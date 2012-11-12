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Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme

6 yıl
10b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'in yeni SSD ailesi Neutron'un iki üyesi olan Neutron ve Neutron GTX'i inceliyoruz. 120/240/480 GB kapasite sunan Neutronlar, Link A Media'nın LM87800AA kontrolcüsüyle yüksek performans gösteriyorlar.
 
 

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emreial 6 yıl
yahu bende vertex 4 256 gb var 650 liraya almıştım bir hevesle mavi ekran hatası alıyorum çok sinir bozucu bırakın şu ssd olayını boşuna heveslenmeyim 5 sene sonra anca rayına oturur fiyatlar şimdilim paşa paşa kullanın hdd'nizi
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fbg0 6 yıl emreial
emreial

yahu bende vertex 4 256 gb var 650 liraya almıştım bir hevesle mavi ekran hatası alıyorum çok sinir bozucu bırakın şu ssd olayını boşuna heveslenmeyim 5 sene sonra anca rayına oturur fiyatlar şimdilim paşa paşa kullanın hdd'nizi


ürün ocz olunca normal
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar; Dell marka i7-2670qm işlemci, 8 gb 1333 mhz ram,
1gb NVIDIA GeForce GT 525M ekran kartı, Intel(R) HM67 Express Chipset Family LPC Interface Controller çipsetli bir laptopum var var. SSD almak istiyorum. bütçemi fazla zorlamayacak 120 veya 128 gb kapasiteli bir SSD önerirmisiniz lütfen ?
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Lundy 6 yıl
Sandisk 120 GB en idealidir.
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abdulmusavvir 6 yıl
KaraKanarya
Yurtdışından alan bunlardan daha ucuza yarım TB alır, arkadaş 279$ yarım TB örnek vermiş, başka modeller de görmüştük, o zaman yolu yapılıp yurtdışından alınmalıdır, 256 GB modeller için 600 lira vermek bir seçenek olmaktan çok uzak. Ederi ve burada satılabileceği rakam 350 liradan 1 krş fazla değil.

Aşağıda mesajım var, 369 Liraya 256 GB Transcent SSD satıldı, Vatan'da satmış kontrol ettim. Muhtemelen bu model. 350liraya satan olmuşsa bile internet falan ayağı olmayan işletmelerden birisi satmıştır.
vatanbilgisayar.com/...
Halen stokta var.
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1963bursa 6 yıl
Yurtdışından alan bunlardan daha ucuza yarım TB alır, arkadaş 279$ yarım TB örnek vermiş, başka modeller de görmüştük, o zaman yolu yapılıp yurtdışından alınmalıdır, 256 GB modeller için 600 lira vermek bir seçenek olmaktan çok uzak. Ederi ve burada satılabileceği rakam 350 liradan 1 krş fazla değil.
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savinelli 6 yıl
Fiyat göz ardı edilerek yapılan donanım karşılaştırmalarını manasız buluyorum.
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gonuldagi 6 yıl
Eee ben Seagate 1 TB St1000DM003 aldım, mekanik disklerdeki zaman aşımını saymazsak yaklaşık 197 mb yazma ve okuma hızı verdi 120 gb SSD kullanıcısıyım 1 TB alanıda eklersek yakında SSDler disklerle eşitlenir tek fark gecikme süreleri olur.
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GoldPunch 6 yıl gonuldagi
gonuldagi

Eee ben Seagate 1 TB St1000DM003 aldım, mekanik disklerdeki zaman aşımını saymazsak yaklaşık 197 mb yazma ve okuma hızı verdi 120 gb SSD kullanıcısıyım 1 TB alanıda eklersek yakında SSDler disklerle eşitlenir tek fark gecikme süreleri olur.

Ben de onun 2TB lik modelini aldım. Dediğin gibi 223mb okuma hızı verdi. Okuma hızları gayet iyi fakat erişim süreleri handikap.
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hacı.basat 6 yıl
Yurtdışında Yarım TB modeller 279$ fyatını koruyor, yurtdışından alabilenler kesinlikle Yarım TB almalılar. amazon.com/...
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JiggySaw 6 yıl
Lundy
120 GB Corsair SSD alıcam yakın bir zamanda..Fakat Force 3 GT mi veya Neutron mu almalıyım karar veremiyorum ? Force 3 GTnin yazma hızı çok daha yüksek olmasına rağmen Neutronda LAMD kontrolcü ile daha yeni teknoloji deniliyor.Hangisini seçmeliyim ?

Hocam yazma hızına bakmayın siz testlerdeki, onlar ideal şartlarda, belli boyuttaki dosyaları aktararak yapılan testler, günlük hayatta zaten o hızları pek göremeyeceksiniz :). SSD alırken asıl dikkat etmeniz gereken testler erişim süresi ve uygulama başlatma sayısı. Bunlar da LAMD kontrolcü sayesinde Sandforce'lardan çok daha iyi. Ben 120GB Corsair Force GT kullanıyorum ve gayet de memnunum, yalnız bütçenize uyarsa ben Neutron almanızı tavsiye ederim.
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Lundy 6 yıl JiggySaw
JiggySaw
Lundy
120 GB Corsair SSD alıcam yakın bir zamanda..Fakat Force 3 GT mi veya Neutron mu almalıyım karar veremiyorum ? Force 3 GTnin yazma hızı çok daha yüksek olmasına rağmen Neutronda LAMD kontrolcü ile daha yeni teknoloji deniliyor.Hangisini seçmeliyim ?

Hocam yazma hızına bakmayın siz testlerdeki, onlar ideal şartlarda, belli boyuttaki dosyaları aktararak yapılan testler, günlük hayatta zaten o hızları pek göremeyeceksiniz :). SSD alırken asıl dikkat etmeniz gereken testler erişim süresi ve uygulama başlatma sayısı. Bunlar da LAMD kontrolcü sayesinde Sandforce'lardan çok daha iyi. Ben 120GB Corsair Force GT kullanıyorum ve gayet de memnunum, yalnız bütçenize uyarsa ben Neutron almanızı tavsiye ederim.

Vatanda daha ucuz Neutron, Force GTden..Neutron GTX izmirde yok olsa alicam..
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chatlaxs 6 yıl
vertex 4 128gb Şu an stoklarda yok biyerde nedendir acaba ?
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redbloodedman 6 yıl
Yurtdışından 360 TL(200 dolar) ye 256 gb vertex 4 aldım. Burada fiyat 600 TL fark olur da bu kadar olmaz. Ayıp ya insanımıza yapılan.
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MxFxOx 6 yıl
ocz çok dengeli vertex 4 128gb almak istiyorum ama vatanda yok buralar en iyisi ocz vertex4 çok dengeli 120 yerine 128gb olması çok iyi zaten aldınızda 128gb'tın hepsini kullanamıyorsunuz. gerçek 120gb vertex 4, diğerlerinde kullanılabilir alan yaklaşık 111 gb'dır. Benim için her gb önemli :D
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TIRAZLI 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

ocz çok dengeli vertex 4 128gb almak istiyorum ama vatanda yok buralar en iyisi ocz vertex4 çok dengeli 120 yerine 128gb olması çok iyi zaten aldınızda 128gb'tın hepsini kullanamıyorsunuz. gerçek 120gb vertex 4, diğerlerinde kullanılabilir alan yaklaşık 111 gb'dır. Benim için her gb önemli :D

kimin için önemli değilki
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MxFxOx 6 yıl
SSD kafama takılan anakartta uyumluluk sorunları alınca daha düşük hızda çalışma gibi handikapları var kontrollcu davası gibi işin içine girmeden anlaşılamıyor bununla ilgili video yapsanız çok iyi olur.windows 8 uyumluluğu nedir benim bildiğim windows7'de güncelemeler sırasında mavi ekran hatası veriyor ve windowsa ulaşamıyorsun.
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