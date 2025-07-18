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    Xiaomi 16 Pro Max, devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor

    Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi 16 Pro Max modeline ait son sızıntı, cihazın şimdiye kadarki en büyük batarya kapasitesine sahip olacağını gösteriyor.

    Xiaomi 16 Pro Max, devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi hakkında sızıntılar artarken, Xiaomi 16 Pro Max modeli dikkat çekici detaylarla gündeme geliyor. Henüz resmi tanıtıma aylar olsa da, güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler bu modelin serinin en iddialı cihazı olabileceğine işaret ediyor. Özellikle pil kapasitesiyle öne çıkan telefonun, bugüne kadar Xiaomi’nin ürettiği en uzun ömürlü cihazlardan biri olması bekleniyor.

    Sızan bilgilere göre Xiaomi 16 Pro Max, tam 7.290 mAh kapasiteli devasa bir pille gelecek. Ancak bu değerin pazarlama diliyle 7.500 mAh olarak duyurulabileceği konuşuluyor. Bu, yalnızca Xiaomi 16 serisi içinde değil, aynı zamanda rakip modellerle kıyaslandığında da dikkat çeken bir kapasite. Özellikle Vivo X300 ve Oppo Find X9 serilerinin de 7.000 mAh seviyesini aşması beklenirken, Xiaomi bu modelle batarya yarışında öne çıkmayı hedefliyor.

    İlginç bir detay ise Xiaomi 16 Ultra'nın, donanım açısından daha üst düzeyde konumlandırılmasına rağmen batarya tarafında geride kalabileceği yönünde. Ultra modelin karmaşık kamera yapısı nedeniyle 7.000 mAh civarında bir pille sınırlandırılabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda, Pro Max varyantı daha uzun kullanım süresi sunarak özellikle mobil oyuncular ve yoğun kullanıcılar için cazip bir alternatif haline gelebilir.

    Cihazın yalnızca bataryası değil, performans tarafı da iddialı. Xiaomi’nin bu modelde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 yonga setine yer vermesi bekleniyor. Bu sayede hem enerji verimliliği artacak hem de yüksek performanslı uygulamalarda sorunsuz bir deneyim sunulacak.

    Serinin yıl sonunda tanıtılması planlanıyor ve bu sızıntılar gösteriyor ki Xiaomi, yalnızca donanım gücüyle değil, pil kapasitesiyle de rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle ikinci bir ekranın da yer alabileceği büyük kamera modülüyle birlikte gelecek olan Xiaomi 16 Pro Max, hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla serinin en dikkat çeken modeli olabilir.

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