Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Ön İnceleme

Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’yi tanıttı. Yeni telefonları lansmandan önce kullanma fıratı elde ettik. Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 hakkındaki ilk deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz. Ayrıca yeni Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 Classic modeline kısa bir bakış atıyoruz. Telefon ve saat hakkındaki ilk izlenimlerimiz, yeni gelen özellikler, önceki modele göre farklılıklar, arıları ve eksileri bu videoda.
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