Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı

Ferrari 12Cilindri, 9.500 rpm'e kadar dönebilen, 830 beygir güç ve 678 Nm tork üreten geliştirilmiş, atmosferik V12 motora sahip. Süper otomobil bu gücü sekiz ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Vites geçişleri 812'ye kıyasla %30 daha hızlı.
Dört tekerden yönlendirme
Ferrari 12Cilindri'nin ön tasarımı, 1960'ların ikonik 365 GTB/4 Daytona modelinden ilham alıyor. Arka kısımda, 60 ila 300 km/s hızlarda devreye giren ve yere basma kuvvetini artıran aktif aerodinamik elemanlar mevcut. İç mekan Purosangue crossover ile aynı tarzda yapılmış, ancak iki yerine üç ekran var.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.