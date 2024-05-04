Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı

    Ferrari, 12Cilindri olarak adlandırılan en yeni süper otomobil ailesini tanıttı. 812 Superfast'in yerini alacak modelin fiyat etiketi 395 bin euro'dan başlıyor.
    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    İtalyan otomobil devi Ferrari, ürün gamında 812 Superfast'in yerini alacak 12Cilindri adlı yeni süper otomobilini tanıttı. Coupe ve Spider olmak üzere iki gövde tipinde sunulacak araç göz alıcı tasarımı ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

    Ferrari 12Cilindri, 9.500 rpm'e kadar dönebilen, 830 beygir güç ve 678 Nm tork üreten geliştirilmiş, atmosferik V12 motora sahip. Süper otomobil bu gücü sekiz ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Vites geçişleri 812'ye kıyasla %30 daha hızlı.

    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    12Cilindri'nin azami hızı 340 km/s'in üzerinde. Coupe versiyonunun 0-100 km/s süresi 2.9 saniye, 0-200 km/s süresi ise 7.9 saniye olarak açıklandı. Spider katlanır sert tavan mekanizması nedeniyle daha ağır olduğu için bu rakamlar sırasıyla 2.95 saniye ve 8.2 saniye ile bir tık daha uzun.

    Dört tekerden yönlendirme

    Ferrari 12Cilindri'nin ön tasarımı, 1960'ların ikonik 365 GTB/4 Daytona modelinden ilham alıyor. Arka kısımda, 60 ila 300 km/s hızlarda devreye giren ve yere basma kuvvetini artıran aktif aerodinamik elemanlar mevcut. İç mekan Purosangue crossover ile aynı tarzda yapılmış, ancak iki yerine üç ekran var.

    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kabin kısmında ayrıca akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve 15 hoparlörlü 1.600 watt'lık bir Burmester ses sistemi bulunuyor. Alüminyum şasi üzerine inşa edilen 12Cilindri'de geliştirilmiş stabilizasyon sistemlerine ek olarak dört tekerden yönlendirme (4WS) sistemine yer verilmiş.
    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ferrari 12Cilindri süper otomobiller bu yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Coupe modelinin fiyatı 365 bin euro'dan başlıyor. Spider'ı satın almak isteyenlerin ise en az 435 bin euro'yu gözden çıkarması gerekecek.
    Ferrari, V12 motorlu yeni amiral gemisi süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ferrari, 12Cilindri'nin ardından 2024 yılında iki model daha tanıtacak. Bunlardan ilki, LaFerrari'nin manevi varisi olarak nitelendirilen yeni bir hiper otomobil olacak. İkincisi ise sipariş üzerine üretilecek özel bir model olabilir.

    Kaynakça https://www.ferrari.com/en-EN/media-centre/articles/ferrari-12cilindri-for-the-few https://www.ferrari.com/en-EN/media-centre/articles/ferrari-12cilindri-spider-for-the-few
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turbo yağ yakar mı gargaradan sonra ağız suyla çalkalanır mı kopyalanan metin nasıl silinir bira sarhoş eder mi rötuş boyası ekspertizde çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 MacBook Air
    Apple 2024 M3 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız