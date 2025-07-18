TurkNet internet fiyatlarına zam yaptı: Aylık ücret 699 TL oldu

Yeni fiyatlar 1 Ağustos itibariyle geliyor
Yeni fiyat politikası, TurkNet’in uzun süredir uyguladığı tek fiyat anlayışını koruyor. Yani altyapının desteklediği en yüksek hızlara sahip kullanıcılar da dahil olmak üzere, tüm aboneler aynı ücret tarifesine tabi olacak. GigaFiber gibi yüksek hızlı altyapılar kullanan müşteriler de bu kapsamda yer alıyor.
Zamdan etkilenmemek mümkün
TurkNet, fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için 12 aylık peşin ödeme kampanyasını da uzattı. Şirketin açıklamasına göre, 10 Ağustos 2025’e kadar 12 aylık peşin ödeme yapan kullanıcılar, abonelik ücretini bir yıl boyunca 499,90 TL olarak sabitleyebilecek. Bu ödeme, tek çekim olarak yapılabileceği gibi, bankaların sunduğu 6 aya varan taksit imkanıyla da gerçekleştirilebilecek. 12 aylık peşin ödeme yapılsa bile TurkNet, kullanıcıların dilediği zaman aboneliklerini iptal edebileceklerini ve kullanılmayan aylar için para iadesi alabileceklerini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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