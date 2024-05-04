Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı

Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil devi Ferrari, ürün gamında 812 Superfast'in yerini alacak 12Cilindri adlı yeni süper otomobilini tanıttı. Coupe ve Spider olmak üzere iki gövde tipinde sunulacak araç göz alıcı tasarımı ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

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Ferrari 12Cilindri, 9.500 rpm'e kadar dönebilen, 830 beygir güç ve 678 Nm tork üreten geliştirilmiş, atmosferik V12 motora sahip. Süper otomobil bu gücü sekiz ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Vites geçişleri 812'ye kıyasla %30 daha hızlı.

Tam Boyutta Gör 12Cilindri'nin azami hızı 340 km/s'in üzerinde. Coupe versiyonunun 0-100 km/s süresi 2.9 saniye, 0-200 km/s süresi ise 7.9 saniye olarak açıklandı. Spider katlanır sert tavan mekanizması nedeniyle daha ağır olduğu için bu rakamlar sırasıyla 2.95 saniye ve 8.2 saniye ile bir tık daha uzun.

Dört tekerden yönlendirme

Ferrari 12Cilindri'nin ön tasarımı, 1960'ların ikonik 365 GTB/4 Daytona modelinden ilham alıyor. Arka kısımda, 60 ila 300 km/s hızlarda devreye giren ve yere basma kuvvetini artıran aktif aerodinamik elemanlar mevcut. İç mekan Purosangue crossover ile aynı tarzda yapılmış, ancak iki yerine üç ekran var.

Tam Boyutta Gör Kabin kısmında ayrıca akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve 15 hoparlörlü 1.600 watt'lık bir Burmester ses sistemi bulunuyor. Alüminyum şasi üzerine inşa edilen 12Cilindri'de geliştirilmiş stabilizasyon sistemlerine ek olarak dört tekerden yönlendirme (4WS) sistemine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Ferrari 12Cilindri süper otomobiller bu yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Coupe modelinin fiyatı 365 bin euro'dan başlıyor. Spider'ı satın almak isteyenlerin ise en az 435 bin euro'yu gözden çıkarması gerekecek.

Tam Boyutta Gör Ferrari, 12Cilindri'nin ardından 2024 yılında iki model daha tanıtacak. Bunlardan ilki, LaFerrari'nin manevi varisi olarak nitelendirilen yeni bir hiper otomobil olacak. İkincisi ise sipariş üzerine üretilecek özel bir model olabilir.

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Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı