Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme

Bu videomuzda Corsair'in yeni SSD ailesi Neutron'un iki üyesi olan Neutron ve Neutron GTX'i inceliyoruz. 120/240/480 GB kapasite sunan Neutronlar, Link A Media'nın LM87800AA kontrolcüsüyle yüksek performans gösteriyorlar.

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