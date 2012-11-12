Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme

emreial yahu bende vertex 4 256 gb var 650 liraya almıştım bir hevesle mavi ekran hatası alıyorum çok sinir bozucu bırakın şu ssd olayını boşuna heveslenmeyim 5 sene sonra anca rayına oturur fiyatlar şimdilim paşa paşa kullanın hdd'nizi
KaraKanarya Yurtdışından alan bunlardan daha ucuza yarım TB alır, arkadaş 279$ yarım TB örnek vermiş, başka modeller de görmüştük, o zaman yolu yapılıp yurtdışından alınmalıdır, 256 GB modeller için 600 lira vermek bir seçenek olmaktan çok uzak. Ederi ve burada satılabileceği rakam 350 liradan 1 krş fazla değil.
gonuldagi Eee ben Seagate 1 TB St1000DM003 aldım, mekanik disklerdeki zaman aşımını saymazsak yaklaşık 197 mb yazma ve okuma hızı verdi 120 gb SSD kullanıcısıyım 1 TB alanıda eklersek yakında SSDler disklerle eşitlenir tek fark gecikme süreleri olur.
Lundy 120 GB Corsair SSD alıcam yakın bir zamanda..Fakat Force 3 GT mi veya Neutron mu almalıyım karar veremiyorum ? Force 3 GTnin yazma hızı çok daha yüksek olmasına rağmen Neutronda LAMD kontrolcü ile daha yeni teknoloji deniliyor.Hangisini seçmeliyim ?
JiggySaw Lundy 120 GB Corsair SSD alıcam yakın bir zamanda..Fakat Force 3 GT mi veya Neutron mu almalıyım karar veremiyorum ? Force 3 GTnin yazma hızı çok daha yüksek olmasına rağmen Neutronda LAMD kontrolcü ile daha yeni teknoloji deniliyor.Hangisini seçmeliyim ?Hocam yazma hızına bakmayın siz testlerdeki, onlar ideal şartlarda, belli boyuttaki dosyaları aktararak yapılan testler, günlük hayatta zaten o hızları pek göremeyeceksiniz :). SSD alırken asıl dikkat etmeniz gereken testler erişim süresi ve uygulama başlatma sayısı. Bunlar da LAMD kontrolcü sayesinde Sandforce'lardan çok daha iyi. Ben 120GB Corsair Force GT kullanıyorum ve gayet de memnunum, yalnız bütçenize uyarsa ben Neutron almanızı tavsiye ederim.
MxFxOx ocz çok dengeli vertex 4 128gb almak istiyorum ama vatanda yok buralar en iyisi ocz vertex4 çok dengeli 120 yerine 128gb olması çok iyi zaten aldınızda 128gb'tın hepsini kullanamıyorsunuz. gerçek 120gb vertex 4, diğerlerinde kullanılabilir alan yaklaşık 111 gb'dır. Benim için her gb önemli :D
ürün ocz olunca normal
1gb NVIDIA GeForce GT 525M ekran kartı, Intel(R) HM67 Express Chipset Family LPC Interface Controller çipsetli bir laptopum var var. SSD almak istiyorum. bütçemi fazla zorlamayacak 120 veya 128 gb kapasiteli bir SSD önerirmisiniz lütfen ?
Aşağıda mesajım var, 369 Liraya 256 GB Transcent SSD satıldı, Vatan'da satmış kontrol ettim. Muhtemelen bu model. 350liraya satan olmuşsa bile internet falan ayağı olmayan işletmelerden birisi satmıştır.
vatanbilgisayar.com/...
Halen stokta var.
Ben de onun 2TB lik modelini aldım. Dediğin gibi 223mb okuma hızı verdi. Okuma hızları gayet iyi fakat erişim süreleri handikap.
Hocam yazma hızına bakmayın siz testlerdeki, onlar ideal şartlarda, belli boyuttaki dosyaları aktararak yapılan testler, günlük hayatta zaten o hızları pek göremeyeceksiniz :). SSD alırken asıl dikkat etmeniz gereken testler erişim süresi ve uygulama başlatma sayısı. Bunlar da LAMD kontrolcü sayesinde Sandforce'lardan çok daha iyi. Ben 120GB Corsair Force GT kullanıyorum ve gayet de memnunum, yalnız bütçenize uyarsa ben Neutron almanızı tavsiye ederim.
Vatanda daha ucuz Neutron, Force GTden..Neutron GTX izmirde yok olsa alicam..
kimin için önemli değilki