TurkNet internet fiyatlarına zam yaptı: Aylık ücret 699 TL oldu

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Tam Boyutta Gör Taahhütsüz internet hizmetiyle dikkat çeken TurkNet, fiyat politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, internet abonelik ücretini 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 699,90 TL olarak güncelledi. Böylece kullanıcılar, önceki fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 40’lık bir fiyat artışıyla karşıya kaldı. TÜİK bilgilerine göre Haziran 2025'te yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05, aylık artış ise yüzde 1,37 olarak gerçekleşmişti.

Yeni fiyatlar 1 Ağustos itibariyle geliyor

Tam Boyutta Gör TurkNet’in mevcut aboneleri için yapılan resmî açıklamada, yeni fiyatın 1 Ağustos itibariyle ilk faturaya yansıtılacağı belirtildi. Bu artışla birlikte 499 TL olan önceki abonelik ücreti, önemli bir sıçramayla 700 TL sınırına dayandı.

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Yeni fiyat politikası, TurkNet’in uzun süredir uyguladığı tek fiyat anlayışını koruyor. Yani altyapının desteklediği en yüksek hızlara sahip kullanıcılar da dahil olmak üzere, tüm aboneler aynı ücret tarifesine tabi olacak. GigaFiber gibi yüksek hızlı altyapılar kullanan müşteriler de bu kapsamda yer alıyor.

Zamdan etkilenmemek mümkün

TurkNet, fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için 12 aylık peşin ödeme kampanyasını da uzattı. Şirketin açıklamasına göre, 10 Ağustos 2025’e kadar 12 aylık peşin ödeme yapan kullanıcılar, abonelik ücretini bir yıl boyunca 499,90 TL olarak sabitleyebilecek. Bu ödeme, tek çekim olarak yapılabileceği gibi, bankaların sunduğu 6 aya varan taksit imkanıyla da gerçekleştirilebilecek. 12 aylık peşin ödeme yapılsa bile TurkNet, kullanıcıların dilediği zaman aboneliklerini iptal edebileceklerini ve kullanılmayan aylar için para iadesi alabileceklerini belirtiyor.

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