerde üstün performans sunuyor. NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı ışın izleme ve yapay zeka destekli grafikler barındırıyor.

Bu dizüstü bilgisayarda 16 GB DDR5 RAM yer alıyor. 1 TB PCIe NVMe SSD ile emsallerine göre geniş depolama alanı hem de yüksek okuma/yazma hızları sunabiliyor. HP Victus 15, 15.6 inç FHD IPS 144 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran ile geliyor. Ekranında yansıma önleyici kaplama yer alıyor.

00:00 - Giriş

00:15 - Tasarım

02:26 - Ekran

04:03 - Performans

08:04 - Oyun Testleri

11:14 - Portlar ve Bağlantı

12:11 - Kamera/Mikrofon ve Hoparlör

13:01 - Batarya Ömrü

13:47 - Fiyat ve Değerlendirme

14:50 - Kapanış

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.